 Caz similar Nordis în București. Peste 50 de oameni au rămas fără bani și locuințe
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Caz similar Nordis în București. Peste 50 de oameni au rămas fără bani și locuințe

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Țeapă imobiliară similară cu Nordis, dar în București. Procurorii Parchetului General și polițiștii de investigare a criminalității economice au făcut miercuri 19 percheziții în București și în județele Ilfov, Giurgiu și Prahova, după ce s-a descoperit că zeci de clienți au fost păcăliți.

Oxy Residence 2, noua țeapă tip Nordis. Foto: oxyresidence2.ro
Oxy Residence 2, noua țeapă tip Nordis. Foto: oxyresidence2.ro

Astfel, mai multe persoane sub bănuite că au vândut de mai multe ori aceleași apartamente dintr-un ansamblu rezidențial din Sectorul 5. Cercetările privesc infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani. Prejudiciul este estimat la peste 3 milioane de euro.

Țeapă de tip Nordis, în București

Peste 50 de persoane susțin că au rămas și fără bani și fără locuințe, după ce au plătit sume mari pentru apartamentele dintr-un complex rezidențial din Sectorul 5 al Capitalei. Ulterior, imobilele au fost vândute de mai multe ori, construcțiile nu au fost finalizate, iar dezvoltatorul este de negăsit.

În acest context, autoritățile au demarat o anchetă și mai multe percheziții domiciliare. Au fost scotocite atât domicilii, cât și sediile și punctele de lucru ale mai multor societăți și IFN-uri, conform tvrinfo.ro.

Cumpărătorii nu au fost informați cu privire la situația imobilelor și nu și-au putut recupera sumele de bani achitate în avans. Anchetatorii au descoperit și mecanismul din spetele acestei scheme. S-ar fi transferat succesiv banii prin conturile mai multor firme controlate de aceleași persoane, apoi se retrăgeau în numerar în beneficiul și interesul țeparilor.

Câți bani au pierdut cumpărătorii

În acest caz este vorba despre proiectul Oxy Residence 2. Oamenii susțin că, deși au plătit avans, termenele de finalizare și predarea au fost amânate în repetate rânduri. Oamenii au semnat inclusiv promisiuni de vânzare-cumpărare la notar. Unii au achitat locuințele integral, Deci nimic nu părea că ar fi vorba despre o țeapă.

Cu toate acestea, unii clienți ar fi descoperit că aceleași apartamente figurau în documente și altor cumpărători. Un păgubit susține că a achitat circa 60.000 de euro pentru un imobil pe care chiar începuse să-l mobileze. Șocul a venit după un extras de carte funciară în care se observa că locuința era atribuită altei persoane. 

Dezvoltatorul este de negăsit

După ce oamenii au observat că ceva nu este în regulă, l-ar fi sunat pe dezvoltator, însă acesta nu mai răspunde la telefon și este de negăsit. Cumpărătorii încearcă să își recupereze banii și să clarifice lucrurile, așa că s-au organizat, au contactat avocați și au depus plângeri.

Proiectul Oxy Residence 2 ar fi trebuit să cuprindă patru blocuri, două dintre ele fiind finalizate, însă nelocuite. Celelalte două sunt încă în construcții. Constructorii susțin că lucrările s-au oprit din lipsa de fonduri și din cauza unor neplăți pentru materiale. În același timp, apar informații despre sume încasate care nu au mai ajuns în proiect, scrie sursa citată.

Ghid de cumpărături

banner emily burghelea (2) png
#Exclusiv Click!
De ce a luat Emily Burghelea decizia de a se muta definitiv cu toată familia din România în Spania? Imagini exclusive din noua lor casă: „Nu am plecat pentru plajă” Vedete românești
mircea badea si catalin maruta jpg
Mircea Badea, reacție acidă la adresa lui Cătălin Măruță. Cum a comentat mutarea acestuia la Antena 1 Vedete românești
image
#Analize Adevărul
LIVE TEXT Eclipsa solară 2026, transmisă în direct. Cum va fi vremea, la ce oră să te uiți pe cer și cum să îți protejezi ochii adevarul.ro
image
Fata din Roșiori de Vede care a absolvit Harvard și lucrează la NATO. Povestea Laviniei Teodorescu: „M-aș întoarce oricând în România” adevarul.ro

Parteneri

image
Piele de găină! IMNUL României a răsunat la Paris! David Popovici a primit medalia de aur după finala fabuloasă la 100 m liber. Video www.fanatik.ro
image
EXCLUSIV. Cum se vede din interiorul centralei nucleare de la Cernavodă criza de pe Dunăre observatornews.ro
image
Primul mare oraș din România care rămâne fără apă. Priza din Dunăre nu mai face față www.antena3.ro
image
Bătaie de joc pe banii din PNRR. După reabilitare, un castru roman din secolul al II-lea arată ca o intrare de mall din 2026 www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit. Ceremonia a avut loc în Portugalia www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Cine controlează averea lui David Popovici şi câţi bani are în conturi. Sportivul recunoaşte: „Puterea lor” as.ro
image
Cum va fi vremea la mare de Sfânta Maria 2026. Câte grade vor fi pe litoral și cât de caldă ar putea fi apa playtech.ro
image
„Kornev, nu știai cu cine te pui! Cu DAVID POPOVICI!”. Emil Hossu Longin, comentariu istoric al finalei 100 de metri de la Europenele de la Paris. Video www.fanatik.ro
image
Motivul REAL pentru care Denise Rifai a fost înlocuită cu Cătălin Măruță la Antena 1 www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Mirabela Dauer, decizie neașteptată privind averea ei, după ce va muri. Artista nu și-a mai văzut băiatul în ultimii 24 de ani. Ce a decis acum www.unica.ro
image
IT-iștii, cândva răsfățații sorții, acum îngroașă rândurile șomerilor. În România, peste 2.500 de posturi tăiate, însă fenomenul... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Coincidența care ne dă fiori! Și străbunica Reginei Camilla a fost amanta unui Prinț de Wales, dar n-a apucat s-o facă regină okmagazine.ro
image
Regele Charles, atât de aproape de moarte. A vorbit sincer despre experiența care l-a marcat profund okmagazine.ro
image
Titan - Balta Albă: de la câmpul ciumaților la unul dintre cele mai verzi cartiere ale Bucureștiului historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Cine au fost primii „influenceri” din istorie? historia.ro
eclipsa inelara istock jpg
VideoA început eclipsa de Soare! Țările în care fenomenul astronomic poate fi urmărit cel mai bine Internațional
Design fără titlu (5) png
Cine este femeia care vrea să se căsătorească cu Chris Watts, criminalul condamnat pe viață Internațional
politie italia jpg
Gest extrem făcut de o româncă în Italia: a încercat să își răpească nepoata de doar 10 zile și să o aducă în România. Unde au fost găsite cele două Internațional
longitude 131 profimedia (3) jpg
Lux în deșert! Cât costă o noapte de cazare în apropierea muntelui Uluru Fapt divers
image png
Pericol pe calea ferată de pe litoral: au fost găsite trei obstacole amplasate intenționat pe șinele de tren Național
Somn - dormit - pozitie de somn FOTO Shutterstock
De ce plângi în somn? Ce poate ascunde acest fenomen și când ar trebui să fii atent Fapt divers
apartament anaf jpg
Apartament cu 2 camere, scos la licitație de ANAF cu 340.000 de lei. Unde se află Național
image png
VideoGest neobișnuit din partea unui client: a comandat un homar de 300 de dolari pentru cină, dar nu l-a mâncat. Ospătarii au rămas surprinși Internațional
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net
image
Larisa Uță, pe masa de operație. Mesajul sensibil al fostei concurente Survivor: „În sufletul meu și în creierul meu se dă o luptă destul de mare în acest moment” actualitate.net