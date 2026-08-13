 Tragedie în Grecia: Un adolescent irlandez de 17 ani a murit electrocutat în timp ce făcea duș. Familia este devastată
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Tragedie în Grecia: Un adolescent irlandez de 17 ani a murit electrocutat în timp ce făcea duș. Familia este devastată

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Un adolescent irlandez în vârstă de 17 ani a murit în timpul unei vacanțe în Grecia, după ce ar fi fost electrocutat în timp ce făcea duș, scriu cei de la thesun.co.uk. Tragedia s-a produs pe 9 august, pe insula Kimolos, în Marea Egee, iar familia tânărului este acum devastată de pierderea suferită.

Un adolescent irlandez de 17 ani a murit electrocutat în timp ce făcea duș. Foto: arhiva
Un adolescent irlandez de 17 ani a murit electrocutat în timp ce făcea duș. Foto: arhiva

Potrivit informațiilor publicate de presa irlandeză, băiatul s-a prăbușit în timpul dușului, iar poliția suspectează că un defect al instalației electrice din locuința închiriată de familie ar fi putut provoca tragedia.

Un ofițer de poliție responsabil de regiunea mai largă a Mării Egee a declarat că adolescentul a murit în urma unui șoc electric și că incidentul pare să fi fost provocat de o problemă la instalația electrică.

A murit în duș în urma unui șoc electric. Se pare că a existat o problemă la instalația electrică. Totul s-a întâmplat instantaneu”, a explicat polițistul, potrivit informațiilor publicate de presa irlandeză.

Poliția verifică instalația electrică din casa închiriată de familie

După producerea tragediei, autoritățile au solicitat intervenția imediată a unui specialist care să verifice instalația electrică din locuința din piatră în care familia era cazată.

Ancheta se concentrează în principal asupra sistemului electric al casei, despre care surse citate de presa irlandeză susțin că ar fi fost o clădire veche. O posibilă problemă a instalației electrice ar putea explica de ce adolescentul a fost electrocutat în timp ce se afla sub duș.

Un aspect important verificat de anchetatori este vechimea cablurilor electrice. Potrivit unei surse apropiate investigației, instalația ar fi fost actualizată ultima dată în jurul anului 1970, deși locuința avea un certificat electric valabil.

Din câte se pare, instalația nu fusese modernizată din 1970, deși casa avea un certificat actualizat, așa că verificăm acest aspect”, a declarat sursa.

Anchetatorii verifică inclusiv tabloul electric al locuinței, despre care se susține că nu ar fi avut un dispozitiv de protecție care ar fi putut opri alimentarea în cazul unei supratensiuni.

Familia adolescentului, profund afectată de tragedie

Moartea adolescentului a provocat o puternică undă de șoc pe insula Kimolos, o comunitate mică, unde locuitorii se cunosc între ei și unde familia băiatului avea legături de mai mult timp.

Un polițist a explicat că familia era bine cunoscută și apreciată pe insulă și că membrii acesteia reveneau în mod regulat în Grecia. Mama adolescentului ar avea origini în Kimolos, ceea ce face ca tragedia să fie cu atât mai dureroasă pentru comunitatea locală.

Erau foarte iubiți în Kimolos, veneau aici în mod regulat. Au legături cu Grecia, iar mama lui este originară din Kimolos”, a spus polițistul.

Primarul insulei, Kostas Vendouris, a descris atmosfera din comunitate drept una de doliu și șoc. Kimolos are o populație de mai puțin de 1.000 de locuitori, iar pierderea adolescentului a afectat profund comunitatea.

Suntem în doliu și în stare de șoc”, a transmis edilul.

Un alt localnic a povestit că atât mama, cât și tatăl băiatului sunt devastați.

Nimeni nu se așteaptă să își piardă copilul într-un asemenea mod. Este ceva fără precedent”, a spus acesta.

Cauza exactă a morții, verificată prin autopsie

O examinare medico-legală urma să fie efectuată miercuri, într-un spital din Pireu, în apropiere de Atena. Surse din cadrul spitalului au indicat că una dintre ipotezele luate în calcul este aceea că adolescentul a suferit un stop cardiac în urma incidentului electric.

Autopsia este importantă pentru stabilirea exactă a cauzei morții și pentru ca anchetatorii să poată stabili cu mai multă precizie circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Poliția continuă investigația, iar autoritățile analizează în special instalația electrică a locuinței închiriate de familie. Ancheta trebuie să stabilească dacă există responsabilități legate de starea instalației și dacă sistemele de protecție ale imobilului respectau cerințele de siguranță.

Familia irlandeză va avea, de asemenea, posibilitatea de a desemna propriul expert tehnic care să participe la verificările efectuate în cadrul anchetei.

Tragedia a aruncat o „mare umbră” asupra insulei Kimolos

Autoritățile locale au descris moartea adolescentului drept un incident fără precedent pentru mica insulă grecească. Comunitatea locală a fost profund afectată, iar atmosfera de vacanță de pe insulă s-a transformat într-una de doliu.

Kimolos este una dintre insulele mai mici ale Greciei, iar faptul că familia avea legături strânse cu localitatea a făcut ca pierderea să fie resimțită și mai puternic de locuitori.

Un oficial local a descris tragedia drept o „mare umbră” aruncată asupra insulei.

Ancheta continuă, iar polițiștii verifică toate elementele instalației electrice din casa în care familia era cazată. Deocamdată, investigația se află în desfășurare, iar concluziile finale urmează să fie stabilite după finalizarea tuturor verificărilor tehnice și medico-legale.

Familia se va întoarce în Irlanda pentru înmormântare

După finalizarea procedurilor medico-legale, trupul adolescentului urmează să fie repatriat în Irlanda. Familia este așteptată să se întoarcă acasă, unde rudele și prietenii vor putea să își ia rămas-bun de la tânărul care și-a pierdut viața într-un mod atât de tragic.

Autoritățile grecești continuă verificările asupra instalației electrice a locuinței, iar rezultatele anchetei ar putea clarifica dacă defecțiunile sistemului electric au contribuit la moartea adolescentului.

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