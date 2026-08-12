 Horoscop joi, 13 august. Fecioarele au grijă de sufletul lor, iar Balanțele fac schimbări decisive în viața lor
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Horoscop joi, 13 august. Fecioarele au grijă de sufletul lor, iar Balanțele fac schimbări decisive în viața lor

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Lorina, astrologul Click!, ne aduce horoscopul pentru ziua de joi, 13 august 2026. Fecioarele au grijă de sufletul lor, iar Balanțele fac planuri. Vezi care sunt cele mai norocoase zodii în următoarele 24 de ore.

Horoscop joi, 13 august 2026
Horoscop joi, 13 august 2026

Horoscop joi, 13 august 2026

Berbec 

Iubire - Vă grăbiți să trageți concluzii și să vobiți în numele partenerului. Nu luați decizii radicale, căci s-ar putea să le regretați. 

Sănătate - Puteți găsi liniște în locuri de cult sau cu încărcătură spirituală. Fiți deschis și urmați-vă chemarea. 

Bani - Nu vă enervați pentru că reproșurile către alții au efect de bumerang. 

Taur 

Iubire - Vă purtați matur și discutați orice lucru care vă deranjează. Găsiți că așa economisiți timp și sentimente. 

Sănătate - Adăugați suplimente de calciu în dietă, poate chiar urmați o cură de revitaminizare. 

Bani - Experiența profesională vă dă șansa de a face sarcinile dificile să pară ușor de îndeplinit. 

Gemeni  

Iubire - Schimbați dinamica grupului de prieteni. Dacă ați jucat rolul salvatorului pentru toți, acum asumați-vă pe cel de coechipier. 

Sănătate - Faceți curățenie.Începeți cu cea exterioară și nu vă opriți până nu vă eliberați de gândurile repetitive. 

Bani - Evitați să amestecați afecțiunea cu munca. Vă costă mai mult decât face. 

Rac 

Iubire - Simțiți-vă bine. Cei din jur vor să vă răsfețe dar trebuie să le dați voie și să primiți darurile oferite. 

Sănătate - Pielea e sensibilă și ca un radar pentru produsele consumate. Urmați un regim mai ușor. 

Bani - E momentul să economisiți sau să dați avansul pentru o specializare profesională mai costisitoare. 

Leu 

Iubire - Cu cât reduceţi comunicarea,cu atât vă este mai uşor să vă auziţi pe voi. Ceilalţi par acum să vă distragă. 

Sănătate - Energia este mai mult mentală dar nu prea aveţi susţinere fizică. Faceţi sarcini mai puţin solicitante. 

Bani - Cheltuiţi pentru relaxare şi poftele personale. Nu lăsaţi pe nimeni să vă dicteze sau să vă contracareze alegerea. 

Fecioara  

Iubire - Sunteți nervos, fără să știți exact de ce. Nu vă răzbunați pe cei din jur.Folosiți cu grijă cuvintele pentru că-i răniți! 

Sănătate - Acordați importanță timpului de odihnă. Socializarea, chiar dacă aduce plăcere, vă și consumă. 

Bani - Mergeți la un concert sau în grupuri de persoane. Căutați programul formației preferate. 

Balanța 

Iubire - Planificați următorul pas pentru a atrage atenția și a interacționa cu persoana care v-a stârnit interesul. 

Sănătate - Deși iubiți ordinea și armonia, e indicat să vă relaxați. Amânați sarcinile de administrare a căminului. 

Bani - Nu faceți din succesul bănesc o prioritate. Ocupați-vă de voi și de echilibrul psiho-emoțional. 

Scorpion 

Iubire - Vă treziţi implicat în dispute verbale despre semantică. Fiţi atent la dubla semnificaţie şi la ce se poate interpreta. 

Sănătate - Acordaţi atenţie cauzelor, atât ale gândurilor negative, cât şi ale motivelor care vă întârzie în acţiunile benefice. 

Bani - Cunoaşteţi persoane care vă apreciază experienţa şi sunt dispuse să investească . 

Săgetător 

Iubire - Ieșiți cu prietenii la un restaurant cu mâncăruri alese și oferiți-vă momente de relaxare după muncă. Fără excese însă! 

Sănătate - Apelați la servicii medicale alternative, presopunctură sau chiar lecții de yoga. 

Bani - Primiți oferte incompatibile cu stilul vostru. Nu le ignorați, analizați și nu dați răspuns final la prima impresie. S-ar putea să constatați mai târziu că oferta vine cu beneficii la pachet. 

Capricorn  

Iubire - Aveți de făcut drumuri și vizite pentru a vă menține la curent cu viețile mai multor prieteni. 

Sănătate - Auziți de metode pentru a vă menține vitalitatea care sunt în afara zonei de confort. 

Bani -  Interesați-vă de perfecționări, fie organizate la locul de muncă, fie în cadrul unor workshop-uri. 

Vărsător 

Iubire -  Evitați situațiile sociale. Apar momente când calmul lipsește de ambele părți și duce la răbufniri. 

Sănătate -  Vă confruntați cu reducerea echilibrului emoțional și sunt indicate momente mai dese de pauză. 

Bani - Aveți impresia că totul costă mai mult și începeți să căutați alternative mai rezonabile. 

Pești  

Iubire - Puneţi-vă la patru ace,sunaţi adunarea printre prieteni şi ieşiţi la terasa preferată. 

Sănătate - Aveţi energie neconsumată. Mergeţi la alergat în parc dacă e vremea favorabilă. Luaţi pauză activă pentru a vă organiza mental. 

Bani - Cereţi permisiunea de a vă ocupa de treburile altora. Vă poate costa timp şi chiar bani să faceţi voluntariat. 

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