Mesajul Larisei Uță după ce a ieșit din sala de operație. Cum se simte vedeta

Larisa Uță a oferit primele detalii despre starea sa de sănătate, la scurt timp după intervenția chirurgicală pe care a anunțat-o pe 12 august în mediul online. Deși nu a oferit, momentan, prea multe detalii despre motivul pentru care a ajuns pe masa de operație, fosta concurentă de la Survivor România a ținut să-și liniștească urmăritorii și să le transmită că este bine.

Larisa Uță și-a îngrijorat fanii după ce a publicat un videoclip în care anunța, cu lacrimi în ochi, că urma să intre în operație. Vedeta nu a dezvăluit atunci problema de sănătate cu care se confruntă, însă le-a transmis celor care o urmăresc, în special femeilor, să nu neglijeze vizitele și controalele medicale.

Mesajul transmis de vedetă la scurt timp după operație

La scurt timp după intervenție, Larisa Uță a revenit pe rețelele de socializare cu un mesaj pentru toți cei care s-au îngrijorat pentru starea sa de sănătate. Aceasta a mărturisit că se simte bine și că operația a decurs cu bine.

Totodată, fosta concurentă de la Survivor România le-a transmis fanilor că, atunci când se va simți pregătită, va reveni cu mai multe detalii despre intervenția prin care a trecut și despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat.

„Sunt bine! Totul este ok! Operația a decurs bine! Când mă voi simți mai bine, revin cu toată povestea. Vă îmbrățișez! Vă mulțumesc pentru gândurile bune!”, a transmis Larisa Uță.

Vedeta a făcut un anunț îngrijorător

Larisa Uță a făcut un anunț îngrijorător în mediul online, în cursul zilei de miercuri, 12 august, când le-a dezvăluit urmăritorilor săi că urmează să fie supusă unei intervenții chirurgicale. Fosta concurentă de la Survivor România nu a oferit, la acel moment, detalii despre problema medicală cu care se confruntă, însă emoțiile și neliniștea puteau fi citite pe chipul său.

Vedeta a ales să vorbească deschis cu cei care o urmăresc și a publicat un mesaj amplu pe rețelele de socializare. Cu lacrimi în ochi și vizibil afectată de situația prin care trece, Larisa Uță le-a transmis femeilor un apel important cu privire la sănătate, îndemnându-le să fie mai atente la propriile nevoi și să nu amâne controalele medicale.

„Este un moment foarte greu, probabil că putea să fie mult mai rău de atât, dar nu este cazul. Dacă după acest video reușesc să ajut o singură femeie, o singură persoană, să înțeleagă cât de importantă este iubirea de sine, cât de important este să înțelegem că toate trăririle noastre toată empatia pe care nu ne-o dăm nouă, le-o dăm tuturor celor din jurul nostru, dar nu nouă, toată bunătatea pe care o oferim oamenilor din jurul nostru, dar nu ne-o oferim nouă, se răsfrânge asupra organismului și asupra sănătății noastre”, a declarat Larisa Uță, pe Instagram.

Larisa Uță: „E foarte important să mergem la doctor”

Mesajul vedetei a fost și un semnal de alarmă pentru femeile care îi urmăresc activitatea în mediul online. Larisa Uță le-a îndemnat să nu ignore semnalele organismului și să acorde o importanță mai mare controalelor medicale și analizelor de rutină.

„E foarte important să mergem la doctor, să ne facem analizele la timp și să avem grijă de noi, este cel mai important. Pentru toate doamnele care mă urmăresc și care au fost alături de mine și care m-au susținut în toată această perioadă și după Survivor, fac acest video”, a declarat Larisa Uță.