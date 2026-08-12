Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu, vacanță în locul în care modelul a copilărit. Imaginea care a emoționat-o

Dani Oțil, Gabriela Prisăcariu și Tiago au dat o fugă în locul în care a copilărit modelul, pentru câteva zile de liniște. Cei trei au parte de o escapadă în natură, în Botoșani, acolo unde soția prezentatorului și-a petrecut o parte din viața sa.

Modelul este din Botoșani și a mărturisit pe rețelele de socializare că nu ar fi crezut vreodată că se va întoarce în acele locuri în formula actuală. Modelul a arătat urmăritorilor săi câteva momente importante de familie.

Familia Oțil, în vacanță la țară, acolo unde a copilărit Gabriela Prisăcariu

Gabriela Prisăcariu a dezvăluit câteva momente de familie din vacanța de la țară. Aceasta se află cu Dani Oțil și fiul lor Tiago la Botoșani, acolo unde a copilărit. Astfel, manechinul s-a bucurat din nou de priveliște și de liniștea din zonă.

Aceasta le-a arătat urmăritorilor ei cum micuțul Tiago se plimbă pe drumul pe care se juca și ea pe când era doar un copil. Ea a menționat faptul că în acea vreme nu era asfalt, însă locația i-a trezit oricum amintiri plăcute.

„Ulița unde am avut cea mai frumoasă copilărie, deși pe atunci nu era asfalt”, a precizat ea în story. Videoclipul îl surprinde pe Tiago plimbându-se cu bicicleta. Soția lui Dani Oțil a publicat și o fotografie în care fiul lor rupe o prună dintr-un copac.

Imaginea emoționantă cu Dani Oțil și Tiago

De asemenea, ea a făcut o altă postare emoționantă, în care a menționat că bunicul ei ar fi fost extrem de fericit dacă i-ar fi întâlnit acum pe toți trei. În imagine sunt surprinși Dani Oțil și Tiago stând pe prispa casei.

„Nu știu dacă mi-am imaginat vreodată că o sa ajung aici cu soțul și copilul meu... Mi se părea atât de îndepărtată perioada asta și totuși uită-ne aici. Bunicul meu ar fi fost atât de fericit să ne vadă...”, a scris modelul pe Instagram.

În continuare, familia Oțil s-a bucurat de mâncarea tradițională. Dani Oțil și Tiago au avut pe masă mămăligă cu brânză, tochitură și o tocană de ciuperci. Fiul lor s-a arătat foarte încântat de bucate.

Cine este Gabriela Prisăcariu

Gabriela Prisăcariu a devenit un model de succes după participarea la emisiunea „Supermodels by Cătălin Botezatu”. Aceasta a terminat Facultatea de Drept, însă a ales calea modelingului, carieră ce i s-a potrivit mănușă. În 2021 aceasta s-a căsătorit cu prezentatorul TV Dani Oțil, între ei fiind o diferență de 12 ani. Manechinul s-a născut pe 22 noiembrie 1992.