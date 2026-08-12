 Ce ești gata să lași în urmă în august 2026, în funcție de luna în care te-ai născut?
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Dezvoltare personalăÎngrijire personalăCasă și grădinăModă
scroll right

Ce ești gata să lași în urmă în august 2026, în funcție de luna în care te-ai născut?

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Adevăratele începuturi nu apar întotdeauna atunci când găsești ceva nou, ci atunci când ai curajul să renunți la ceea ce nu îți mai folosește. Luna august 2026 este marcată de o energie astrologică puternică, axată pe detașare, eliberare de vechi tipare și închiderea capitolelor din trecut.

image

Astrologul Sarah Potter, de la parade.com, scrie că luna în care te-ai născut indică domeniul din viață în care este momentul să tragi linie și să mergi mai departe. Iată ce trebuie să lași în urmă în luna august pentru a face loc oportunităților noi!

Energia lunii august 2026 din punct de vedere astrologic

Fiecare etapă din viață vine la pachet cu lecții, relații, obiceiuri sau convingeri. Problemele apar însă atunci când continui să caru bagaje emoționale care nu mai corespund cu persoana care ai devenit.

August este luna ideală pentru o selecție conștientă. Nu mai e timp pentru a regreta alegerile trecute. În această perioadă, ne concentrăm pe a recunoaște ce nu mai funcționează. De la nevoia de validare până la teama de schimbare, fiecare lună de naștere are o temă clară de eliberare.

Ce lași în urmă în luna august, în funcție de luna nașterii

Ianuarie – Nevoia continuă de validare

Dacă ai ziua de naștere în ianuarie, august te invită să renunți la ideea că trebuie să demonstrezi permanent cât valorezi. Ambiția Capricornilor și viziunea Vărsătorilor sunt calități extraordinare, dar pot deveni obositoare atunci când fiecare reușită este folosită doar pentru a primi confirmări din exterior. Valoarea ta nu se măsoară în funcții, bani sau aprobarea celor din jur.

Februarie – Pasivitatea și așteptarea momentului potrivit

Pentru persoanele născute în februarie, mesajul astrelor este despre inițiativă. Dacă tot amâni un proiect, o conversație sau o decizie importantă, nu mai aștepta un semn din exterior. Răbdarea Peștilor și ideile Vărsătorilor au nevoie de acțiune. Nu mai aștepta permisiunea altora pentru a face primul pas.

Martie – Trăitul în trecut și nostalgia

Nativii din martie au tendința de a se întoarce mental la ce a fost. Fie că vorbim despre romantismul Peștilor sau despre dorința Berbecilor de a încheia socoteli vechi, august cere să păstrezi doar lecția, nu și povestea. Trecutul explică prezentul, dar nu trebuie să îți dicteze viitorul.

Aprilie – Iluzia că trebuie să le faci pe toate singur

Cei născuți în aprilie sunt obișnuiți să fie stâlpi de susținere pentru cei din jur. Însă abilitatea de a conduce specifică Berbecilor și stăpânirea de sine a Taurilor pot duce la epuizare. În această lună, învață că a cere ajutor nu este un semn de slăbiciune, ci de maturitate emoțională.

Mai – Atașamentul față de zona de confort

Pentru persoanele născute în mai, august aduce una dintre cele mai importante schimbări. Trecerea peste familiaritate este dificilă pentru Tauri și Gemeni, dar faptul că un lucru îți este cunoscut (un job, o relație, un grup de prieteni) nu înseamnă că îți mai este și benefic. Este timpul să părăsești locurile din care ai crescut.

Iunie – Obiceiul de a te pune pe ultimul loc

Generozitatea Gemenilor și grija maternă a Racilor devin obositoare atunci când nu mai rămâne nicio resursă pentru propriile nevoi. Îngrijirea de sine nu înseamnă egoism. În august, prioritizează-ți propria stare de bine pentru a putea fi prezent pentru ceilalți fără să ajungi la burnout.

Iulie – Îndoiala de sine și lipsa de încredere în intuiție

Racii intuitivi și Leii puternici au uneori tendința de a cere prea multe păreri înainte de a lua o decizie. În această lună, oprește-te din a căuta validare externă. Primul tău instinct este, de cele mai multe ori, cel corect.

August – Teama de a fi văzut la adevăratul tău potențial

Dacă te-ai născut în luna august, mesajul este clar: nu te mai face mic doar pentru a nu-i deranja pe ceilalți. Fie că vorbim despre dorința Leului de a străluci sau despre autocritica Fecioarei, amânarea momentului ideal te ține în loc. Îmbrățișează-ți calitățile fără teama de a fi judecat.

Septembrie – Perfecționismul paralizant

Atenția Fecioarelor și analiza Balanțelor pot transforma pregătirea într-o formă mascată de amânare. Nu trebuie să ai toate răspunsurile sau planul perfect pentru a începe. Mergi înainte chiar și cu pași mici.

Octombrie – Pacea falsă menținută prin tăcere

Căutarea armoniei (Balanță) și protejarea vulnerabilității (Scorpion) pot duce la acumularea de frustrări dacă taci doar pentru a evita conflictele. Să spui ce simți și să pui limite sănătoase nu distruge relațiile autentice, ci le consolidează.

Noiembrie – Armura emoțională și lipsa de încredere

Scorpionii și Săgetătorii au tendința de a-și construi fortărețe emoționale după dezamăgiri. Deși scutul te apără de suferință, el te izolează și de experiențele frumoase. În august, lasă frica la o parte și acordă-ți șansa de a fi vulnerabil.

Decembrie – Credința greșită că „e prea târziu”

Răbdarea Capricornilor și optimismul Săgetătorilor îi pot face pe acești nativi să rămână pe un drum doar pentru că au investit deja timp și energie în el. O schimbare de direcție nu înseamnă un eșec, ci o dovadă de evoluție. Nu este niciodată prea târziu pentru un nou început.

@Freepik

Editor: Raluca Toma

Ghid de cumpărături

banner emily burghelea (2) png
#Exclusiv Click!
De ce a luat Emily Burghelea decizia de a se muta definitiv cu toată familia din România în Spania? Imagini exclusive din noua lor casă: „Nu am plecat pentru plajă” Vedete românești
mircea badea si catalin maruta jpg
Mircea Badea, reacție acidă la adresa lui Cătălin Măruță. Cum a comentat mutarea acestuia la Antena 1 Vedete românești
image
#Analize Adevărul
LIVE TEXT Eclipsa solară 2026, transmisă în direct. Cum va fi vremea, la ce oră să te uiți pe cer și cum să îți protejezi ochii adevarul.ro
image
Fata din Roșiori de Vede care a absolvit Harvard și lucrează la NATO. Povestea Laviniei Teodorescu: „M-aș întoarce oricând în România” adevarul.ro

Parteneri

image
LIVE / David Popovici, finala de 100 m liber LIVE la CE de natație Paris 2026. AUR și record al competiției pentru campionul român! Imnul României a răsunat la Paris www.fanatik.ro
image
EXCLUSIV. Cum se vede din interiorul centralei nucleare de la Cernavodă criza de pe Dunăre observatornews.ro
image
Primul mare oraș din România care rămâne fără apă. Priza din Dunăre nu mai face față www.antena3.ro
image
Bătaie de joc pe banii din PNRR. După reabilitare, un castru roman din secolul al II-lea arată ca o intrare de mall din 2026 www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit. Ceremonia a avut loc în Portugalia www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Cine controlează averea lui David Popovici şi câţi bani are în conturi. Sportivul recunoaşte: „Puterea lor” as.ro
image
Cât de bogată este Georgina Rodríguez. Averea impresionantă pe care a strâns-o fără veniturile lui Cristiano Ronaldo playtech.ro
image
„Kornev, nu știai cu cine te pui! Cu DAVID POPOVICI!”. Emil Hossu Longin, comentariu istoric al finalei 100 de metri de la Europenele de la Paris. Video www.fanatik.ro
image
Motivul REAL pentru care Denise Rifai a fost înlocuită cu Cătălin Măruță la Antena 1 www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Mirabela Dauer, decizie neașteptată privind averea ei, după ce va muri. Artista nu și-a mai văzut băiatul în ultimii 24 de ani. Ce a decis acum www.unica.ro
image
IT-iștii, cândva răsfățații sorții, acum îngroașă rândurile șomerilor. În România, peste 2.500 de posturi tăiate, însă fenomenul... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Coincidența care ne dă fiori! Și străbunica Reginei Camilla a fost amanta unui Prinț de Wales, dar n-a apucat s-o facă regină okmagazine.ro
image
Regele Charles, atât de aproape de moarte. A vorbit sincer despre experiența care l-a marcat profund okmagazine.ro
image
Titan - Balta Albă: de la câmpul ciumaților la unul dintre cele mai verzi cartiere ale Bucureștiului historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Cine au fost primii „influenceri” din istorie? historia.ro
machiajul de dupa vacanta cum iti pui in valoare bronzul jpg
Machiajul de după vacanță. Cum îți pui bronzul în valoare și îi dai pielii ce îți cere după soare Îngrijire personală
Cindy Crawford foto Profimedia jpg
Drama unui topmodel. Clipele de groază prin care a trecut Cindy Crawford din cauza dependenței de droguri a fiului ei Pentru Femei
young girl with red hair flowers her head crosses fingers portrait blue eyed woman green dress pink space jpg
Buclele tale au nevoie de personalitate? Uite cum se îngrijește corect părul creț! Îngrijire personală
Rosii umplute Sursa foto shutterstock 2525249237 jpg
Roșii umplute, deliciul surpriză care îți cucerește familia! Pentru Femei
Jennifer Esposito sursa foto Profimedia jpg
Ce actriță a fost diagnosticată greșit cu depresie și a fost internată într-o clinică psihiatrică. „Voiau să-mi facă tratament cu șocuri!” Pentru Femei
3d trees rocky globe jpg
Ai suflet de Foc sau de Apă? Ești cu planul făcut în orice clipă sau preferi spontaneitatea? Fă testul! Dezvoltare personală
GettyImages 1814196 jpg
Peter Falk, omul din spatele detectivului Columbo. Actorul care a cucerit lumea fără să arate ca un star Pentru Femei
Gem de smochine Sursa foto shutterstock 2494368895 jpg
Secretele gemului de smochine de vară. Cum să-l faci mai aromat Pentru Femei
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net
image
Larisa Uță, pe masa de operație. Mesajul sensibil al fostei concurente Survivor: „În sufletul meu și în creierul meu se dă o luptă destul de mare în acest moment” actualitate.net