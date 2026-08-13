Oamenii de știință au creat cea mai mare hartă a Universului în format 2D. Patru miliarde de obiecte cosmice pot fi văzute în detaliu

Specialiștii în astronomie au publicat cea mai mare hartă bidimensională a universului realizată vreodată, oferind o nouă perspectivă cuprinzătoare asupra a aproape 4 miliarde de obiecte cerești, care acoperă aproximativ trei sferturi din cer.

Harta care scrie istorie

Noua hartă, realizată de echipa „Legacy Imaging Surveys” a Instrumentului Spectroscopic pentru Energia Întunecată (DESI), conține un număr de 5,6 trilioane de pixeli și combină peste 263.000 de expuneri telescopice colectate pe parcursul a mai bine de un deceniu, potrivit Science.com.

Harta se bazează pe imagini și cercetări anterioare realizate de peste 160 de oameni de știință și pe 263.407 de sesiuni de observare cu telescopul, prezentând cosmosul atât în lumina vizibilă, cât și în cea din infraroșu apropiat, care permite vederea dincolo de praful din galaxia noastră, Calea Lactee.

Observațiile acoperă lungimile de undă din spectrul vizibil și din infraroșu apropiat, oferind o imagine de ansamblu vastă asupra stelelor, galaxiilor și a altor fenomene cosmice de pe cer, potrivit unui comunicat al NOIRLab al Fundației Naționale pentru Știință (NSF).

„Acesta face parte acum din structura cercetării astronomice”, a declarat David Schlegel, co-coordonator al proiectului Legacy Surveys și cercetător la Laboratorul Național Lawrence Berkeley al Departamentului Energiei al SUA, în cadrul comunicatului. „Când lucrezi astăzi cu obiecte astronomice, de multe ori începi prin a deschide Legacy Imaging Viewer pentru a vedea ce anume observi”.

Cea mai recentă hartă cosmică 2D reprezintă punctul culminant al celor 13 ani de observații și prelucrare a datelor. Proiectele „Legacy Imaging Surveys” au fost concepute inițial pentru a ajuta DESI să stabilească în ce direcție să-și îndrepte miile de fibre optice robotizate, creând, în esență, fundamentul 2D pentru efortul mult mai amplu al DESI de a cartografia universul în trei dimensiuni.

DESI este un spectrograf extrem de performant, instalat pe telescopul Mayall de 4 metri de la Kitt Peak, Arizona. Instrumentul folosește 5.000 de roboți poziționatori de fibre optice pentru a observa simultan mii de galaxii, obținând spectrele lor și construind o hartă 3D a Universului care se întinde până la 11 miliarde de ani-lumină.

Instalat pe telescopul Nicholas U. Mayall de 4 metri de la Observatorul Național Kitt Peak din Arizona, DESI măsoară spectrele galaxiilor și ale quasarilor. Prin determinarea deplasărilor spre roșu ale acestora-cât de mult s-a întins lumina lor pe măsură ce universul se extinde; astronomii pot calcula distanțele lor și pot transforma o imagine plană a cerului într-o hartă 3D a cosmosului.

Harta poate fi un punct de plecare important în studierea spațiului cosmic

Pe lângă faptul că oferă o priveliște minunată pasionaților de astronomie, harta include date din studii care, potrivit fundației, vor fi utile atât pentru cercetătorii profesioniști, cât și pentru cetățenii pasionați de știință.

„Cercetătorii pot căuta fenomene rare, precum lentilele gravitaționale, pot observa evenimente efemere, cum ar fi supernovele, și pot investiga două dintre cele mai mari mistere ale fizicii: materia întunecată, substanța invizibilă care reprezintă cea mai mare parte a masei din universul nostru, și energia întunecată, forța care determină expansiunea accelerată a universului nostru”, a scris fundația.

Harta poate fi folosită și ca referință pentru noile observatoare și telescoape, precum și pentru a contribui la antrenarea instrumentelor de inteligență artificială care vor fi utilizate în vederea unor noi descoperiri. Conform NASA, energia întunecată constituie majoritatea masei din galaxii și din grupurile de galaxii. Este „liantul invizibil care ține universul unit”, așa că această descoperire a fost îngrijorătoare pentru unii experți.

Harta completă este disponibilă aici.