Ce făceau românii când Ceaușescu le „tăia” curentul. Marina Almășan: „Dacă-ți lipeai urechea de apartamente, se auzea la fel!”

În anii gri ai comunismului, Nicolae Ceaușescu decisese să le dea românilor curent cu porția. Prin urmare, rămâneai în beznă, când ți-era lumea mai dragă. Iată ce amintiri au vedeta tv Marina Almășan, solistul George Rotaru și Răzvan Popescu, de la Radio ZU, din acele vremuri cu mari restricții.

1/6 Marina Almășan are amintiri de neuitat din anii comunismului. Se stingea lumina când ți-era lumea mai dragă

Marina Almășan, vedetă TVR 2: „Ascultam pe furiș Europa liberă, la un radio cu baterii”

Marina Almășan nu a uitat anii în care fostul președinte al țării, Nicolae Ceaușescu, ne stingea lumina, impunând raționalizarea drastică a furnizării gazelor naturale și a energiei electrice, pentru a scoate țara din colaps:

„Da, desigur, am prins și opriri de curent, și de apă caldă, norocul meu este că, fiind extrem de matinală, toate activitățile se făceau pe lumină.

Când se lua curentul, familia socializa, noi copiii eram luați la întrebări, părinții făceau planuri și cu toții ascultam, pe furiș, la un radio cu baterii, emisiunea Europa liberă. Cu toate că, dacă-ți lipeai urechea de oricare dintre apartamentele din bloc, se auzea cam la fel!”, ne-a declarat vedeta TVR 2, exclusiv pentru Click!

Răzvan Popescu, de la Radio ZU: „Fix când să înceapă desenele animate s-a luat curentul!”

Iată ce ne-a povestit și Răzvan Popescu, carismaticul prezentator și realizator de emisiuni de la Radio ZU:

„Nu am foarte clare amintirile, de dinainte de Revoluție. În 1989, aveam 10 ani, și multe momente sunt vag conturate. Știu totuși că se întrerupea curentul, când îți era lumea mai dragă. Îmi amintesc că, într-o sâmbătă, la prânz, așteptam nerăbdător să înceapă la TVR, „Gala desenelor animate”, sâmbăta și duminica erau câteva ore de emisie și ziua.

Fix când să înceapă desenele s-a luat curentul și am rămas cu ochii la ecranul negru. Tata, ca să-mi mai aline supărarea, a dat drumul la un radio pe baterii, a prins în FM frecvența TVR și am putut să ascult la radio desenele, auzeam măcar vocile personajelor preferate. Mai bine așa, decât nimic”, a menționat el, exclusiv pentru Click!

George Rotaru, solistul preferat al lui Nicolae Ceaușescu: „Rămâneam în beznă pe scenă!”

Și solistul de romanțe George Rotaru s-a întors în timp și ne-a vorbit despre această perioadă grea, copleșitoare și pentru vedete:

„Oho, de câte ori nu am rămas în beznă, și în casă, dar și la spectacole, pe scenă. Nu aveai ce face, cântam și fără microfon, pe întuneric. Așa au fost acele vremuri. Mă și săturasem de frig, de foame, totul era pe rație.

La 37 de ani, imediat după Revoluție, am decis să mă mut în America. Am obținut și cetățenia, am acolo concerte. Fac însă anual naveta New York-București, mi se face dor de casă, de fanii mei”, ne-a declarat George Rotaru, exclusiv pentru Click!

Nicolae Ceaușescu te „ardea” la buzunar, dacă depășeai cota lunară la consumul de energie electrică

Decretul ceaușist impunea majorări uriașe de tarif, dacă se depășea cota lunară la consumul de gaze naturale. De pildă, apartament cu 2 camere avea stabilită o cotă lunară de maximum 140 de metri cubi, în lunile decembrie și februarie, în timp ce în ianuarie cota era de 170 de metri cubi.

În perioada de vară, cota era sub 30 de metri cubi. La consumul de energie electrică, tot un apartament cu 2 camere avea stabilită o cotă de 30 kWh/lunar, în perioada noiembrie - februarie și 20 în restul anului.