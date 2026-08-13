 A început oprirea centralei de la Cernavodă. Sistemul energetic, pus sub presiune: „Dacă nu avem de unde importa, reducem consumul”
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A început oprirea centralei de la Cernavodă. Sistemul energetic, pus sub presiune: „Dacă nu avem de unde importa, reducem consumul”

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România rămâne complet fără energie nucleară după ce Unitatea 2 de la Cernavodă a intrat joi dimineață în procedura de oprire din cauza scăderii drastice a nivelului Dunării. 

A început procesul de oprire al Unității 2 Cernavodă/ sursa arhiva Click
A început procesul de oprire al Unității 2 Cernavodă/ sursa arhiva Click

Cu ambele reactoare oprite pentru cel puțin zece zile, inginerul-șef pe securitate nucleară Radu Gabor avertizează că țara va trebui să importe masiv energie în orele de vârf, iar populația ar putea fi nevoită să își reducă consumul. 

Criza energetică din România atinge un punct critic joi, 13 august 2026. După ce Unitatea 1 a fost oprită la sfârșitul lunii iulie din cauza secetei severe, Unitatea 2 de la Cernavodă a intrat și ea în procedura oficială de deconectare, lasând Sistemul Energetic Național fără o capacitate de producție de 1.400 MW.

În ciuda intervențiilor de urgență făcute de autorități prin detonări de stânci, dragaje și amplasări de barje, nivelul fluviului continuă să scadă, punând o presiune fără precedent pe dispecerii naționali și pe piețele de import.

UPDATE: Reactorul 2 de la Centrala Nucleară de la Cernavodă a fost oprit în această dimineaţă. România rămâne fără energie nucleară. 

Reactorul nu devine rece imediat, durează 3-4 ore fiind necesară funcționarea continuă a sistemelor de răcire pentru evacuarea căldurii reziduale și protejarea pompelor, în condițiile în care apa din bazinul de aspirație este cu trei metri sub nivelul normal. 

Între timp, pentru a compensa lipsa de energie, România apelează din nou la cărbune.

Grupul 4 de la Rovinari a fost scos din rezervă și va putea fi pornit atunci când Sistemul Energetic Național va avea nevoie, urmând să funcționeze doar temporar. Unitatea poate asigura aproximativ 5% din necesarul țării și ar urma să fie activată timp de circa cinci zile.

„Va porni aproximativ 5 zile, va funcționa acest grup și va ajuta sistemul energetic național să treacă de această perioadă destul de delicată”, a declarat sindicalistul Gabriel Căldărușe, potrivit Observator.

Experții spun că energia produsă din cărbune este de trei ori mai scumpă decât cea de la Cernavodă şi o vom deconta prin facturi mai mari.

Prognoza sumbră pentru următoarele zece zile

Procesul de oprire a Unității 2 a fost declanșat joi dimineață, deconectarea de la rețea fiind programată pentru ora 11:00. Procedura tehnică este însă una de durată, reactorul urmând să fie adus în stare complet oprită și răcită spre orele după-amiezii.

Inginerul-șef pe securitate nucleară de la centrală, Radu Gabor, a explicat că această măsură este inevitabilă și că oprirea celor două reactoare va dura cel puțin o decadă, în funcție de evoluția debitului fluviului.

„Unitatea 2 este în procedura de oprire, care va dura până diseară, în jur de ora 16:00-17:00. La ora 11:00 o să aibă loc deconectarea de la Sistemul Energetic Național, dar practic după aceea continuă răcirea reactorului, ca să-l aducem în stare răcită și oprită. Pentru următoarele zece zile avem prognoză care arată o scădere de nivel. Dincolo de aceste zile nu putem să spunem nimic, ar fi speculații. Deci cel puțin zece zile, cât prognoza este în scădere, ambele unități vor rămâne oprite”, spune Radu Gabor pentru Antena 3 CNN. 

Gol de 1.400 MW în rețea și riscul raționalizării voluntare a consumului

Deficitul de producție generat de oprirea ambelor unități va trebui acoperit aproape integral din piețele externe în intervalele cu consum ridicat. Într-un scenariu de vârf în care rețeaua va necesita 8.000 MW, iar producția internă va furniza doar 5.000 MW, România va fi dependentă de un import masiv de 3.000 MW.

Reprezentantul centralei a reamintit că o situație similară de oprire simultană s-a înregistrat și în luna mai a acestui an, însă presiunea actuală este amplificată de contextul hidrologic regional nefavorabil.

 „Va trebui să importăm 3.000 de megawați, dacă o să avem de unde să importăm. Dacă nu o să avem de unde să importăm, va trebui noi, ca cetățeni responsabili, să reducem consumul. Va trebui să găsim alte surse de import. Presiunea va fi foarte mare pe Sistemul Energetic Național, pe oamenii care, de la București, din centrul de dispecer al Dispecerului Energetic Național, țin sistemul în stare stabilă.”

Măsurile de salvare au fost compromise

În ciuda eforturilor complexe de inginerie care au inclus scufundarea unor barje metalice și detonarea Stâncii Pârjoaia, aluviunile purtate de curenți au creat un dâmb neașteptat în albia Dunării.

Acest obstacol natural a reorientat debitul apei departe de canalul de adrucțiune al Centralei Nucleare de la Cernavodă, anulând rapid efectele pozitive ale primelor intervenții.

În acest context extrem de critic, scoaterea din funcțiune a Unității 2 a devenit unica posibilitate de salvare.

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