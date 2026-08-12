 Buclele tale au nevoie de personalitate? Uite cum se îngrijește corect părul creț!
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Dezvoltare personalăÎngrijire personalăCasă și grădinăModă
scroll right

Buclele tale au nevoie de personalitate? Uite cum se îngrijește corect părul creț!

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Te-ai luptat ani la rând cu placa de întins părul, crezând că netezirea este singura opțiune pentru un aspect îngrijit? S-ar putea ca, de fapt, textura ta naturală să fie una ondulată sau creață, care are nevoie doar de tehnicile potrivite de definire. Buclele pot deveni cel mai mare atu estetic atunci când le înțelegi nevoile și le oferi o rutină adaptată.

image

Multe persoane au părul creț fără să știe cum să îl îngrijească corect. Dacă vrei să renunți la placa de îndreptat, la spumele chimice și la periatul agresiv care distruge structura firului, descoperă în continuare cum poți reda vitalitatea și volumul buclelor tale.

Cum îți dai seama că ai părul creț sau ondulat?

Adesea, părul creț netratat corespunzător este confundat cu un păr „rebel” sau deteriorat. Iată câteva semne clare că textura ta naturală este una ondulată sau creață:

Efectul de „mătură” după pieptănare – părul se umflă excesiv și își pierde orice formă dacă este pieptănat uscat.

Bucle spontane după spălare – se formează bucle naturale pe părul ud, mai ales la ceafă, în spatele urechilor sau în jurul frunții.

Aspect uscat și aspru – părul creț este mai poros prin natură, motiv pentru care își pierde rapid hidratarea și devine greu de descurcat.

Sensibilitate la umiditate – când aerul este umed, părul se electrizează și se umflă instantaneu (efectul de frizz).

Rutina pas cu pas pentru restaurarea buclelor 

Nu este nevoie de o listă interminabilă de produse scumpe pentru a obține rezultate. Cu puțină răbdare și consecvență, structura firului de păr se va regenera.

Trusa de bază pentru îngrijirea părului creț

Pentru o îngrijire optimă, este recomandat să ai în trusa personală:

  1. Șampon fără sulfați: Curăță blând scalpul fără să elimine uleiurile naturale ale părului.
  2. Balsam și mască hidratantă: Hrănesc în profunzime și mențin elasticitatea firului.
  3. Balsam fără clătire (leave-in): Sigilează hidratarea pe parcursul zilei.
  4. Cremă de definire și gel de fixare special: Previn electrizarea și ajută la formarea buclelor fără a lipi firele.
  5. Un tricou din bumbac (sau prosop din microfibră): Înlocuiește prosopul clasic din reșche pentru a preveni ruperea firelor.
  6. Uscător cu difuzor: Distribuie aerul uniform, oferind volum fără să strice forma buclelor.
  7. Pudră pentru volum (opțional): Utilă la rădăcini pentru un plus de ridicare.

Pașii esențiali pentru definire și volum

Spălarea și hidratarea

Pe părul foarte ud, aplică un balsam fără clătire și descurcă firele ușor, folosind degetele sau un pieptene cu dinți rari.

Definirea 

Tot pe părul îmbibat cu apă, aplică crema pentru bucle și gelul de fixare. Strânge părul în palme de jos în sus (mișcarea de scrunch) până când se formează buclele. Dacă părul începe să se usuce în timpul procesului, pulverizează apă din abundență – părul creț are nevoie de apă pentru a-și păstra forma.

Uscarea blândă

Tamponează surplusul de apă cu un tricou din bumbac. Uscarea se face cu difuzorul setat pe treapta minimă de căldură și viteză.

Eliminarea crustei 

După uscarea completă, aplică 1-2 picături de ulei special pentru păr creț în palme și strânge buclele pentru a elimina senzația de rigiditate lăsată de gel.

Volum la rădăcină (opțional)

Aplică puțină pudră de volum la rădăcini și masează ușor scalpul.

Reguli de aur și greșeli de evitat

Ce ajută la menținerea buclelor:

  • Tunsul în scări: O tundere dreaptă îngreunează părul; straturile oferă lejeritate și volum.
  • Boneta sau fața de pernă din satin: Reduce frecarea din timpul nopții și menține buclele definite mai multe zile.
  • Aplicarea produselor pe păr ud: Apa ajută la distribuirea uniformă a produselor de stilizare.
  • Evitarea spumei clasice: Multe spume conțin alcooluri care usucă firul de păr. O cremă lejeră de definire este o alternativă mai sănătoasă.

Ce trebuie să eviți:

1. Pieptănatul pe păr uscat

Descurcarea se face exclusiv în timpul spălării, când părul are aplicat balsam sau mască.

2. Săritul peste masca hidratantă

Aplicarea unei măști o dată pe săptămână este esențială pentru a preveni uscarea.

3. Frecarea cu prosopul clasic

Agresează cuticula și provoacă efectul de păr zburlit.

4. Excesul de produs

Începe mereu cu cantități mici de cremă sau gel, omogenizate bine în palme înainte de aplicare.

@Freepik

Editor: Raluca Toma

Ghid de cumpărături

emily jpg
FotoAdio, România! Emily Burghelea s-a mutat cu soțul și cei trei copii într-o altă țară Vedete românești
image png
Cabral, ironie subtilă la adresa fostului mariaj. Gestul făcut pe scena Untold Vedete românești
image
La ce oră începe eclipsa de Soare: „Va fi un Soare «mâncat» de Lună la apus și este spectaculos” adevarul.ro
image
Autostrada Moldovei și schimbările observate de șoferi: „Este vis. Drumul e și mai rapid și mult mai relaxant” adevarul.ro

Parteneri

image
Șefa TVR recunoaște greșeala de la cursa lui David Popovici: „Un coleg a întrerupt emisia”. Ce s-a decis pentru marea finală de la 100 metri. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Şoferul care a ucis 2 tineri în Braşov a fost erou în urmă cu 11 ani observatornews.ro
image
În 1991, o profesoară din Germania și-a investit economiile într-o insulă nelocuită. După trei ani, reciful ei a devenit zonă protejată www.antena3.ro
image
Primarul Slatinei, Mario De Mezzo, inculpat în dosarul „Cimitirul Strehareți”. Este acuzat de abuz în serviciu. Edilul este un susținător vocal al aripii Bolojan din PNL www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit. Ceremonia a avut loc în Portugalia www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat această decizie as.ro
image
Salariul cu care erai considerat „bine plătit” în România acum 10 ani. Cât ar trebui să câștigi astăzi pentru același nivel de trai playtech.ro
image
Ce-i lipsește lui Baiaram pentru un transfer de top? Pușcaș și Adi Ilie nu l-au menajat deloc pe starul Craiovei! Exclusiv www.fanatik.ro
image
Motivul REAL pentru care Denise Rifai a fost înlocuită cu Cătălin Măruță la Antena 1 www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Mirabela Dauer, decizie neașteptată privind averea ei, după ce va muri. Artista nu și-a mai văzut băiatul în ultimii 24 de ani. Ce a decis acum www.unica.ro
image
IT-iștii, cândva răsfățații sorții, acum îngroașă rândurile șomerilor. În România, peste 2.500 de posturi tăiate, însă fenomenul... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Coincidența care ne dă fiori! Și străbunica Reginei Camilla a fost amanta unui Prinț de Wales, dar n-a apucat s-o facă regină okmagazine.ro
image
Regele Charles, atât de aproape de moarte. A vorbit sincer despre experiența care l-a marcat profund okmagazine.ro
image
Titan - Balta Albă: de la câmpul ciumaților la unul dintre cele mai verzi cartiere ale Bucureștiului historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Cine au fost primii „influenceri” din istorie? historia.ro
Cindy Crawford foto Profimedia jpg
Drama unui topmodel. Clipele de groază prin care a trecut Cindy Crawford din cauza dependenței de droguri a fiului ei Pentru Femei
woman portrait hat jpg
Ce ești gata să lași în urmă în august 2026, în funcție de luna în care te-ai născut? Dezvoltare personală
Rosii umplute Sursa foto shutterstock 2525249237 jpg
Roșii umplute, deliciul surpriză care îți cucerește familia! Pentru Femei
Jennifer Esposito sursa foto Profimedia jpg
Ce actriță a fost diagnosticată greșit cu depresie și a fost internată într-o clinică psihiatrică. „Voiau să-mi facă tratament cu șocuri!” Pentru Femei
3d trees rocky globe jpg
Ai suflet de Foc sau de Apă? Ești cu planul făcut în orice clipă sau preferi spontaneitatea? Fă testul! Dezvoltare personală
GettyImages 1814196 jpg
Peter Falk, omul din spatele detectivului Columbo. Actorul care a cucerit lumea fără să arate ca un star Pentru Femei
Gem de smochine Sursa foto shutterstock 2494368895 jpg
Secretele gemului de smochine de vară. Cum să-l faci mai aromat Pentru Femei
Sophia Loren foto Profimedia jpg
Secretul longevității. Sophia Loren promite să nu renunțe la rutina ei de la 6 dimineața nici la 92 de ani! Pentru Femei
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net
image
Larisa Uță, pe masa de operație. Mesajul sensibil al fostei concurente Survivor: „În sufletul meu și în creierul meu se dă o luptă destul de mare în acest moment” actualitate.net