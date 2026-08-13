 Turiștii ignoră steagul roșu și avertismentele salvamarilor. Poliția, pe plajele de pe litoral
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Turiștii ignoră steagul roșu și avertismentele salvamarilor. Poliția, pe plajele de pe litoral

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Tensiuni uriașe pe plajele din Jupiter și Eforie, unde salvamarii au apelat la intervenția polițiștilor și a jandarmilor pentru a opri turiștii care intrau în apă pe steag roșu, unii lăsându-și chiar și copiii în marea extrem de agitată. 

Poliția a intervenit pe plajă/ sursa: shutterstock/captură tiktok
Poliția a intervenit pe plajă/ sursa: shutterstock/captură tiktok

Refuzul încăpățânat al unor turiști de a respecta regulile elementare de siguranță a transformat o zi de plajă într-o intervenție în forță a organelor de ordine pe litoralul românesc.

Atât în Jupiter, cât și în Eforie, steagul roșu a fost arborat din cauza valurilor mari și a curenților extrem de periculoși, însă numeroase persoane au ignorat complet avertismentele repetate ale salvamarilor.

Confruntați cu o atitudine sfidătoare, salvatorii au solicitat sprijinul poliției și al jandarmeriei pentru a preveni tragedii pe bandă rulantă.

Copii lăsați în valuri la Jupiter și intervenția poliției

Avertismentele sonore ale salvamarilor au fost tratate cu indiferență de mulți turiști din stațiunea Jupiter care s-au aventurat în Marea Neagră.

Situația a devenit de-a dreptul alarmantă în momentul în care unii părinți au intrat în apă  însoțiți de copii mici, expunându-i direct curenților de retur deosebit de puternici, potrivit Observator.

Echipajele de poliție sosite la fața locului au patrulat de-a lungul liniei țărmului pentru a restabili ordinea și a impune respectarea interdicției de scăldat.

La vederea polițiștilor sosiți pe nisip, turiștii au renunțat la intenția de a mai intra în mare. Oamenii legii au aplicat avertismente verbale, reușind să elibereze apa fără a fi necesară aplicarea de sancțiuni financiare.

Intervenția jandarmilor la Eforie: valuri de doi metri și steag roșu ignorat duminică

Situația a fost la fel de critică și pe plajele din Eforie, unde salvamarii au arborat duminică, încă de la primele ore ale dimineții, steagul roșu pe toate sectoarele.

Cu toate că valurile atingeau o înălțime de peste doi metri, zeci de turiști au sfidat pericolul și au intrat în apa deosebit de violentă.

Pentru a preveni înecurile, jandarmii au intervenit direct pe plajă și au împrăștiat mulțimea care refuza să asculte de salvatori, restabilind disciplina la linia țărmului.

 „Rămâneți pe mal și respectați indicațiile! Nu vă riscați viața pentru câteva minute în apă. Marea poate fi admirată și de pe margine” au strigat salvamarii, potrivit Digi24.

Ghid de cumpărături

image png
Mesajul Larisei Uță după ce a ieșit din sala de operație. Cum se simte vedeta Vedete românești
zodie zodii pixabay jpg
Cele trei zodii care vor avea cea mai mare putere în următoarele 4 luni. Astrele le aduc succes, influență și oportunități neașteptate Horoscop
image
Statistica dezolantă scoasă la suprafață de accidentul, în care au murit cinci oameni, comis de un tânăr fără permis, din Dâmbovița adevarul.ro
image
Trei dintre cele mai înfricoșătoare eclipse solare din istorie. Haosul care a izbucnit după întunecarea cerului și fenomenul care a oprit un război adevarul.ro

Parteneri

image
FC Botoșani își pierde vedeta înaintea meciului cu FCSB. „Va pleca de la noi!”. Câți bani primește Valeriu Iftime www.fanatik.ro
image
Cât a plătit un turist pentru o masă de patru persoane în Eforie Nord: "E mult? E ok?" observatornews.ro
image
Ce audiențe a făcut Denise Rifai cu emisiunea „Furnicuțele” www.antena3.ro
image
Ce se întâmplă, în închisoare, cu autorii masacrului de la Urziceni. Criminalii se așteaptă la ce este mai rău www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit. Ceremonia a avut loc în Portugalia www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Reacţia presei din Rusia după ce David Popovici l-a bătut pe Egor Kornev as.ro
image
Ai trimis bani către un IBAN greșit. Mai poți anula transferul după ce a fost făcut? playtech.ro
image
Marius Șumudică, verdict necruțător înainte de U Craiova – KuPS: „E dezastru dacă nu te califici!!” www.fanatik.ro
image
Ce salariu primește Cătălin Măruță să prezinte 'Furnicuțele' de la Antena 1. Ia mai mult decât la Pro TV www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu www.unica.ro
image
Cât curent consumă aparatele lăsate în priză și pe care este bine să le scoți în plină criză energetică din România playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
După ce a învins cancerul, ce face concret Prințesa Kate ca să rămână sănătoasă okmagazine.ro
image
Viitoarea regină olandeză, cu bune și cu rele! Prințesa Amalia nu s-a temut să-și arate cicatricea uriașă de pe mâna stângă okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
De ce a fost ucis Sitting Bull, liderul carismatic al indienilor Lakota historia.ro
image
#Antichitate
Odiseea este bântuită de misterioasele „Popoare ale Mării” – dar cine au fost ele, de fapt? historia.ro
image png
Satul în care oamenii par să trăiască veșnic. Care este „ingredientul” secret pentru a ajunge la 100 de ani Internațional
extragerea loto 6 49 pa 0109 jpeg
Rezultate Loto 13 august 2026. Report uriaș de peste 9,82 milioane de euro la Loto 6 din 49 Actualitate
image png
Apple lansează noul iPhone luna viitoare. La ce trebuie să se aștepte clienții Fapt divers
Sighisoara Foto Lucian Ignat jpg
Hotelul din România care se închide după 25 de ani. Chiria a crescut de aproape nouă ori Național
image png
Un bărbat din Italia arestat la domiciliu a cerut să fie transferat în închisoare după o ceartă cu partenera: „Vreau liniște” Internațional
FotoJet (46) jpg
Salvare miraculoasă în Polonia! O fetiță căzută de la etajul 5 a fost prinsă într-o pătură de vecini Internațional
Sorrento Italia FOTO Google Maps
Cum să reduci cheltuielile în vacanță. Strategii simple pentru un concediu mai ieftin Fapt divers
image png
Alertă la Costinești! Un obiect zburător fără pilot a fost observat în apropierea țărmului Național
image
Mureșenilor, „șoseaua morții” din centrul Brașovului. Cel puțin 10 accidente în ultimii ani, ultimul s-a soldat cu doi morți actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net