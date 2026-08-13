 Avertismentul experților în alimentație! Nu cumpăra niciodată brânză rasă din magazin fără să verifici un ingredient de pe etichetă
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Avertismentul experților în alimentație! Nu cumpăra niciodată brânză rasă din magazin fără să verifici un ingredient de pe etichetă

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Există multe motive pentru care brânza rasă este o alegere practică, însă experții din domeniu recomandă să fim atenți atunci când optăm pentru variantele deja ambalate din supermarket.

Brânză rasă/sursă foto: social media
Brânză rasă/sursă foto: social media

Dacă ați observat că aceasta nu are întotdeauna același gust și că se topește mai greu decât brânza rasă direct din bucată, există o explicație.

De ce este mai bine să alegi produse cu o listă scurtă de ingrediente

Potrivit lui Hannah Howard, pasionată de brânzeturi și fostă angajată a magazinului Murray’s Cheese, este important să citești eticheta atunci când cumperi brânză rasă, potrivit SimplyRecipes.

Unul dintre cei mai clari indicatori ai calității este ceea ce lipsește din lista de ingrediente, mai degrabă decât ingredientele în sine.

Acest lucru îți poate spune multe despre modul în care brânza se va topi, despre gustul ei și despre impactul pe care îl va avea asupra rețetelor tale.

Abbey Thiel, specialistă în știința alimentelor, a explicat diferența: „Dacă comparați un bloc de cheddar cu o pungă de cheddar ras, brânza în sine este, de obicei, aproape identică. Principala diferență constă în faptul că brânza rasă conține adesea ingrediente precum celuloză, amidon de cartofi sau amidon de porumb, pentru a împiedica aglomerarea firimiturilor, precum și natamicină, care ajută la prevenirea dezvoltării mucegaiului în timpul depozitării”.

Ingredientele antiaglomerante și conservanții au, fără îndoială, un rol practic, dar pot modifica și modul în care se comportă brânza atunci când intră în contact cu o tigaie încinsă, o caserolă sau o pizza. „Aceste ingrediente nu sunt rele în sine, dar cu cât brânza este mai puternic acoperită de ele, cu atât tinde să se topească mai puțin fin și mai puțin apetisant”, a explicat Howard.

Pentru a menține fâșiile în forma lor individuală de fâșii, producătorii adaugă un înveliș (adesea celuloză, cunoscută și sub numele de pastă de lemn) care împiedică brânza să se lipească din nou. Deși nu poți neapărat să simți gustul acestor agenți antiaglomeranți, pentru mine, aceștia afectează cu siguranță textura și capacitatea de topire. Unii oameni chiar spală brânza rasă înainte de utilizare pentru a atenua aceste efecte.

Hannah Howard a mai menționat că înainte de a cumpăra brânză rasă, alegeți una cu o listă de ingrediente mai scurtă sau, dacă este posibil, brânză fără agent antiaglomerant. Această ultimă cerință (fără agent antiaglomerant) poate fi extrem de greu de îndeplinit, așa că există câteva sfaturi de cumpărături pentru a găsi o marcă care folosește mai puțin din aceste substanțe sau doar cantitatea necesară pentru a preveni aglomerarea, păstrând totuși capacitatea de topire.

Cum să cumperi cea mai bună brânză rasă

În primul rând, aruncă o privire rapidă asupra listei de ingrediente atunci când cumperi brânză rasă, spune Howard. Pungile cu liste scurte și clare trec de primul ei test.

Apoi se uită la brânza în sine, căutând „fâșii care arată suple și bine definite, nu uscate, rupte sau vizibil prăfuite”. Adesea, ingredientele antiaglomerante se pot vedea clar chiar pe brânză. Cel puțin, dacă aduceți acasă o pungă și simțiți că fâșiile sunt „prafuite” sau că există un exces de amidon pe fundul pungii, rețineți să alegeți altă marcă data viitoare.

Un alt semn de care trebuie să țineți cont este denumirea opacă „amestec de brânzeturi”. Howard preferă produsele care menționează clar brânzeturile conținute. „Întotdeauna îmi place să știu ce brânzeturi cumpăr de fapt”, a spus ea.

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