 Cele 5 plante aromatice pe care merită să le ai în bucătărie. Le poți folosi la gătit
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Cele 5 plante aromatice pe care merită să le ai în bucătărie. Le poți folosi la gătit

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Plantele aromatice cultivate în interior au devenit tot mai populare, iar blatul din bucătărie poate fi transformat într-un mic spațiu verde. Pentru cei care vor să aibă la îndemână ingrediente proaspete, câteva ghivece pot fi suficiente pentru a cultiva plante care ajung apoi direct în preparate.

Mentă / Foto: arhivă
Mentă / Foto: arhivă

Alegerea plantelor potrivite poate fi însă dificilă, mai ales pentru persoanele care sunt la început de drum în grădinărit. Unele plante aromatice sunt mai ușor de întreținut decât altele, iar specialiștii recomandă să fie luate în calcul câteva aspecte înainte de cumpărarea ghivecelor.

Didrik Dimmen, expert în grădinărit interior, consideră că patru-cinci ghivece reprezintă o limită realistă pentru cele mai multe bucătării. Numărul depinde însă de dimensiunea încăperii și de spațiul disponibil pe blat, potrivit idealhome.co.uk.

Lumina naturală este un alt element important. Majoritatea plantelor aromatice au nevoie de aproximativ șase până la opt ore de lumină bună pe zi. Potrivit specialistului, puține blaturi de bucătărie beneficiază de atât de multă lumină dacă nu sunt amplasate în apropierea unei ferestre orientate spre sud.

Busuiocul, una dintre cele mai versatile plante aromatice

Busuiocul se află printre cele mai potrivite plante pentru cultivarea pe blatul din bucătărie. Morris Hankinson spune că acesta este ușor de crescut deoarece se dezvoltă în condiții calde și este folosit frecvent în bucătărie.

Planta are nevoie totuși de puțină atenție. Compostul trebuie păstrat ușor umed, fără ca apa să băltească. De asemenea, vârfurile de creștere trebuie ciupite regulat pentru ca planta să devină mai bogată și pentru a preveni înflorirea prea rapidă. Dacă începe să se ofilească, busuiocul are nevoie de apă.

Chef Stephen Beaddie consideră busuiocul unul dintre ingredientele esențiale din bucătărie. Îl folosește pentru preparate cu roșii, paste și pesto. El atrage însă atenția că planta trebuie consumată cât este proaspătă, deoarece se poate deteriora rapid.

Arpagicul și menta, ușor de cultivat în interior

Pentru cei care abia încep să cultive plante aromatice, arpagicul este o variantă potrivită. Este compact, productiv și relativ ușor de întreținut în interior.

Morris Hankinson recomandă arpagicul pentru pervazurile din bucătărie. Planta tolerează temperaturile din interior și poate fi tăiată atunci când este nevoie. Udarea trebuie făcută atunci când partea de sus a compostului începe să se usuce, iar recoltarea în cantități mici și frecvente încurajează apariția unor noi creșteri.

Didrik Dimmen apreciază arpagicul și pentru faptul că suportă mai bine umbra decât busuiocul. Astfel, poate fi o alegere bună pentru un blat care nu beneficiază de lumină directă pe tot parcursul zilei.

Menta este o altă plantă recomandată pentru bucătărie. Chef Stephen Beaddie o folosește în combinație cu salate, mazăre, miel și iaurt, dar și pentru cocktailuri.

Specialistul Didrik Dimmen recomandă ca menta să fie cultivată într-un ghiveci separat. Planta crește rapid și este tolerantă, însă are nevoie de un sol ceva mai umed decât alte plante aromatice. În același timp, nu preferă soarele puternic pe tot parcursul zilei. Un loc luminos, dar care nu este cea mai fierbinte zonă a blatului, este considerat mai potrivit.

Pătrunjelul și cimbrul, alte două alegeri recomandate

Pătrunjelul se numără printre plantele aromatice recomandate de Morris Hankinson pentru cultivarea în bucătărie. Acesta poate oferi o rezervă constantă de frunze proaspete pentru gătit.

Planta se dezvoltă bine dacă primește suficientă lumină și beneficiază de umiditate constantă. Compostul nu trebuie lăsat să se usuce complet, iar recoltarea este recomandată prin alegerea tulpinilor exterioare, astfel încât planta să continue să producă frunze noi din centru.

Pătrunjelul poate face față și unei anumite perioade de umbră. Didrik Dimmen spune că acesta este potrivit pentru un blat care primește doar câteva ore de lumină directă. De asemenea, planta este relativ lentă în procesul de înflorire comparativ cu unele alte plante aromatice, astfel că poate continua să producă frunze utilizabile pentru mai mult timp.

Dacă ar putea alege o singură plantă aromatică pentru blatul din bucătărie, chef Stephen Beaddie optează pentru cimbru. Acesta îl descrie drept un ingredient versatil, potrivit pentru aproape orice preparat sărat și capabil să adauge aromă fără să domine mâncarea.

Cimbrul este, potrivit lui Morris Hankinson, o alegere bună pentru o bucătărie luminoasă și însorită. Planta preferă condițiile mai uscate și are nevoie de compost bine drenat. Udarea trebuie făcută numai după ce suprafața compostului s-a uscat.

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