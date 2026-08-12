 Brooklyn Beckham, ținta unui val de critici, după ce a gătit o porție de paste cu apă direct din mare: „Nu este murdară?”
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VideoBrooklyn Beckham, ținta unui val de critici, după ce a gătit o porție de paste cu apă direct din mare: „Nu este murdară?”

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Un videoclip în care Brooklyn Beckham a decis să încerce să pregătească un preparat tradițional italian, folosind un ingredient care nu era tocmai recomandat, a stârnit numeroase critici: apă direct din mare.

Brooklyn Bechkam a stârnit reacții critice/sursă foto: shutterstock
Brooklyn Bechkam a stârnit reacții critice/sursă foto: shutterstock

Videoclipul care a stârnit critici

Tânărul bucătar în devenire, în vârstă de 27 de ani, a postat pe TikTok un videoclip în care prepară un fel de mâncare cu paste și roșii, iar la începutul videoclipului ia o oală mare și intră în apă. „Bineînțeles că luăm puțină apă de la paste”, spune el, înainte de a scufunda oala și a colecta apa de mare, potrivit Page Six. Apoi se oprește în fața camerei pentru a arăta oala cu apă, înainte de a-și continua activitatea.

El începe prin a tăia roșiile galbene și roșii cubulețe, apoi adaugă ulei într-o tigaie și sare. Apoi folosește propriul său sos picant Cloud23, pe care îl toarnă peste roșii. După ce fierbe pastele și le adaugă în tigaie, gustă o bucată alături de un alt bucătar, iar cei doi par să se bucure de rezultatul final.

Criticii au invadat secțiunea de comentarii a postării pentru a-l ironiza pe faptul că a folosit apă de mare pentru fiertul pastelor.

Reacțiile publicului

După ce a postat videoclipul, internauții nu au întârziat să își exprime dezaprobarea privind această tehnică de gătit.

„Apă de paste cu un strop de combustibil de barcă ars, vă rog, domnule”, se poate citi într-un comentariu.

Un alt utilizator a întrebat: „Este o provocare?”, în timp ce altul și-a exprimat îngrijorarea: „Nu este murdară apa din ocean?”

Un alt comentariu îngrozit spune: „Ca italian, sunt destul de sigur că apa de mare e cea mai bună modalitate de a-ți petrece toată ziua următoare la toaletă”.

Alții au ironizat abilitățile culinare ale lui Beckham.

„Oare talentele lui nu au niciun limită?!” a glumit un utilizator.

Tensiunile din familia Beckham continuă

Tensiunile din sânul familiei Beckham sunt departe de a se încheia. Potrivit presei americane, Harper Beckham, fiica lui David și și a Victoriei Beckham, a făcut o încercare emoționantă de a-și vedea fratele, pe Brooklyn Beckham, însă i s-a închis ușa în nas.

Adolescenta se afla în Los Angeles pentru a participa la ceremonia în cadrul căreia tatăl său, David Beckham, a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame. Imediat după eveniment, Harper a fost fotografiată sosind la locuința din Beverly Hills a lui Brooklyn și a soției sale, Nicola Peltz Beckham.

Surse apropiate familiei au declarat că Brooklyn și Nicola nu se aflau acasă în acel moment, fiind plecați din oraș. Cu toate acestea, reprezentanții cuplului au ridicat semne de întrebare cu privire la circumstanțele vizitei, sugerând că prezența fotografilor la fața locului nu a fost întâmplătoare.

Relațiile dintre Brooklyn Beckham și restul familiei sale s-au deteriorat considerabil în ultimele luni. Conflictul ar fi atins un punct critic la începutul anului, când Brooklyn a publicat un mesaj în care și-a atacat propria familie.

În timp ce speculațiile continuă să apară în presă, David Beckham a refuzat să comenteze situația. Întrebat recent despre impactul pe care l-au avut relatările din mass-media asupra sa, fostul fotbalist a răspuns ferm că este vorba despre „o chestiune privată” pe care nu dorește să o discute public.

În ciuda problemelor apărute, David Beckham a insistat că familia rămâne prioritatea sa principală. Vorbind despre căsnicia de 26 de ani cu Victoria, el a subliniat importanța timpului petrecut împreună și a declarat că cei patru copii ai lor reprezintă cea mai mare realizare a cuplului.

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