Ce ești gata să lași în urmă în august 2026, în funcție de luna în care te-ai născut?

Adevăratele începuturi nu apar întotdeauna atunci când găsești ceva nou, ci atunci când ai curajul să renunți la ceea ce nu îți mai folosește. Luna august 2026 este marcată de o energie astrologică puternică, axată pe detașare, eliberare de vechi tipare și închiderea capitolelor din trecut.

Astrologul Sarah Potter, de la parade.com, scrie că luna în care te-ai născut indică domeniul din viață în care este momentul să tragi linie și să mergi mai departe. Iată ce trebuie să lași în urmă în luna august pentru a face loc oportunităților noi!

Energia lunii august 2026 din punct de vedere astrologic

Fiecare etapă din viață vine la pachet cu lecții, relații, obiceiuri sau convingeri. Problemele apar însă atunci când continui să caru bagaje emoționale care nu mai corespund cu persoana care ai devenit.

August este luna ideală pentru o selecție conștientă. Nu mai e timp pentru a regreta alegerile trecute. În această perioadă, ne concentrăm pe a recunoaște ce nu mai funcționează. De la nevoia de validare până la teama de schimbare, fiecare lună de naștere are o temă clară de eliberare.

Ce lași în urmă în luna august, în funcție de luna nașterii

Ianuarie – Nevoia continuă de validare

Dacă ai ziua de naștere în ianuarie, august te invită să renunți la ideea că trebuie să demonstrezi permanent cât valorezi. Ambiția Capricornilor și viziunea Vărsătorilor sunt calități extraordinare, dar pot deveni obositoare atunci când fiecare reușită este folosită doar pentru a primi confirmări din exterior. Valoarea ta nu se măsoară în funcții, bani sau aprobarea celor din jur.

Februarie – Pasivitatea și așteptarea momentului potrivit

Pentru persoanele născute în februarie, mesajul astrelor este despre inițiativă. Dacă tot amâni un proiect, o conversație sau o decizie importantă, nu mai aștepta un semn din exterior. Răbdarea Peștilor și ideile Vărsătorilor au nevoie de acțiune. Nu mai aștepta permisiunea altora pentru a face primul pas.

Martie – Trăitul în trecut și nostalgia

Nativii din martie au tendința de a se întoarce mental la ce a fost. Fie că vorbim despre romantismul Peștilor sau despre dorința Berbecilor de a încheia socoteli vechi, august cere să păstrezi doar lecția, nu și povestea. Trecutul explică prezentul, dar nu trebuie să îți dicteze viitorul.

Aprilie – Iluzia că trebuie să le faci pe toate singur

Cei născuți în aprilie sunt obișnuiți să fie stâlpi de susținere pentru cei din jur. Însă abilitatea de a conduce specifică Berbecilor și stăpânirea de sine a Taurilor pot duce la epuizare. În această lună, învață că a cere ajutor nu este un semn de slăbiciune, ci de maturitate emoțională.

Mai – Atașamentul față de zona de confort

Pentru persoanele născute în mai, august aduce una dintre cele mai importante schimbări. Trecerea peste familiaritate este dificilă pentru Tauri și Gemeni, dar faptul că un lucru îți este cunoscut (un job, o relație, un grup de prieteni) nu înseamnă că îți mai este și benefic. Este timpul să părăsești locurile din care ai crescut.

Iunie – Obiceiul de a te pune pe ultimul loc

Generozitatea Gemenilor și grija maternă a Racilor devin obositoare atunci când nu mai rămâne nicio resursă pentru propriile nevoi. Îngrijirea de sine nu înseamnă egoism. În august, prioritizează-ți propria stare de bine pentru a putea fi prezent pentru ceilalți fără să ajungi la burnout.

Iulie – Îndoiala de sine și lipsa de încredere în intuiție

Racii intuitivi și Leii puternici au uneori tendința de a cere prea multe păreri înainte de a lua o decizie. În această lună, oprește-te din a căuta validare externă. Primul tău instinct este, de cele mai multe ori, cel corect.

August – Teama de a fi văzut la adevăratul tău potențial

Dacă te-ai născut în luna august, mesajul este clar: nu te mai face mic doar pentru a nu-i deranja pe ceilalți. Fie că vorbim despre dorința Leului de a străluci sau despre autocritica Fecioarei, amânarea momentului ideal te ține în loc. Îmbrățișează-ți calitățile fără teama de a fi judecat.

Septembrie – Perfecționismul paralizant

Atenția Fecioarelor și analiza Balanțelor pot transforma pregătirea într-o formă mascată de amânare. Nu trebuie să ai toate răspunsurile sau planul perfect pentru a începe. Mergi înainte chiar și cu pași mici.

Octombrie – Pacea falsă menținută prin tăcere

Căutarea armoniei (Balanță) și protejarea vulnerabilității (Scorpion) pot duce la acumularea de frustrări dacă taci doar pentru a evita conflictele. Să spui ce simți și să pui limite sănătoase nu distruge relațiile autentice, ci le consolidează.

Noiembrie – Armura emoțională și lipsa de încredere

Scorpionii și Săgetătorii au tendința de a-și construi fortărețe emoționale după dezamăgiri. Deși scutul te apără de suferință, el te izolează și de experiențele frumoase. În august, lasă frica la o parte și acordă-ți șansa de a fi vulnerabil.

Decembrie – Credința greșită că „e prea târziu”

Răbdarea Capricornilor și optimismul Săgetătorilor îi pot face pe acești nativi să rămână pe un drum doar pentru că au investit deja timp și energie în el. O schimbare de direcție nu înseamnă un eșec, ci o dovadă de evoluție. Nu este niciodată prea târziu pentru un nou început.

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Editor: Raluca Toma