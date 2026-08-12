 Concluziile lui Radu Vâlcan după o lună petrecută la Șușani: „Am avut mai multă liniște”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Concluziile lui Radu Vâlcan după o lună petrecută la Șușani: „Am avut mai multă liniște”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Radu Vâlcan s-a întors în București după o perioadă petrecută la Șușani, acolo unde el și Adela Popescu dețin o casă de vacanță. Prezentatorul TV a povestit în mediul online ce concluzii a tras după o lună departe de agitația Capitalei și a mărturisit că perioada petrecută la țară i-a făcut bine într-un mod la care nu se aștepta.

Radu Vâlcan / Foto: Instagram
Radu Vâlcan / Foto: Instagram

Adela Popescu și fiul lor, Adrian, au revenit mai devreme în București, întrucât actrița a început filmările pentru serialul „Fără Urmă”, difuzat de Pro TV. Familia s-a reunit în momentul în care Radu Vâlcan și ceilalți doi băieți au ajuns acasă.

Prezentatorul TV a explicat că timpul petrecut la țară i-a oferit ocazia să se îndepărteze de ritmul agitat al orașului și să observe mai atent anumite stări pe care, în timpul vieții de zi cu zi, nu le conștientizează întotdeauna.

Ce a realizat Radu Vâlcan după o lună la Șușani

Radu Vâlcan a vorbit despre perioada petrecută la țară și despre felul în care aceasta i-a schimbat perspectiva asupra lucrurilor pe care oamenii le duc cu ei, fără să își dea seama, după zile aglomerate, călătorii sau întâlniri cu alte persoane.

„Azi mă întorc în București și mă tot gândesc că luna asta mi-a făcut bine într-un fel în care nu mă așteptam. Stând mult la țară, mi-am dat seama că am scăpat, încet, de multe dintre lucrurile pe care le aducem acasă fără să ne dăm seama. Nu mă refer la lucrurile pe care le punem în valiză. Ci la cele care se lipesc de noi”, a transmis prezentatorul.

Acesta a enumerat printre aceste lucruri mirosurile rămase în haine și bagaje după filmări, călătorii sau seri petrecute în anumite locuri, dar și nervii, agitația și oboseala.

„Nervi pe care îi luăm cu noi de la alții. Agitație. Stări ciudate. O oboseală care nu pare neapărat a noastră”, a mai scris Radu Vâlcan.

Radu Vâlcan: „Familia le observă înaintea noastră”

Prezentatorul TV consideră că, uneori, cei apropiați sunt cei care observă mai repede schimbările de stare ale unei persoane. Potrivit acestuia, familia poate simți că cineva s-a întors acasă cu o anumită încărcătură înainte ca persoana respectivă să realizeze acest lucru.

„Și, de multe ori, cel mai straniu este că familia le observă înaintea noastră. Cei de acasă simt că ai venit «cu ceva» înainte ca tu să-ți dai seama că porți ceva cu tine”, a explicat Radu Vâlcan.

Luna petrecută la Șușani l-a ajutat să se desprindă, treptat, de aceste stări. Prezentatorul a pus schimbarea pe seama timpului petrecut în aer liber, a liniștii și a distanței față de ritmul cotidian din București.

Luna asta, la țară, parcă s-au mai desprins din ele. Poate pentru că am stat mai mult afară, poate pentru că am avut mai multă liniște, poate pentru că am fost departe de ritmul ăla nebun în care intrăm automat când suntem în oraș”, a mai transmis el.

Ce își dorește Radu Vâlcan după revenirea în Capitală

La revenirea în București, Radu Vâlcan spune că vrea să păstreze ceea ce a învățat în perioada petrecută la țară. Prezentatorul și-a propus să fie mai atent la locurile în care își petrece timpul, la oamenii din jur și la stările pe care le aduce cu el acasă.

„Azi mă întorc în București. Și, dincolo de bucuria întoarcerii acasă, am și un gând pe care vreau să-l țin minte: să fiu mai atent la ce las să se lipească de mine. La locurile în care stau. La oamenii cu care îmi petrec timpul. La stările cu care intru pe ușă”, a transmis Radu Vâlcan.

Prezentatorul TV a încheiat mesajul spunând că își dorește ca revenirea în București să nu însemne întoarcerea la toate stările de care tocmai reușise să se desprindă.

„Pentru că uneori aducem acasă mult mai mult decât bagajele. Și sper ca, de data asta, Bucureștiul să nu însemne că o iau de la capăt cu toate lucrurile de care tocmai am reușit să mă desprind”, a încheiat Radu Vâlcan.

Ghid de cumpărături

banner emily burghelea (2) png
#Exclusiv Click!
De ce a luat Emily Burghelea decizia de a se muta definitiv cu toată familia din România în Spania? Imagini exclusive din noua lor casă: „Nu am plecat pentru plajă” Vedete românești
mircea badea si catalin maruta jpg
Mircea Badea, reacție acidă la adresa lui Cătălin Măruță. Cum a comentat mutarea acestuia la Antena 1 Vedete românești
image
#Analize Adevărul
LIVE TEXT Eclipsa solară 2026, transmisă în direct. Cum va fi vremea, la ce oră să te uiți pe cer și cum să îți protejezi ochii adevarul.ro
image
Fata din Roșiori de Vede care a absolvit Harvard și lucrează la NATO. Povestea Laviniei Teodorescu: „M-aș întoarce oricând în România” adevarul.ro

Parteneri

image
Piele de găină! IMNUL României a răsunat la Paris! David Popovici a primit medalia de aur după finala fabuloasă la 100 m liber. Video www.fanatik.ro
image
EXCLUSIV. Cum se vede din interiorul centralei nucleare de la Cernavodă criza de pe Dunăre observatornews.ro
image
Primul mare oraș din România care rămâne fără apă. Priza din Dunăre nu mai face față www.antena3.ro
image
Bătaie de joc pe banii din PNRR. După reabilitare, un castru roman din secolul al II-lea arată ca o intrare de mall din 2026 www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit. Ceremonia a avut loc în Portugalia www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Cine controlează averea lui David Popovici şi câţi bani are în conturi. Sportivul recunoaşte: „Puterea lor” as.ro
image
Cum va fi vremea la mare de Sfânta Maria 2026. Câte grade vor fi pe litoral și cât de caldă ar putea fi apa playtech.ro
image
„Kornev, nu știai cu cine te pui! Cu DAVID POPOVICI!”. Emil Hossu Longin, comentariu istoric al finalei 100 de metri de la Europenele de la Paris. Video www.fanatik.ro
image
Motivul REAL pentru care Denise Rifai a fost înlocuită cu Cătălin Măruță la Antena 1 www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Mirabela Dauer, decizie neașteptată privind averea ei, după ce va muri. Artista nu și-a mai văzut băiatul în ultimii 24 de ani. Ce a decis acum www.unica.ro
image
IT-iștii, cândva răsfățații sorții, acum îngroașă rândurile șomerilor. În România, peste 2.500 de posturi tăiate, însă fenomenul... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Coincidența care ne dă fiori! Și străbunica Reginei Camilla a fost amanta unui Prinț de Wales, dar n-a apucat s-o facă regină okmagazine.ro
image
Regele Charles, atât de aproape de moarte. A vorbit sincer despre experiența care l-a marcat profund okmagazine.ro
image
Titan - Balta Albă: de la câmpul ciumaților la unul dintre cele mai verzi cartiere ale Bucureștiului historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Cine au fost primii „influenceri” din istorie? historia.ro
banner marina almasan png
Ce făceau românii când Ceaușescu le „tăia” curentul. Marina Almășan: „Dacă-ți lipeai urechea de apartamente, se auzea la fel!” Vedete românești
emil rengle flo rida jpg
VideoEmil Rengle a ajuns în camera de hotel a lui Flo Rida după show-ul de la Untold: „Nu știam exact ce vrea de la mine” Vedete românești
banner drone png
#Exclusiv Click!
Raluca de la Angels, stabilită în Tulcea, primește zilnic mesaje RO-ALERT: „Într-o seară ne-am speriat mai tare” Vedete românești
mircea badea si catalin maruta jpg
Mircea Badea, reacție acidă la adresa lui Cătălin Măruță. Cum a comentat mutarea acestuia la Antena 1 Vedete românești
banner emily burghelea (2) png
#Exclusiv Click!
De ce a luat Emily Burghelea decizia de a se muta definitiv cu toată familia din România în Spania? Imagini exclusive din noua lor casă: „Nu am plecat pentru plajă” Vedete românești
Anne Hathaway foto Profimedia jpg
VideoAnne Hathaway a reacționat după ce a fost acuzată că poartă o burtă falsă de gravidă. Ce mesaj a transmis vedeta Vedete internaționale
image png
VideoBrooklyn Beckham, ținta unui val de critici, după ce a gătit o porție de paste cu apă direct din mare: „Nu este murdară?” Vedete internaționale
dani otil, gabriela prisacariu si tiago jpg
VideoDani Oțil și Gabriela Prisăcariu, vacanță în locul în care modelul a copilărit. Imaginea care a emoționat-o Vedete românești
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net
image
Larisa Uță, pe masa de operație. Mesajul sensibil al fostei concurente Survivor: „În sufletul meu și în creierul meu se dă o luptă destul de mare în acest moment” actualitate.net