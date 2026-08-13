Turiștii ignoră steagul roșu și avertismentele salvamarilor. Poliția, pe plajele de pe litoral

Tensiuni uriașe pe plajele din Jupiter și Eforie, unde salvamarii au apelat la intervenția polițiștilor și a jandarmilor pentru a opri turiștii care intrau în apă pe steag roșu, unii lăsându-și chiar și copiii în marea extrem de agitată.

Refuzul încăpățânat al unor turiști de a respecta regulile elementare de siguranță a transformat o zi de plajă într-o intervenție în forță a organelor de ordine pe litoralul românesc.

Atât în Jupiter, cât și în Eforie, steagul roșu a fost arborat din cauza valurilor mari și a curenților extrem de periculoși, însă numeroase persoane au ignorat complet avertismentele repetate ale salvamarilor.

Confruntați cu o atitudine sfidătoare, salvatorii au solicitat sprijinul poliției și al jandarmeriei pentru a preveni tragedii pe bandă rulantă.

Copii lăsați în valuri la Jupiter și intervenția poliției

Avertismentele sonore ale salvamarilor au fost tratate cu indiferență de mulți turiști din stațiunea Jupiter care s-au aventurat în Marea Neagră.

Situația a devenit de-a dreptul alarmantă în momentul în care unii părinți au intrat în apă însoțiți de copii mici, expunându-i direct curenților de retur deosebit de puternici, potrivit Observator.

Echipajele de poliție sosite la fața locului au patrulat de-a lungul liniei țărmului pentru a restabili ordinea și a impune respectarea interdicției de scăldat.

La vederea polițiștilor sosiți pe nisip, turiștii au renunțat la intenția de a mai intra în mare. Oamenii legii au aplicat avertismente verbale, reușind să elibereze apa fără a fi necesară aplicarea de sancțiuni financiare.

Intervenția jandarmilor la Eforie: valuri de doi metri și steag roșu ignorat duminică

Situația a fost la fel de critică și pe plajele din Eforie, unde salvamarii au arborat duminică, încă de la primele ore ale dimineții, steagul roșu pe toate sectoarele.

Cu toate că valurile atingeau o înălțime de peste doi metri, zeci de turiști au sfidat pericolul și au intrat în apa deosebit de violentă.

Pentru a preveni înecurile, jandarmii au intervenit direct pe plajă și au împrăștiat mulțimea care refuza să asculte de salvatori, restabilind disciplina la linia țărmului.

„Rămâneți pe mal și respectați indicațiile! Nu vă riscați viața pentru câteva minute în apă. Marea poate fi admirată și de pe margine” au strigat salvamarii, potrivit Digi24.