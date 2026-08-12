 Cine este femeia care vrea să se căsătorească cu Chris Watts, criminalul condamnat pe viață
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Cine este femeia care vrea să se căsătorească cu Chris Watts, criminalul condamnat pe viață

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Chris Watts, bărbatul condamnat la închisoare pe viață după ce și-a ucis soția însărcinată și cele două fiice, ar intenționa să se căsătorească în spatele gratiilor. Potrivit presei străine, acesta ar avea o nouă parteneră, Lizzie Henderson, o agentă imobiliară din Ohio.

Chris Watts / Foto: District Attorney Weld County
Chris Watts / Foto: District Attorney Weld County

Femeia ar fi ajuns să folosească numele „Lizzie Watts” și s-ar fi mutat pentru a fi mai aproape de penitenciarul în care Chris Watts își execută pedeapsa.

Bărbatul, în vârstă de 41 de ani, este închis pe viață după ce a recunoscut că și-a ucis soția, Shanann, care era însărcinată, precum și pe cele două fiice ale lor, Bella și Celeste.

Cine este noua iubită a lui Chris Watts

Relația dintre Chris Watts și Lizzie Henderson ar fi început în perioada în care acesta se afla în penitenciarul Dodge Correctional Institution din Waupun, Wisconsin. Potrivit informațiilor citate de presa străină, apropierea dintre cei doi ar fi avut legătură cu interesul bărbatului pentru religie.

Lizzie Henderson nu a dorit să ofere prea multe detalii despre modul în care a început relația. Întrebată despre acest lucru, femeia ar fi răspuns că este „ceva care rămâne între mine, el și Dumnezeu”.

Partenera lui Chris Watts susține că este conștientă de crimele comise de acesta și că bărbatul știe care este poziția ei în legătură cu trecutul său.

„El știe ce simt în legătură cu tot ce s-a întâmplat”, ar fi transmis Lizzie Henderson.

Femeia a mai spus că își dorește să manifeste respect față de toate persoanele afectate de tragedie și a descris situația drept una extrem de dificilă.

„Este ceva extrem de greu de trăit pentru oricine”, ar fi declarat aceasta, potrivit sursei citate.

Ce spune fostul coleg de celulă despre Chris Watts

Un fost coleg de celulă al lui Chris Watts, Dylan Tallman, a făcut la rândul său afirmații despre modul în care criminalul condamnat pe viață se comportă în relațiile cu femeile.

Potrivit lui Tallman, Watts ar avea tendința de a deveni rapid foarte preocupat de femeile cu care intră în contact.

„Vorbește cu o femeie, iar în scurt timp ea devine totul pentru el”, ar fi povestit fostul coleg de celulă, conform informațiilor citate de LadBible.

Tallman a susținut că Watts obișnuia să vorbească frecvent la telefon cu femeile cu care ținea legătura și să le trimită scrisori foarte lungi. Unele dintre acestea ar fi avut chiar și 15 pagini.

„Multe femei îi scriu din închisoare și el vorbește mult cu ele. Devine obsedat de o femeie, iar aceasta ajunge să fie singurul lucru la care se poate gândi. Va face aproape orice îi cere”, ar mai fi afirmat Tallman.

Chris Watts și relația care a precedat crimele

Înainte de crime, Chris Watts avea o relație extraconjugală cu Nichol Kessinger. Ulterior, aceasta a vorbit despre comportamentul lui și despre felul în care bărbatul își descria soția.

Kessinger a susținut că, în anumite momente, Watts avea schimbări bruște de comportament și devenea o persoană pe care ea o percepea ca fiind diferită.

„Era cuprins de o furie aproape animalică. Intra într-un fel de stare în care nu mai părea el însuși. Privirea i se schimba”, ar fi relatat Nichol Kessinger.

Fosta amantă a mai susținut că Watts putea trece foarte rapid de la o stare normală la una pe care ea o considera „complet nebunească și aproape brutală”.

Kessinger a vorbit și despre modul în care Chris Watts ar fi discutat despre soția sa. Potrivit acesteia, bărbatul ar fi făcut afirmații foarte negative despre Shanann și ar fi încercat să o prezinte într-o lumină nefavorabilă.

În august 2018, Shanann Watts și cele două fiice ale sale au fost date dispărute. Ulterior, anchetatorii au descoperit trupul femeii într-un mormânt improvizat, iar Bella și Celeste au fost găsite fără viață în rezervoare de petrol.

Chris Watts a fost arestat după ce, inițial, a negat implicarea în dispariția familiei. Ulterior, acesta și-a recunoscut faptele și a primit o condamnare la închisoare pe viață.

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