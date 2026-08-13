Hotelul din România care se închide după 25 de ani. Chiria a crescut de aproape nouă ori

Un loc emblematic pentru turismul accesibil și pentru proiectele interculturale din Sighișoara își încheie activitatea după un sfert de secol. Burg-Hostel, cel mai vechi hostel privat pentru tineret din România, situat în Cetatea Medievală a Sighișoarei, se închide după 25 de ani de activitate, în urma unei majorări foarte mari a chiriei.

Unitatea, care făcea parte din rețeaua internațională Hostelling International și funcționa în cadrul unei structuri de economie socială, a anunțat că nu mai poate continua activitatea în condițiile noului tarif de închiriere.

Decizia pune capăt unei perioade de 25 de ani în care hostelul nu a fost doar un spațiu de cazare, ci și un loc dedicat întâlnirilor dintre tineri, proiectelor educaționale și dialogului intercultural.

De ce se închide Burg-Hostel din Sighișoara

Potrivit conducerii Centrului Educațional Interetnic pentru Tineret Sighișoara (IBZ), motivul principal al închiderii îl reprezintă creșterea chiriei la un nivel care nu mai poate fi susținut de modelul economic al hostelului.

Volker Reiter, președintele IBZ, a anunțat decizia într-un mesaj public, în care a explicat că noul nivel al chiriei ar fi ajuns la aproape nouă ori valoarea plătită anterior.

„Porțile Burg-Hostelului se închid (…). Nu este un rămas-bun pe care ni l-am dorit. Chiria solicitată pentru continuarea activității ajungea la aproape nouă ori valoarea chiriei anterioare. O asemenea creștere nu putea fi absorbită de o structură a economiei sociale și nici transferată pur și simplu asupra oaspeților prin tarife comerciale, fără să renunțăm tocmai la valorile și la misiunea pentru care exista Burg-Hostel.

În aceste condiții, continuarea activității nu mai era posibilă. Pentru noi, astăzi nu se încheie doar activitatea unei instituții, ci și o parte importantă din viața noastră. Le mulțumim tuturor angajaților, voluntarilor, partenerilor, susținătorilor și oaspeților care au dat viață Burg-Hostelului în acești 25 de ani. Mulți au venit ca oaspeți și au plecat ca prieteni. Amintirile, prieteniile și convingerile care au prins rădăcini între aceste ziduri rămân”, a anunțat președintele Centrului Educațional Interetnic pentru Tineret Sighișoara (IBZ), Volker Reiter, pe Facebook, conform Agerpres.

Un hostel cu o misiune mult mai largă decât cazarea

Burg-Hostel și-a început activitatea în anul 2001, într-o perioadă în care clădirile în care funcționează centrul se aflau într-o stare avansată de degradare.

În următorii ani, spațiul a fost restaurat și modernizat, iar suprafața utilă a fost extinsă cu aproximativ 50%. În cadrul acestui proiect a fost dezvoltat Centrul Educațional Interetnic pentru Tineret Sighișoara, care a inclus și hostelul.

Potrivit reprezentanților centrului, scopul nu a fost niciodată limitat la oferirea unor camere la preț redus.

„Le-am restaurat prin lucrări ample și am mărit suprafața utilă cu aproximativ 50%. Aici am dezvoltat Centrul Educațional Interetnic pentru Tineret Sighișoara, care includea și Burg-Hostel – cel mai vechi hostel privat pentru tineret din România și parte a rețelei mondiale Hostelling International. Burg-Hostel nu a fost niciodată doar un loc de cazare. În centrul activității noastre s-a aflat spiritul mișcării hostelurilor pentru tineret.

Un hostel pentru tineret înseamnă mai mult decât un pat la un preț accesibil. El trebuie să le ofere și oamenilor cu posibilități materiale reduse șansa de a călători, să încurajeze comunitatea și să creeze întâlniri dincolo de granițele naționale, etnice, religioase și sociale. Acest spirit pornește de la o convingere simplă: atunci când oamenii se întâlnesc, vorbesc unii cu alții și ajung să se cunoască, prejudecățile pot fi depășite. Astfel se nasc respectul reciproc, înțelegerea și, în cele din urmă, pacea”, a spus Volker Reiter.

25 de ani de proiecte și întâlniri interculturale

De-a lungul celor 25 de ani, Burg-Hostel a devenit parte a unor proiecte cu caracter educațional, intercultural și internațional.

Reprezentanții IBZ spun că valorile precum solidaritatea, diversitatea, deschiderea și respectarea demnității umane au stat la baza activității desfășurate în cadrul centrului.

„De aici am contribuit la dezvoltarea sistemului hostelurilor pentru tineret din România și am realizat numeroase proiecte europene și internaționale – printre acestea ProEtnica și CURCUBEU. Ne-am ținut porțile deschise în mod conștient și pentru oamenii care în alte locuri erau adesea refuzați. Pentru această deschidere, atât casa noastră, cât și noi înșine am fost uneori etichetați în mod depreciativ, cu aluzii etnice. Nu am considerat însă niciodată această deschidere drept o slăbiciune. Dimpotrivă, ea făcea parte din convingerea noastră: ospitalitatea nu trebuie să depindă de origine, de situația materială sau de statutul social. Fiecare om trebuia să fie primit aici cu aceeași demnitate și același respect”, a subliniat Reiter.

Mesajul conducerii evidențiază faptul că hostelul a fost gândit ca un spațiu în care persoane cu origini și situații sociale diferite să se poată întâlni și să participe la proiecte comune.

Burg-Hostel nu a funcționat ca un hotel obișnuit

Modelul economic al hostelului a fost diferit de cel al unei unități de cazare orientate exclusiv spre profit.

Tarifele accesibile au reprezentat una dintre componentele importante ale misiunii sale, ceea ce a făcut dificilă absorbția unei creșteri foarte mari a costurilor fixe.

„Nu a fost o afacere hotelieră pur comercială, orientată spre maximizarea profitului, ci o structură a economiei sociale. Desigur, trebuia să-și acopere cheltuielile și să asigure locurile de muncă. Dar tarifele trebuiau să rămână accesibile, marjele erau în mod firesc mai reduse, iar activitatea economică se afla în serviciul misiunii sociale și educaționale”, a conchis președintele Centrului Educațional Interetnic pentru Tineret Sighișoara (IBZ).

Potrivit acestei explicații, transferarea integrală a noilor costuri către turiști ar fi contrazis tocmai principiul pentru care hostelul a fost creat: cazare accesibilă și un model economic aflat în sprijinul activităților sociale și educaționale.

Închiderea vine înaintea Festivalului Intercultural ProEtnica

Dispariția Burg-Hostelului din circuitul de cazare al Cetății Sighișoara are loc cu doar câteva zile înainte de începerea unei noi ediții a Festivalului Intercultural ProEtnica.

Ediția cu numărul XXII este programată în perioada 26-30 august 2026, iar Burg-Hostel a reprezentat centrul logistic al manifestării.

Festivalul urmează să reunească reprezentanți ai celor 20 de minorități naționale recunoscute oficial în România, ceea ce face ca închiderea hostelului să fie cu atât mai simbolică pentru comunitatea care s-a format în jurul acestor proiecte.

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Un capitol de 25 de ani se încheie, dar proiectele continuă

În mesajul prin care a fost anunțată închiderea, conducerea IBZ a precizat că încetarea activității Burg-Hostelului nu înseamnă și renunțarea la principiile care au stat la baza proiectului.

Spiritul mișcării hostelurilor pentru tineret, promovarea dialogului dintre oameni, protejarea minorităților și ideea de conviețuire pașnică urmează să fie continuate într-o altă formă și într-un alt spațiu.

Pentru Sighișoara, închiderea hostelului marchează astfel finalul unei perioade importante din istoria turismului accesibil și a proiectelor interculturale desfășurate în Cetatea Medievală.

Timp de un sfert de secol, Burg-Hostel a primit turiști, voluntari, tineri și participanți la proiecte internaționale. Pentru mulți dintre aceștia, locul a fost mai mult decât o cazare temporară.

A fost un spațiu în care oameni din medii diferite s-au întâlnit, au discutat și au construit relații care au continuat și după plecarea din Sighișoara.

Închiderea vine într-un moment în care turismul din cetatea medievală continuă să atragă vizitatori din România și din străinătate, însă povestea Burg-Hostel arată și cât de dificil poate fi pentru o structură de economie socială să își păstreze misiunea atunci când costurile de funcționare cresc puternic.