 Apple lansează noul iPhone luna viitoare. La ce trebuie să se aștepte clienții
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Apple lansează noul iPhone luna viitoare. La ce trebuie să se aștepte clienții

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Compania Apple se pregătește de lansarea celui mai nou iPhone în aproximativ o lună. Iubitorii acestui telefon se așteaptă deja la prețuri crescute, însă cei de la Apple au câteva surprize pentru clienții lor.

iPhone 18 urmează să fie lansat într-o lună/sursă foto: shutterstock
iPhone 18 urmează să fie lansat într-o lună/sursă foto: shutterstock

Surprizele pregătite de Apple

Cel mai discutat zvon legat de seria iPhone 18 privește calendarul de lansare. Spre deosebire de anii trecuți, când Apple prezenta toate cele patru modele simultan, Bloomberg scrie că producătorul ar putea adopta o strategie în două etape pentru a menține veniturile constante pe parcursul anului, potrivit Pcmag.

Modelele de top- iPhone 18 Pro, 18 Pro Max și primul iPhone pliabil — ar urma să fie prezentate în septembrie. În schimb, iPhone 18 de bază, iPhone Air 2 și iPhone 18e ar putea fi lansate abia în primăvara lui 2027.

Design-ul pentru iPhone 18Pro

Pentru că modelele iPhone 17 Pro au venit deja cu o schimbare majoră de design- noul „platou” pentru cameră și schema de culori în două tonuri- nu se așteaptă modificări vizibile importante în 2026.

Totuși, paleta de culori ar putea deveni mai îndrăzneață. Mai mulți leakeri, printre care Sonny Dickson și Instant Digital, susțin că Apple ar putea introduce un roșu cireș intens și un albastru deschis, alături de obișnuitul gri închis. Dickson a publicat și imagini cu posibile machete, inclusiv una în gri deschis.

Deși se preconizează că aspectul părții din spate va rămâne neschimbat, senzația la atingere ar putea fi cu totul alta. Ice Universe afirmă că bateria modelului iPhone 18 Pro Max ar putea deveni puțin mai mare, ceea ce ar contribui la creșterea greutății și a dimensiunilor. Mai precis, sursa de informații se așteaptă ca dispozitivul să fie cu 0,25 mm mai gros și cu 7 grame mai greu

Pe partea frontală, am putea observa o schimbare semnificativă. „Dynamic Island”, adică decupajul pentru cameră, ar putea fi redus cu 35%, afirmă Ice Universe. Acest lucru nu va afecta funcționalitatea generală a caracteristicii, dar ar putea determina mutarea iluminatorului senzorului Face ID într-un colț de sub ecran.

În ceea ce privește dimensiunile ecranului, opinia generală este că iPhone 18 Pro va veni cu ecranul obișnuit de 6,3 inci, în timp ce modelul Pro Max va avea un ecran de 6,9 inci. Cu toate acestea, se pare că Apple a presat furnizorii să ofere ecrane mult mai luminoase și ar putea utiliza tehnologia de afișare LTPO+, mai eficientă din punct de vedere energetic.

Camera noului iPhone

Gama iPhone 17 Pro a adus toate cele trei camere la 48 MP. În ceea ce privește iPhone 18 Pro, cel mai important zvon legat de cameră pe care l-am auzit se referă la diafragma variabilă. În timp ce modelele iPhone 17 aveau o diafragmă fixă, iPhone 18 Pro ar putea introduce o diafragmă variabilă.

ETNews relatează că sistemul modificat a intrat deja în producție și ar ajuta camerele să transmită mai multă lumină către senzori în condiții de întuneric și să reducă cantitatea de lumină în condiții de lumină puternică.

Bateria iPhone 18 Pro

Apple nu dezvăluie niciodată capacitățile bateriilor sale, dar mai mulți informatori au indicat că iPhone 18 Pro Max va avea o baterie mai mare și mai eficientă. Potrivit Digital Chat Station, varianta de vârf va avea o capacitate de până la 5.200 mAh, ușor superioară capacității de 5.088 mAh a modelului anterior.

Datorită unui modem și unui procesor mai eficiente, autonomia bateriei ar putea fi semnificativ mai mare. Pe de altă parte, iPhone 18 Pro ar putea înregistra o creștere minimă, de la 4.252 mAh la 4.288 mAh.

Mai recent, informații divulgate pe rețelele sociale coreene și chineze sugerează că modelul american de iPhone 18 Pro Max va avea o baterie de 5.567 mAh, o creștere de aproape 10% față de iPhone 17 Pro Max, notează MacRumors.

iPhone 18 Pro: Prețuri și lansare

De acest aspect depinde în mare măsură luarea deciziilor. Apple a evitat să majoreze prețurile pentru produsul care generează cele mai mari venituri, dar creșterea costurilor pentru memoria RAM și spațiul de stocare este inevitabilă, după cum a recunoscut chiar CEO-ul Tim Cook.

Bunul simț sugerează că o majorare a prețurilor pentru iPhone-uri este inevitabilă în septembrie. Conform estimărilor The Wall Street Journal, creșterea costurilor componentelor ar face ca prețul de pornire al modelului iPhone 18 Pro să ajungă la 1.299 de dolari.

Dacă luăm în considerare și tendințele recente ale Apple, iPhone 18 Pro Max ar putea avea un preț cu 100 de dolari mai mare, ajungând la un preț de pornire de 1.399 de dolari. În comparație, iPhone 17 Pro pornește de la 1.099 de dolari, în timp ce 17 Pro Max pornește de la 1.199 de dolari.

Întrebat recent, în cadrul unei conferințe privind rezultatele financiare, despre posibile creșteri de preț pentru iPhone, CEO-ul Tim Cook a spus că este „prea devreme pentru a trage o concluzie definitivă cu privire la ce se va întâmpla.

Deoarece este nevoie de ceva timp pentru ca canalele de distribuție să se adapteze, având în vedere stocurile existente, și consumatorii au nevoie de timp să reacționeze. Vom înțelege mai bine situația în săptămânile următoare”.

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