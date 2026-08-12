Eclipsa de Soare 2026. Imagini spectaculoase. UPDATE

Eclipsa de Soare din 12 august a fost vizibilă în mai multe regiuni ale lumii. Primele zone în care fenomenul poate a putut fi observat au fost Alaska, Canada și Groenlanda. Imagini spectaculoase au fost înregistrate în Spania, care a fost cufundată timp de aproape 1 minut în întuneric, în punctul maxim al eclipsei totale de soare.

UPDATE NASA a publicat imagini spectaculoase din Spania.

Imagini cu faza de totalitate a eclipsei au fost publicate și de site-ul Space.com.

Știrea inițială

Fenomenul astronomic este unul dintre cele mai spectaculoase evenimente de acest tip, iar modul în care poate fi observat diferă în funcție de zona în care se află cei interesați să urmărească eclipsa.

Eclipsa a început deja să fie vizibilă din Alaska, Canada și Groenlanda. În aceste țări, însă, fenomenul nu poate fi observat în totalitate, ci doar parțial, în anumite regiuni.

Eclipsa a început să fie vizibilă în Canada și Groenlanda

Primele imagini ale fenomenului au putut fi urmărite în zonele din apropierea traseului eclipsei. În Alaska, Canada și Groenlanda, observatorii au posibilitatea de a vedea eclipsa doar parțial.

Fenomenul continuă apoi către alte regiuni, iar condițiile de observare sunt diferite de la o țară la alta. Astfel, dacă în anumite zone Soarele va fi acoperit doar parțial, în alte regiuni eclipsa va putea fi observată într-o formă mult mai apropiată de cea totală.

Canada și Groenlanda se numără printre primele teritorii în care fenomenul a devenit vizibil, însă acestea nu sunt și zonele în care eclipsa va putea fi urmărită în forma cea mai spectaculoasă.

Spaniolii vor avea parte de o eclipsă aproape totală

Cei mai „avantajați” vor fi cei aflați în Spania. Aici eclipsa va putea fi observată aproape în totalitate, cu 99% din suprafața Soarelui acoperită de umbra Lunii.

Acoperirea foarte mare a discului solar va face ca fenomenul să fie deosebit de spectaculos pentru cei care se vor afla în zonele din Spania în care acesta poate fi urmărit.

Diferența față de regiunile în care eclipsa este vizibilă doar parțial este semnificativă, având în vedere procentul foarte mare din suprafața Soarelui care va fi acoperit.

Cum se vede eclipsa de Soare în România

România se află la periferia zonei de vizibilitate, astfel că eclipsa nu va putea fi observată în întregime de pe teritoriul țării.

„De la noi eclipsa se vede parțial. Cu cât te afli mai aproape de Islanda cu atât acoperirea Soarelui va fi mai mare. Pentru vestul țării acoperirea va fi de aprox. 30%, iar pentru centrul țării de aproximativ 5%”, a precizat cercetătorul Adrian Sonka pentru Adevărul.

Pentru cei aflați în zonele favorizate, fenomenul trebuie urmărit în direcția apusului.

„Dacă vă aflați în vestul țării va trebuie să priviți apusul Soarelui. Eclipsa începe în jurul orei 20:20, are maximul în jurul orei 20:30 - 20:40, după care Soarele apune. Momentele de început diferă de la un oraș la altul, consultați un tabel cu aceste momente. Deci românii nu trebuie să stea cu ochii pe cer, ci trebuie să privească apusul”, a explicat Adrian Sonka.

Fenomenul nu va fi vizibil pentru locuitorii Capitalei.

„Eclipsa nu se vede din București, e ca și cum nu s-ar întâmpla”, a precizat cercetătorul.

Eclipsa a fost însă vizibilă și în România în anumite zone. La Timișoara, oameni s-au adunat pentru a urmări fenomenul în apropiere de Lucaret. Eclipsa a început la ora 20:24 și a atins maximul la 20:45.

Cum se produce eclipsa și cum trebuie protejați ochii

O eclipsă de Soare are loc atunci când Luna se interpune între Pământ și Soare, acoperind discul solar. Deși Luna este de 400 de ori mai mică decât Soarele, ea se află de 400 de ori mai aproape de noi, ceea ce face ca cele două corpuri cerești să aibă un diametru aparent aproape identic.

Atunci când acoperirea este totală, lumina solară este blocată complet timp de câteva minute, iar ziua se transformă pentru scurt timp în noapte.

Adrian Sonka, cercetător în astronomie la Observatorul Urseanu și la Institutul Astronomic, a explicat că, din punct de vedere științific, eclipsa nu aduce noutăți pentru comunitatea cercetătorilor. Pentru publicul larg, însă, fenomenul rămâne unul spectaculos, mai ales atunci când poate fi observată totalitatea.

„Pentru publicul larg poate fi un fenomen interesant, mai ales dacă se poate vedea totalitatea. În acel moment se face întuneric, iar acest lucru este destul de interesant”, a declarat cercetătorul.

Pentru observarea eclipsei este importantă și protecția ochilor. Soarele nu trebuie privit direct cu ochiul liber sau prin dispozitive nepotrivite. Chiar și atunci când Luna acoperă parțial discul solar, lumina rămasă este suficient de puternică pentru a provoca leziuni grave și permanente ale retinei.

Ochelarii de soare obișnuiți nu oferă protecția necesară, iar metodele improvizate, precum privitul printr-un CD, film fotografic sau sticlă afumată, sunt periculoase.

Pentru urmărirea fenomenului în condiții de siguranță sunt recomandați ochelarii special concepuți pentru eclipse, care trebuie să respecte standardul internațional ISO 12312-2. O altă metodă sigură este observarea indirectă, printr-un proiector de tip „pinhole”.

De asemenea, privitul Soarelui prin binoclu, telescop sau aparat foto este și mai periculos fără un filtru solar special montat pe obiectiv.

„Cine vrea să privească Soarele are nevoie de ochelari de eclipsă. Sau poate utiliza cel mai dens filtru de sudură. În momentul apusului, când Soarele este roșu și nu foarte strălucitor, este posibil, după caz, privirea directă. Dacă folosiți lunete și telescoape trebuie filtre speciale care se pun în fața obiectivelor, nu la ochi. Nu folosiți ochelari de eclipsă cu instrumente astronomice pentru că veți orbi”, a explicat Adrian Sonka.

Urmează o eclipsă totală și în 2027

Cei care nu reușesc să observe fenomenul de miercuri sau care locuiesc în zone nefavorizate vor avea o nouă ocazie anul viitor.

Pe 2 august 2027 va avea loc o eclipsă totală de Soare cu o durată a totalității de până la 6 minute și 23 de secunde. În mod obișnuit, faza de totalitate a unei eclipse durează între două și trei minute.

Traseul eclipsei din 2027 va trece prin sudul Spaniei, nordul Africii, inclusiv Maroc, Algeria și Tunisia, Libia, centrul Egiptului, Sudanul, Peninsula Arabă și Cornul Africii. Fenomenul se va încheia deasupra Oceanului Indian, în apropierea Arhipelagului Chagos.

În România, eclipsa din 2 august 2027 nu va fi totală, ci parțială. Discul solar va fi acoperit între aproximativ 50% și 60%, în funcție de regiune.