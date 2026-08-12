Emil Rengle a ajuns în camera de hotel a lui Flo Rida după show-ul de la Untold: „Nu știam exact ce vrea de la mine”

Flo Rida a făcut un show de zile mari la festivalul Untold. A aruncat trandafiri în public și a urcat zeci de fani pe scenă, printre care și Emil Rengle. Dansatorul susține că a ajuns în camera cântărețului american și povestește ce s-a întâmplat acolo, după ce a fost dezbrăcat pe scenă.

Flo Rida a fost unul dintre cei mai așteptați artiști de pe main stage. Acesta a făcut show în adevăratul sens al cuvântului. În primă fază a invitat mai multe fete pe scenă, după care a urmat un grup de băieți. Printre cei care au cântat și au dansat alături de rapperul american a fost și Emil Rengle, care a și ajuns în camera artistului de hotel.

Emil Rengle a ajuns în camera de hotel a lui Flo Rida

Dezvăluiri incendiare despre ce s-a întâmplat după show-ul lui Flo Rida de la Untold. Emil Rengle a fost printre participanții chemați pe scenă de artistul american. Acesta a cântat și a dansat alături de Flo Rida. La un moment dat, Rengle a fost dezbrăcat pe scenă și îmbrăcat în hainele americanului. Ulterior, dansatorul a mărturisit că a ajuns în camera de hotel a lui Flo Rida. Emil rengle a vorbit pe rețelele de socializare despre acest moment.

„Da, după concert am ajuns la Florida în cameră, n-am vrut neapărat să povestesc despre asta, dar deja sunt mult prea multe comentarii și oricum văd că v-ați prins. Nu știam exact ce vrea de la mine, mai ales că, na, deci după ce m-a dezbrăcat în față a 150.000 de oameni la UNTOLD și mi-a dat hainele lui, am zis că probabil vrea să discutăm despre muzică sau dans”, a povestit Emil Rengle pe rețelele de socializare.

„Am înghețat efectiv”

În continuare Emil Rengle a descris ceea ce s-a întâmplat la hotel, după ce s-a închis ușa. „Ajung la hotel, intru în cameră. Flo închide ușa, se uită la mine, eu mă uit la el și îmi zice Emil take it off”(dă-o jos)”, a mai spus dansatorul român.

Rengle susține că, pentru un moment, a fost foarte confuz. S-a blocat complet și nu înțelegea ce i se cere. Imediat, a realizat că el purta hainele lui Flo Rida, iar americanul i-a cerut vesta înapoi.

„Deci în momentul ăla am înghețat efectiv și îmi zice din nou take it off și atunci mi-am dat seama eu eram încă îmbrăcat în hainele lui și își voia vesta înapoi”, a mai mărturisit Rengle.

Cine este Flo Rida

Flo Rida, pe numele său real Tramar Lacel Dillard, este originar din Miami, Florida și a devenit faimos în 2007, odată cu lansarea piesei Low, în colaborare cu T-Pain. Melodia a devenit virală în toată lumea și a ocupat primul loc în topul Billboard Hot 100 timp de zece săptămâni și stabilind un nou record de vânzări digitale la acea vreme.

Printre alte piese faimoase la nivel global se numără „Right Round”, „Club Can't Handle Me” și „Good Feeling”. Artistul a fost prezent pe scena festivalului Untold de la Cluj-Napoca în ziua de duminică.