Mircea Badea, reacție acidă la adresa lui Cătălin Măruță. Cum a comentat mutarea acestuia la Antena 1

Cătălin Măruță se întoarce în televiziune. Acesta îi va lua locul lui Denise Rifai, la emisiunea „Furnicuțele” de pe Antena 1. După această veste au apărut și reacții în mediul online. Mircea Badea a comentat pe scurt această schimbare, în stilul său caracteristic.

Antena 1 pregătește schimbări majore în toamnă. Emisiunea „Furnicuțele” de pe Antena 1 nu va mai fi prezentată de Denise Rifai, ci de Cătălin Măruță. Acesta revine pe micile ecrane după o pauză în televiziune. Între timp, a realizat podcasturi, însă se pare că prima sa iubire rămâne tot TV-ul. Astfel, Mircea Badea, vedetă în cadrul aceluiași trust, a reacționat.

Mircea Badea, reacție acidă la mutarea lui Cătălin Măruță la Antena 1

Vestea potrivit căreia Cătălin Măruță, până acum vedeta de la ProTV, semnează contractul cu Antena 1 a stârnit reacții. Chiar Mircea Badea, prezentatorul emisiunii „În gura presei” de la Antena 3 CNN a comentat pe scurt, în stilul caracteristic, această mutare a trustului.

În mod ironic, acesta a făcut o remarcă cu trimitere subtilă la edițiile și interviurile din trecutul lui Cătălin Măruță. Anterior, fosta vedetă de la Pro a prezentat și un matinal la Realitatea TV, iar în parcursul carierei sale a avut o mulțime de invitați, printre care și Traian Băsescu.

„Acum se pune că sunt „coleg de trust” cu domnul? Poate o să-i iasă mai bine decât matinalul cu Băsescu…”, a scris Mircea Badea pe Instagram.

Cătălin Măruță, după vestea mutării sale la Antena 1

După ce s-a anunțat mutarea la Antena 1, Cătălin Măruță a lăsat și un mesaj pe Instagram pentru toți urmăritorii săi. Acesta a menționat că după 18 ani de televiziune a avut nevoie de o mică pauză în care să acorde o mai mare atenție pentru familie și pentru proiectele sale personale pe care le-a amânat. Cu toate acestea, se arată extrem de încântat de faptul că va fi noul prezentator al emisiunii „Furnicuțele”.

„De aceea mă bucur că această nouă aventură vine într-o formulă care mi se potrivește: divertisment, oameni cu care abia aștept să lucrez și un program care îmi permite să înregistrez emisiunile și să păstrez în continuare timpul pe care mi l-am dorit pentru familie și pentru celelalte proiecte ale mele.Mi-a fost dor de televiziune. Dar cred că, mai ales, mi-a fost dor de întâlnirea cu voi. Așa că… ne vedem din nou la TV! De data asta, la „Furnicuțele”, la Antena 1. Un nou început. Și am emoții”, a scris Măruță într-o postare.