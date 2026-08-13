Influencerul Damon Darling, șocat după ce a primit interdicție pe viață în magazinele Walmart: „Eu doar cumpăr alimente pentru oameni!”

Unul dintre cei mai populari influenceri din Statele Unite, Damon Darling, cunoscut pentru gesturile sale spectaculoase de generozitate, susține că a primit interdicție pe viață în magazinele Walmart, după ce a fost dat afară dintr-un magazin din Ohio. Decizia a stârnit reacții puternice în rândul milioanelor de persoane care îi urmăresc activitatea pe rețelele sociale.

Damon Darling și-a construit o comunitate uriașă în mediul online prin videoclipuri în care îi surprinde pe oameni cu gesturi de bunătate, inclusiv prin plata cumpărăturilor unor clienți aflați în magazine. De această dată însă, influencerul a ajuns în centrul atenției dintr-un motiv complet diferit: spune că nu mai are voie să intre în niciun magazin Walmart, dar nici în magazinele Sam’s Club și benzinăriile Murphy’s, scriu cei de la nypost.com.

Damon Darling, scos dintr-un magazin Walmart din Ohio

Totul a devenit public după ce influencerul a distribuit imagini filmate într-un magazin Walmart din Ohio. În videoclip, un angajat îi cere să părăsească magazinul, deși Darling susține că anterior primise acordul unui manager pentru a filma și pentru a continua să cumpere produse pentru alți clienți.

În imaginile devenite virale, situația escaladează atunci când un polițist se apropie de influencer și îi comunică faptul că interdicția nu se limitează la magazinul în care se afla. Potrivit celor relatate de Darling, polițistul i-a spus că este vorba despre o interdicție aplicată tuturor magazinelor Walmart, precum și magazinelor Sam’s Club și stațiilor Murphy’s.

„Eu doar cumpăr alimente pentru oameni!”, a insistat influencerul, încercând să explice de ce se afla în magazin.

Videoclipul a strâns milioane de vizualizări și a generat numeroase comentarii din partea celor care îi urmăresc activitatea. Darling a susținut că scopul său este să îi ajute pe oameni și că nu înțelege de ce activitatea sa a ajuns să fie privită ca o problemă de către reprezentanții magazinului.

Ce spune Walmart despre interdicția aplicată influencerului

Reprezentanții Walmart au oferit o explicație diferită față de cea prezentată de influencer. Compania a transmis că interdicția nu are legătură cu gesturile caritabile ale lui Damon Darling, ci cu încălcări repetate ale politicilor magazinului.

Potrivit Walmart, comportamentul influencerului ar fi implicat situații de natură perturbatoare și acces neautorizat în spațiile companiei. Reprezentanții companiei nu au oferit însă detalii suplimentare despre incidentele concrete care au stat la baza deciziei.

Această precizare este importantă, deoarece reacția publicului a pornit în mare parte de la impresia că influencerul ar fi fost sancționat pur și simplu pentru că le plătea oamenilor cumpărăturile.

Darling a prezentat situația din perspectiva sa și a insistat că intenția sa este una pozitivă. El a explicat că activitatea care l-a făcut celebru constă tocmai în a-i ajuta pe oamenii întâlniți în magazine și în a transforma cumpărăturile obișnuite în momente emoționante.

Fanii influencerului au reacționat imediat

Decizia Walmart a provocat o reacție puternică în rândul urmăritorilor lui Damon Darling. O parte dintre aceștia au considerat că interdicția este nedreaptă și au început să vorbească despre boicotarea companiei.

Pe rețelele sociale au apărut comentarii critice la adresa Walmart, unii utilizatori întrebându-se cum ar putea fi considerată problematică o activitate prin care un influencer plătește cumpărăturile altor persoane.

Reacțiile au fost atât de intense încât Darling însuși a simțit nevoia să intervină și să le transmită urmăritorilor să nu transforme situația într-un conflict. Deși este evident dezamăgit de decizie, influencerul nu dorește ca fanii săi să boicoteze Walmart sau să provoace probleme în magazine.

Damon Darling spune că va respecta decizia

În ciuda nemulțumirii sale, influencerul a declarat că intenționează să respecte interdicția și să nu mai filmeze conținut în magazinele Walmart. Într-o declarație acordată TMZ, Darling a spus că nu vrea să creeze probleme și că preferă să se conformeze solicitărilor companiei.

„Nu vreau probleme. Nu vreau ca oamenii să boicoteze Walmart. Nu vreau ca oamenii să nu mai cumpere de la Walmart”, a transmis acesta, explicând că obiectivul său este să aducă „iubire și râsete”, nu să genereze conflicte.

Poziția sa este cu atât mai interesantă cu cât unii dintre fanii săi îi ceruseră tocmai să reacționeze mai dur și să conteste public decizia companiei.

Darling a preferat însă să adopte o atitudine conciliantă și să evite transformarea incidentului într-o dispută de amploare.

„Walmart este locul în care oamenii au nevoie de mine”

Pentru Damon Darling, Walmart reprezenta unul dintre locurile ideale pentru conținutul său, tocmai pentru că acolo întâlnește oameni obișnuiți aflați la cumpărături.

În videoclipurile sale, influencerul este cunoscut pentru momentele în care se oferă să achite cumpărăturile unor persoane, gesturile sale provocând adesea reacții emoționante. Acest tip de conținut i-a adus o comunitate uriașă pe rețelele sociale.

Darling are peste 3,4 milioane de urmăritori pe TikTok, mai mult de cinci milioane pe Facebook și aproximativ 2,6 milioane pe Instagram. În total, comunitatea sa de pe platformele sociale depășește 10 milioane de persoane.

Tocmai de aceea, interdicția de la Walmart are un impact important asupra activității sale online. Dacă influencerul nu mai poate filma în magazinele companiei, va fi nevoit să găsească alte locuri și alte modalități prin care să continue proiectele sale caritabile.