Ion Țiriac demolează vila fiului său de pe malul Lacului Tei. Investiție spectaculoasă de 62 de milioane de euro

Afaceristul Ion Țiriac planifică demolarea vilei pe care fiul său o deține pe malul Lacului Tei din București pentru un proiect spectaculos. Acesta dorește să ridice un turn rezidențial cu 16 etaje, investiție care este estimată la 62 de milioane de euro.

Vila ce urmează să fie demolată îi aparține fiului afaceristului, Ion Ion Țiriac, și are 3.000 de metri pătrați. Deși a fost construită cu doar 12 ani în urmă, ea urmează să fie demolată pentru a face loc unui turn cu apartamente cu 16 etaje, ce va avea 127 de apartamente.

Ion Țiriac construiește un turn pe malul Lacului Tei

Terenul pe care se află vila fiului afaceristului are inclusiv o deschidere la Lacul Tei și are o suprafață de 7.286 de metri pătrați. Casa a fost construită în 2024 și este formată din două corpuri cu subsol, parter și un etaj, cu o suprafață totală de aproximativ 3.000 de metri pătrați, conform profit.ro.

Vila va fi demolată și acolo se va construi un turn rezidențial cu trei subsoluri și 16 etaje. Ion Țiriac plănuiește să amenajeze 127 de apartamente cu una, două și trei camere. De asemenea, vor exista 236 de locuri de parcare.

Valoarea estimată a investiției este de 62 de milioane de euro, fără TVA, potrivit documentelor analizate de sursa menționată. Astfel, prețul mediu la care ar ajunge un apartament din acest complex va depăși 500.000 de euro. Mai mult decât atât, apartamentele de la parter vor avea și o grădină privată.

Afaceristul deține 21.000 de hectare în Africa

Ion Țiriac a mers dincolo de granițe și a dezvăluit că deține, într-o țară din Africa, proprietăți care însumează aproximativ 21.000 de hectare. În acest an a menționat și faptul că dorește să cumpere și mai mult.

„Am 21.000 de hectare in Namibia, o proprietate care trebuie să fie îngrijită în fiecare zi [...] În Africa merg des pentru că am fost vânător de la vârsta de 17 ani, înainte să cumpăr proprietatea din Namibia.

Și mai cumpăr încă una, se pare, și mai cumpăr încă una probabil în Botswana. Pe mine Africa m-a fascinat dintotdeauna din toate punctele de vedere. Te duci în Platoul Masai, în Tanzania, și vezi acolo oamenii trăind în urmă cu o sută de ani. Șeful tribului are dreptul la viață și la moarte”, a declarat Țiriac pentru iAMsport.