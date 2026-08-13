 Experiență de coșmar pentru un român la un hotel de 4 stele din Bulgaria. De ce au intervenit jandarmii
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Experiență de coșmar pentru un român la un hotel de 4 stele din Bulgaria. De ce au intervenit jandarmii

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O familie de români cazată la un hotel de patru stele în stațiunea Sunny Beach, Bulgaria s-a trezit cu jandarmii la hotel după ce a reclamat lipsa aerului condiționat și servicii de slabă calitate.

Litoralul bulgăresc/ sursa pexels
Litoralul bulgăresc/ sursa pexels

Așteptările mari legate de un sejur relaxant mare au fost spulberate complet pentru un român care a rezervat o vacanță la Hotelul Zenith din Sunny Beach, unitate cotată pe platformele de rezervări cu nota 9,4.

În loc de servicii impecabile de patru stele, turistul susține că a avut parte de un tratament umilitor din partea conducerii, curățenie precară, temperaturi insuportabile în cameră și chiar o intervenție a forțelor de ordine în momentul în care și-a cerut drepturile.

Brățară roșie ca să nu intre la prânz și ventilatoare în loc de aer condiționat

Șirul nemulțumirilor a început încă de la momentul cazării. În ciuda faptului că procedura de check-in s-a finalizat în jurul orei 14:00, iar masa de prânz era programată până la 14:30, turiștii au primit brățări speciale de culoare roșie pentru a le fi interzis accesul în restaurant, ușile fiind încuiate înainte de termen.

Situația a devenit critică în cameră, unde sistemul de climatizare era complet nefuncțional, temperatura interioară atingând 30 de grade Celsius.

Managementul unității a refuzat mutarea în alt spațiu sau returnarea banilor, oferind în schimb o soluție ieșită din comun pentru un complex de patru stele.

 „Aerul nu funcționează. Personalul, extrem de arogant și obraznic, aproape violent dacă îndrăznești să-ți ceri drepturile! În momentul în care le-am cerut să ne reloce sau să ne returneze banii, au chemat jandarmii, pe motiv că suntem agresivi. Am primit niște ventilatoare la 4 stele! Proprietarul efectiv ne-a urmărit prin tot hotelul în următoarele zile”, a scris acesta pe Forum Bulgaria.  

Igienă îndoielnică și prosoape murdare refolosite de menajere

Lista neregulilor reclamate pe grupurile de călătorie continuă cu serviciile de curățenie. Din cauza căldurii din cameră, lenjeria de pat necesita schimbare frecventă, lucru care nu s-a întâmplat pe tot parcursul sejurului.

Mai mult, turistul a povestit un episod uluitor legat de igiena prosoapelor din baie, menajerele refuzând să le înlocuiască chiar și atunci când erau lăsate pe jos conform uzanțelor hoteliere. 

Și alți români au avut parte de experiențe neplăcute în Bulgaria

De-a lungul anilor, pe litoralul bulgăresc au fost semnalate și alte neînțelegeri între turiștii români și reprezentanții hotelurilor, de la nemulțumiri legate de condițiile de cazare și serviciile oferite până la reclamații privind atitudinea personalului.

Unele situații au degenerat în conflicte, iar turiștii au apelat chiar la autorități pentru a-și rezolva problemele.

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