 Român venit din Austria, șocat de prețul uriaș plătit la Olimp: „Foarte mult, iar serviciile sunt groaznice”
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Român venit din Austria, șocat de prețul uriaș plătit la Olimp: „Foarte mult, iar serviciile sunt groaznice”

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Un român stabilit în Austria a revenit în țară împreună cu familia pentru o vacanță pe litoralul românesc. Marius a ales stațiunea Olimp pentru sejurul alături de soție și copilul lor în vârstă de șapte ani, însă experiența nu a fost pe măsura așteptărilor sale.

Neptun-Olimp / Foto: shutterstock
Neptun-Olimp / Foto: shutterstock

Pentru șapte nopți de cazare, cu toate cele trei mese incluse, familia a achitat 1.800 de euro, sumă care echivalează cu aproape 10.000 de lei. Deși pachetul a fost unul all-inclusive și a inclus inclusiv două șezlonguri, turistul spune că prețul i s-a părut foarte mare în raport cu serviciile oferite.

Marius a vorbit despre experiența sa și despre suma achitată pentru vacanța petrecută la Olimp.

„Un sejur ne-a dus undeva la 1.800 de euro pentru trei persoane, doi adulți și un copil de șapte ani, cu servicii all-inclusive. Mi se pare foarte mult, iar serviciile sunt groaznice”, a povestit Marius pentru Libertatea.

Cât a plătit familia pentru șapte nopți la Olimp

Vacanța familiei a inclus șapte nopți de cazare și servicii all-inclusive. Pachetul a fost achiziționat pentru trei persoane: doi adulți și un copil de șapte ani.

Costul total al sejurului s-a ridicat la 1.800 de euro, adică aproape 10.000 de lei. În această sumă au fost incluse și două șezlonguri.

Chiar dacă familia a beneficiat de serviciile incluse în pachet, Marius s-a declarat nemulțumit atât de preț, cât și de calitatea serviciilor. În opinia sa, suma achitată pentru cele șapte nopți a fost prea mare.

Pe lângă costul sejurului, familia a avut și alte cheltuieli în timpul vacanței. Cheltuielile de la terasele din stațiunea Olimp nu au fost incluse în pachetul achitat, astfel că pentru acestea turistul a fost nevoit să scoată alți bani din buzunar.

Șezlongurile au fost incluse în preț

În cei 1.800 de euro achitați pentru vacanță au fost incluse și două șezlonguri. Cu toate acestea, suma nu a acoperit și cheltuielile suplimentare pe care familia le-a avut în stațiune.

Marius spune că, în ciuda faptului că a ales un pachet all-inclusive, costurile unei vacanțe la mare au continuat să crească prin cheltuielile făcute în afara serviciilor incluse în pachet.

Turistul a pus accent în special pe diferența dintre prețul plătit și experiența pe care a avut-o în timpul sejurului. Pentru el, suma de 1.800 de euro pentru trei persoane a fost una ridicată.

Mi se pare foarte mult, iar serviciile sunt groaznice”, a declarat românul.

Cum se compară prețul cu alte destinații

În aceeași perioadă, au fost prezentate și exemple de vacanțe în alte destinații, pentru a putea fi comparate costurile unui sejur all-inclusive.

În Grecia, pe insula Kos, un cuplu a plătit 1.300 de euro pentru un pachet complet, all-inclusive, în această perioadă.

În Bulgaria, la Nisipurile de Aur, o familie formată din doi adulți și un copil a achitat 1.550 de euro pentru un sejur de șapte zile. În acest caz, pachetul a fost oferit de un hotel de cinci stele și a inclus servicii all-inclusive.

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