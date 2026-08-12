Motivul pentru care Pluto nu mai este considerată o planetă. De ce a fost „retrogradată” acum 20 de ani

Pluto a fost timp de decenii considerată cea de-a noua planetă a Sistemului Solar, însă statutul său s-a schimbat în urmă cu 20 de ani. Decizia a fost luată de Uniunea Astronomică Internațională (IAU), în cadrul Congresului desfășurat la Praga, iar Pluto a primit ulterior clasificarea de „planetă pitică”.

Situată la marginea îndepărtată a Sistemului Solar, Pluto se află la o distanță medie de aproximativ 5,91 miliarde de kilometri de Soare. Diametrul său este de aproximativ 2.300 de kilometri, ceea ce o face considerabil mai mică decât Luna. Orbita sa în jurul Soarelui durează 248 de ani tereștri și este moderat excentrică și înclinată.

Pluto este cel mai voluminos obiect trans-neptunian cunoscut, însă nu și cel mai masiv. Acest titlu îi revine lui Eris. Pluto este alcătuită în principal din gheață și rocă și are cinci sateliți confirmați: Charon, Styx, Nix, Kerberos și Hydra, potrivit space.com.

Decizia care a schimbat statutul lui Pluto

Momentul decisiv a avut loc la 24 august 2006, în cadrul celui de-al 26-lea Congres al Uniunii Astronomice Internaționale, desfășurat la Praga. Membrii organizației au votat atunci o nouă definiție pentru ceea ce poate fi considerat o planetă în Sistemul Solar.

Potrivit Rezoluției IAU 5A, intitulată „Definiția unei planete în Sistemul Solar”, un astfel de corp ceresc trebuie să îndeplinească trei condiții. În primul rând, trebuie să se afle pe o orbită în jurul Soarelui. În al doilea rând, trebuie să aibă o masă suficient de mare pentru ca propria gravitație să îi confere o formă aproape sferică, aflată în stare de echilibru hidrostatic.

A treia condiție este cea care a făcut diferența în cazul lui Pluto. Corpul ceresc trebuie să fi reușit să își curețe vecinătatea orbitală de alte obiecte de dimensiuni comparabile care ar putea să îi intersecteze orbita.

Pluto nu îndeplinește această ultimă condiție. Din acest motiv, IAU a exclus-o din categoria planetelor și a introdus-o în categoria planetelor pitice.

Pluto are cinci sateliți și o orbită neobișnuită

Pluto are cinci luni confirmate, dintre care cea mai mare este Charon. Diametrul lui Charon este puțin mai mare de jumătate din diametrul lui Pluto. Din cauza dimensiunilor comparabile ale celor două corpuri, Pluto și Charon sunt uneori considerate un sistem binar.

Orbita lui Pluto este una dintre caracteristicile care au contribuit la controversele privind statutul său. Distanța față de Soare variază între aproximativ 30 și 49 de unități astronomice, echivalentul a circa 4,5-7,3 miliarde de kilometri.

Din cauza acestei traiectorii, Pluto ajunge periodic să fie mai apropiată de Soare decât Neptun. La distanța sa medie de aproximativ 39,5 unități astronomice, lumina Soarelui are nevoie de aproximativ 5,5 ore pentru a ajunge pe suprafața planetei pitice.

După modificarea clasificării, Sistemul Solar a rămas cu opt planete: Mercur, Venus, Pământ, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun.

IAU a introdus, în urma schimbărilor, și categoria „corp mic al Sistemului Solar”, destinată obiectelor cerești nesferice care orbitează Soarele. Luna Pământului și-a păstrat statutul de satelit natural.

De ce unii astronomi susțin în continuare că Pluto este planetă

Decizia din 2006 nu a fost lipsită de critici. Unul dintre argumentele invocate în favoarea lui Pluto este cel istoric. Pluto a fost considerată planetă încă de la descoperirea sa, iar unii susțin că acest statut ar trebui păstrat.

Un alt argument se referă la criteriul privind „curățarea” orbitei. Criticii definiției IAU au atras atenția că și Pământul și Jupiter au numeroase obiecte în apropierea orbitelor lor. Pământul are asteroizi care se apropie de orbita sa, în timp ce Jupiter este însoțit de o populație importantă de asteroizi troieni.

Totuși, prezența acestor corpuri nu înseamnă că planetele nu și-au curățat vecinătatea orbitală. Criteriul se referă la dominația gravitațională a planetei asupra regiunii respective și nu la absența absolută a altor obiecte.

Există și astronomi care propun o definiție alternativă, potrivit căreia orice obiect care orbitează Soarele și are un diametru mai mare de 1.000 de kilometri ar putea fi considerat planetă. În cazul în care o asemenea definiție ar fi adoptată, Pluto și Eris ar putea fi reclasificate drept planete.