 Nu mai știi cum să te răcorești în zilele caniculare? Pompele de căldură ar putea fi soluția salvatoare
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Nu mai știi cum să te răcorești în zilele caniculare? Pompele de căldură ar putea fi soluția salvatoare

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Zilele caniculare de vară aduc momente de disconfort atmosferic și temperaturi greu de suportat. Oamenii caută metode să se răcorească, să treacă cumva prin valurile de căldură ce vin tot mai des. Mai mulți proprietari au descoperit că pompele de căldură ajută la răcorirea unei locuinței.

Pompă de căldură/sursă foto: shutterstock
Pompă de căldură/sursă foto: shutterstock

Cum funcționează pompele de căldură

În loc să genereze căldură prin arderea combustibilului, o pompă de căldură transferă energia termică dintr-un loc în altul. Totuși, în ciuda numelui, pompele de căldură pot fi folosite și pentru răcire, potrivit The Guardian

Energia este eliberată printr-un „emitor”, cum ar fi un radiator sau un sistem de încălzire prin pardoseală. Familia Ingram deține o pompă de căldură cu sursă de aer. Aceasta extrage căldura din aerul exterior și o utilizează pentru a încălzi radiatoarele casei lor cu trei dormitoare (acest sistem se numește sistem aer-apă).

Un raport recent al Comitetului pentru Schimbări Climatice a arătat că valurile de căldură tot mai intense ar putea duce la supraîncălzirea a 92% dintre locuințele existente până în 2050, acestea putând necesita instalarea de aparate de aer condiționat, întrucât măsurile pasive, precum tragerea perdelelor și deschiderea ferestrelor, nu vor fi probabil suficiente.

Un studiu recent realizat în cadrul Energy House 2.0 – o cameră cu climat controlat, în valoare de 16 milioane de lire sterline, situată la Universitatea din Salford – a arătat că utilizarea unei pompe de căldură pentru răcire poate „reduce semnificativ supraîncălzirea” în locuințele moderne.

Un experiment făcut pe un simulator de vreme

În cadrul centrului de simulare a condițiilor meteorologice au fost construite două case moderne noi, pentru ca oamenii de știință să poată testa cum se comportă locuințele „reale” în condiții extreme.

Cercetătorii de la Salford au combinat o pompă de căldură cu ventiloconvectoare într-una dintre case. Când temperatura din laborator era de 32 °C, camerele au rămas la o temperatură confortabilă – între 19 °C și 24,9 °C. Cu pompa de căldură funcționând non-stop, costul a fost de 2,50–3 lire sterline pe zi.

Profesorul Lubo Jankovic, cercetătorul care conduce studiul, afirmă că rezultatele „demonstrează că pompele de căldură reversibile pot juca un rol important în protejarea locuințelor viitoare împotriva supraîncălzirii”.

Totuși, Jankovic subliniază că provocarea de a proiecta sisteme care să țină cont atât de încălzire, cât și de răcire „trebuie rezolvată înainte ca acest tip de răcire să devină o practică obișnuită”.

Cum rămâne cu costurile la energie

În ceea ce privește facturile, Energy Saving Trust afirmă că cele mai mari economii se înregistrează în locuințele care trec la un tarif energetic special pentru pompele de căldură și care integrează alte tehnologii ecologice, precum panourile solare.

Tariful este esențial, deoarece pompele de căldură funcționează cu energie electrică, care este, în general, mai scumpă pe unitate decât gazul. În cazul unui tarif standard, acest lucru poate duce la facturi substanțiale la energie, anulând o parte din beneficiile legate de eficiență.

Utilizatorii de pompe de căldură care trec la un tarif diferențiat în funcție de intervalul orar pot economisi aproximativ 330 de lire sterline pe an, comparativ cu cei care rămân la un tarif forfetar, afirmă organizația. Această sumă crește la aproximativ 800 de lire sterline cu ajutorul unor elemente suplimentare, cum ar fi panourile solare, deși acestea sporesc costurile inițiale.

Experiența unui cuplu care a folosit pompe de căldură

În 2023, când familia Ingram și‑a demontat vechiul boiler pe gaz, firma le‑a sugerat să se gândească dacă ar dori să răcească anumite camere. Întregul nou sistem energetic al locuinței a costat aproximativ 18.600 de lire, dintre care componenta de răcire a reprezentat 1.700 de lire.

„Dacă pompezi apă rece printr‑o casă, e cam ca atunci când pui bere rece într‑un pahar într‑o zi călduroasă”, spune Ingram, referindu‑se la unul dintre potențialele dezavantaje ale acestui tip de răcire.

„Dacă afară sunt 35°C, pot coborî temperatura la 21°C”, explică Andrew Ingram despre refugiul pe care livingul l‑a oferit în această vară.

Schema guvernamentală de modernizare a boilerelor oferă granturi de 7.500 de lire pentru a ajuta proprietarii din Anglia și Țara Galilor să instaleze sisteme aer‑apă sau sol‑apă (pompe de căldură care extrag energia termică din sol prin conducte îngropate).

Până acum, britanicii au instalat în principal sisteme aer‑apă, iar dintre cele 358.000 de pompe de căldură din Marea Britanie, aproximativ 323.000 sunt de acest tip, potrivit datelor MCS.

Situația ar putea să se schimbe, deoarece guvernul va oferi granturi de 2.500 de lire pentru unități de aer condiționat care pot încălzi și răci. Pompele mută căldura cu ajutorul unor ventilatoare montate pe perete și costă aproximativ 4.500 de lire pentru instalare într‑un apartament sau o casă mică. 

„Când postez pe Facebook despre asta, oamenii spun: «Asta e aer condiționat», iar eu le răspund: «Nu, e pompa de căldură». Doar funcționează invers. Am folosit răcirea puțin în 2024, iar în 2025 chiar mai mult – iar în 2026 am devenit un loc destul de popular pentru vizitatori”, a declarat familia Ingram.

Familia Ingram are panouri solare și o baterie de stocare pentru a‑și reduce facturile. „Bateriile sunt pline cu energie de la panouri”, spune Ingram. „Se încarcă peste noapte dacă nu sunt pline, dar în ultima vreme au fost. Așa că, dacă vrei să pornești pompa, funcționează cu electricitate gratuită sau foarte ieftină”.

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