Raluca de la Angels, stabilită în Tulcea, primește zilnic mesaje RO-ALERT: „Într-o seară ne-am speriat mai tare”

Solista Raluca Blejușcă, mamă a cinci copii, locuiește în Tulcea, însă, în ciuda mesajelor RO-ALERT, primite zilnic, pe telefon, de întreaga familie, nu s-ar muta de la Dunăre. Exclusiv pentru Click!, ea ne-a vorbit despre situația din oraș, după declanșarea războiului din Ucraina. Iar Nelu Vlad, de la AZUR, deține o casă de vacanță în Brăila. Și el și-a expus părerea despre atmosfera din zonă.

1/3 Nelu Vlad de la Azur locuiește în Brăila, iar Raluca Blejușcă în Tulcea. Ce spun despre mesajele RO-ALERT

Raluca Blejușcă, solistă în trupa Angels: „În ultima perioadă primim alarme pe telefon de 3-4 ori pe zi”

În cei patru ani, de la declanșarea războiului din Ucraina, solista Raluca Blejușcă s-a obișnuit deja cu aceste mesaje primite pe telefon, prin sistemul RO-ALERT, emise din cauza dronelor. Populația este avertizată să se adăpostească și să-și păstreze calmul, existând posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

„În ultima perioadă primim alarme pe telefon, de 3-4 ori pe zi, vă dați seama cum se aud în casă atunci când sună toate telefoanele deodată. Deja ne-am obișunuit, de atâția ani. Îmi amintesc însă că într-o seară ne-am speriat mai tare.

Primisem alarmă pe telefon, iar avioanele survolau deasupra noastră, ni s-au zgâlțâit geamurile casei”.

În ce orașe din țară vor să studieze copiii ei

În ciuda acestei situații tensionate, din orașul Tulcea, Raluca nu ia în considerare mutarea familiei într-un alt oraș:

„Nu aș vrea să ne mutăm din Tulcea, aici avem familia noastră, aici este locul nostru, iar în București, în niciun caz, e forfotă mare.

Când vor mai crește copiii și vor pleca la facultate, aș vrea să aleagă Iașiul sau Brașovul, aerul e mai curat și zonele sunt mai liniștite. Ar vrea să stea undeva, la curte”, ne-a mai menționat artista, exclusiv pentru Click!

Ce spune Nelu Vlad, de la Azur, despre situația din Brăila: „Toate acestea sunt înscenări”

Iată însă și părerea solistului Nelu Vlad, al trupei AZUR, născut în Brăila, oraș de la Dunăre, unde deține și o cochetă casă de vacanță:

„La Brăila nu prea sunt probleme cu dronele, lumea e liniștită. Știm că toate acestea sunt înscenări, ne facem rău singuri. Eu locuiesc mai mult la Brăila, am acolo casă, mă gospodăresc, am și grădină, cu fructe, cu legume”, ne-a declarat artistul, exclusiv pentru Click!

În 2024, Nelu Vlad a fost diagnosticat cu hematom pe creier. În urma tratamentului, starea lui de sănătate s-a îmbunătățit, având, în 2026, agenda plină de concerte.

„M-am cumințit, nu mai pierd nopțile, ca odinioară”

Nelu Vlad, vestit cu piesele „În stație la Lizeanu”, „Se mărită Mona mea”, și „Pe nisipul de la mare”, recunoaște că, în trecut, a exagerat cu spectacolele, și că stresul l-a băgat în spital. Iată ce dezvăluiri face, din acea perioadă aglomerată, pe plan profesional, în care dormea mai mult prin hoteluri:

„Nu muzica m-a îmbolnăvit, ci frecvența contractelor, în toate colțurile țării. Să mergi atâția kilometri, să dormi doar trei ore pe noapte, asta sună a tortură! Acum, m-am cumințit, nu mai fac excese. După concert, merg direct la hotel, nu mai pierd nopțile, ca odinioară. Cu acest program sănătos văd că mă mențin!”, ne-a mai precizat el, pentru Click!