Concluziile lui Radu Vâlcan după o lună petrecută la Șușani: „Am avut mai multă liniște”

Radu Vâlcan s-a întors în București după o perioadă petrecută la Șușani, acolo unde el și Adela Popescu dețin o casă de vacanță. Prezentatorul TV a povestit în mediul online ce concluzii a tras după o lună departe de agitația Capitalei și a mărturisit că perioada petrecută la țară i-a făcut bine într-un mod la care nu se aștepta.

Adela Popescu și fiul lor, Adrian, au revenit mai devreme în București, întrucât actrița a început filmările pentru serialul „Fără Urmă”, difuzat de Pro TV. Familia s-a reunit în momentul în care Radu Vâlcan și ceilalți doi băieți au ajuns acasă.

Prezentatorul TV a explicat că timpul petrecut la țară i-a oferit ocazia să se îndepărteze de ritmul agitat al orașului și să observe mai atent anumite stări pe care, în timpul vieții de zi cu zi, nu le conștientizează întotdeauna.

Ce a realizat Radu Vâlcan după o lună la Șușani

Radu Vâlcan a vorbit despre perioada petrecută la țară și despre felul în care aceasta i-a schimbat perspectiva asupra lucrurilor pe care oamenii le duc cu ei, fără să își dea seama, după zile aglomerate, călătorii sau întâlniri cu alte persoane.

„Azi mă întorc în București și mă tot gândesc că luna asta mi-a făcut bine într-un fel în care nu mă așteptam. Stând mult la țară, mi-am dat seama că am scăpat, încet, de multe dintre lucrurile pe care le aducem acasă fără să ne dăm seama. Nu mă refer la lucrurile pe care le punem în valiză. Ci la cele care se lipesc de noi”, a transmis prezentatorul.

Acesta a enumerat printre aceste lucruri mirosurile rămase în haine și bagaje după filmări, călătorii sau seri petrecute în anumite locuri, dar și nervii, agitația și oboseala.

„Nervi pe care îi luăm cu noi de la alții. Agitație. Stări ciudate. O oboseală care nu pare neapărat a noastră”, a mai scris Radu Vâlcan.

Radu Vâlcan: „Familia le observă înaintea noastră”

Prezentatorul TV consideră că, uneori, cei apropiați sunt cei care observă mai repede schimbările de stare ale unei persoane. Potrivit acestuia, familia poate simți că cineva s-a întors acasă cu o anumită încărcătură înainte ca persoana respectivă să realizeze acest lucru.

„Și, de multe ori, cel mai straniu este că familia le observă înaintea noastră. Cei de acasă simt că ai venit «cu ceva» înainte ca tu să-ți dai seama că porți ceva cu tine”, a explicat Radu Vâlcan.

Luna petrecută la Șușani l-a ajutat să se desprindă, treptat, de aceste stări. Prezentatorul a pus schimbarea pe seama timpului petrecut în aer liber, a liniștii și a distanței față de ritmul cotidian din București.

„Luna asta, la țară, parcă s-au mai desprins din ele. Poate pentru că am stat mai mult afară, poate pentru că am avut mai multă liniște, poate pentru că am fost departe de ritmul ăla nebun în care intrăm automat când suntem în oraș”, a mai transmis el.

Ce își dorește Radu Vâlcan după revenirea în Capitală

La revenirea în București, Radu Vâlcan spune că vrea să păstreze ceea ce a învățat în perioada petrecută la țară. Prezentatorul și-a propus să fie mai atent la locurile în care își petrece timpul, la oamenii din jur și la stările pe care le aduce cu el acasă.

„Azi mă întorc în București. Și, dincolo de bucuria întoarcerii acasă, am și un gând pe care vreau să-l țin minte: să fiu mai atent la ce las să se lipească de mine. La locurile în care stau. La oamenii cu care îmi petrec timpul. La stările cu care intru pe ușă”, a transmis Radu Vâlcan.

Prezentatorul TV a încheiat mesajul spunând că își dorește ca revenirea în București să nu însemne întoarcerea la toate stările de care tocmai reușise să se desprindă.

„Pentru că uneori aducem acasă mult mai mult decât bagajele. Și sper ca, de data asta, Bucureștiul să nu însemne că o iau de la capăt cu toate lucrurile de care tocmai am reușit să mă desprind”, a încheiat Radu Vâlcan.