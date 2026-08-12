Caz similar Nordis în București. Peste 50 de oameni au rămas fără bani și locuințe

Țeapă imobiliară similară cu Nordis, dar în București. Procurorii Parchetului General și polițiștii de investigare a criminalității economice au făcut miercuri 19 percheziții în București și în județele Ilfov, Giurgiu și Prahova, după ce s-a descoperit că zeci de clienți au fost păcăliți.

Astfel, mai multe persoane sub bănuite că au vândut de mai multe ori aceleași apartamente dintr-un ansamblu rezidențial din Sectorul 5. Cercetările privesc infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani. Prejudiciul este estimat la peste 3 milioane de euro.

Țeapă de tip Nordis, în București

Peste 50 de persoane susțin că au rămas și fără bani și fără locuințe, după ce au plătit sume mari pentru apartamentele dintr-un complex rezidențial din Sectorul 5 al Capitalei. Ulterior, imobilele au fost vândute de mai multe ori, construcțiile nu au fost finalizate, iar dezvoltatorul este de negăsit.

În acest context, autoritățile au demarat o anchetă și mai multe percheziții domiciliare. Au fost scotocite atât domicilii, cât și sediile și punctele de lucru ale mai multor societăți și IFN-uri, conform tvrinfo.ro.

Cumpărătorii nu au fost informați cu privire la situația imobilelor și nu și-au putut recupera sumele de bani achitate în avans. Anchetatorii au descoperit și mecanismul din spetele acestei scheme. S-ar fi transferat succesiv banii prin conturile mai multor firme controlate de aceleași persoane, apoi se retrăgeau în numerar în beneficiul și interesul țeparilor.

Câți bani au pierdut cumpărătorii

În acest caz este vorba despre proiectul Oxy Residence 2. Oamenii susțin că, deși au plătit avans, termenele de finalizare și predarea au fost amânate în repetate rânduri. Oamenii au semnat inclusiv promisiuni de vânzare-cumpărare la notar. Unii au achitat locuințele integral, Deci nimic nu părea că ar fi vorba despre o țeapă.

Cu toate acestea, unii clienți ar fi descoperit că aceleași apartamente figurau în documente și altor cumpărători. Un păgubit susține că a achitat circa 60.000 de euro pentru un imobil pe care chiar începuse să-l mobileze. Șocul a venit după un extras de carte funciară în care se observa că locuința era atribuită altei persoane.

Dezvoltatorul este de negăsit

După ce oamenii au observat că ceva nu este în regulă, l-ar fi sunat pe dezvoltator, însă acesta nu mai răspunde la telefon și este de negăsit. Cumpărătorii încearcă să își recupereze banii și să clarifice lucrurile, așa că s-au organizat, au contactat avocați și au depus plângeri.

Proiectul Oxy Residence 2 ar fi trebuit să cuprindă patru blocuri, două dintre ele fiind finalizate, însă nelocuite. Celelalte două sunt încă în construcții. Constructorii susțin că lucrările s-au oprit din lipsa de fonduri și din cauza unor neplăți pentru materiale. În același timp, apar informații despre sume încasate care nu au mai ajuns în proiect, scrie sursa citată.