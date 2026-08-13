Sebastian Stan împlinește 44 de ani. Povestea marelui actor. „Mi-a fost rușine, teamă, să spun că sunt român”

Astăzi, 13 august, s-a născut Sebastian Stan, actorul român care a reușit să transforme o copilărie începută la Constanța într-o carieră internațională impresionantă. Ajuns unul dintre numele cunoscute ale cinematografiei americane, Sebastian Stan a trecut de la rolurile din producții comerciale și filme cu supereroi la personaje complexe, interpretări apreciate de critici și trofee importante, devenind primul actor român care a câștigat un Glob de Aur.

Povestea lui Sebastian Stan este însă mai mult decât o ascensiune la Hollywood. Este povestea unui copil care a plecat din România la o vârstă fragedă, s-a confruntat cu dificultățile adaptării într-o altă țară și și-a construit treptat o identitate între două lumi. În ciuda succesului internațional, actorul nu și-a abandonat rădăcinile românești, iar una dintre cele mai emoționante confirmări a venit chiar de pe scena Globurilor de Aur.

Sebastian Stan, actorul român care a cucerit Hollywood-ul

Numele lui Sebastian Stan a devenit cunoscut publicului larg mai ales datorită rolurilor din universul Marvel, însă cariera sa a căpătat o nouă dimensiune în ultimii ani. Actorul a demonstrat că poate trece cu ușurință de la producții de mare buget la cinematografia independentă și la personaje dificile, care îi cer transformări actoricești importante.

Un moment decisiv a fost reprezentat de filmul „A Different Man”, regizat de Aaron Schimberg. Pentru interpretarea personajului Edward, Sebastian Stan a primit Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-un film de comedie sau musical, devenind astfel primul actor român premiat cu un Glob de Aur.

Discursul său a avut și o puternică încărcătură personală. La final, actorul s-a adresat României în limba română, rostind simplu și emoționant: „România, te iubesc”.

Performanța nu a fost întâmplătoare. Pentru același rol, Sebastian Stan câștigase și Ursul de Argint pentru interpretare la Festivalul Internațional de Film de la Berlin, consolidând imaginea unui actor care trecuse deja dincolo de tiparul rolurilor comerciale care îl făcuseră celebru.

„The Apprentice”, rolul care i-a adus nominalizarea la Oscar

Anul 2024 a fost unul dintre cele mai importante din cariera lui Sebastian Stan. Actorul a avut două interpretări extrem de diferite, dar apreciate, în „A Different Man” și „The Apprentice”.

În cel de-al doilea film, Stan îl interpretează pe tânărul Donald Trump, într-o producție care urmărește ascensiunea acestuia în lumea afacerilor în anii 1970 și 1980. Filmul regizat de Ali Abbasi a generat controverse înainte și după lansare, inclusiv reacții publice dure din partea lui Donald Trump.

Pentru interpretarea din „The Apprentice”, Sebastian Stan a primit nominalizări importante, inclusiv la Premiile Oscar și BAFTA. Astfel, el a devenit primul actor de origine română nominalizat la Oscar pentru interpretare.

Regizorul Ali Abbasi a vorbit în termeni elogioși despre implicarea actorului în proiect. Într-un interviu pentru Cultura la dubă, acesta a declarat:

„Nu ai nevoie doar de un actor foarte bun, ci de cineva foarte implicat și atașat de proiect. Fiindcă am avut mari probleme de finanțare, multe momente când părea că totul se prăbușește, e nevoie să ai astfel de oameni lângă tine. Iar el mi-a zis: uite, poate că proiectul o să pice din alte motive, dar nu o să pice niciodată din cauza mea. Și s-a ținut de cuvânt”.

Performanța lui Stan a devenit cu atât mai importantă cu cât proiectul s-a confruntat cu dificultăți de finanțare și cu încercări de a-i limita distribuția.

De ce este Sebastian Stan considerat un actor român?

Succesul internațional al actorului a generat și o dezbatere legată de originea sa. Sebastian Stan a plecat din România când era copil și și-a construit aproape întreaga carieră în Statele Unite, însă și-a păstrat cetățenia română și a vorbit în repetate rânduri cu mândrie despre locul în care s-a născut.

La Globurile de Aur, legătura cu România a fost imposibil de ignorat. În discursul său de acceptare, actorul și-a amintit de mama sa și de sacrificiile făcute de aceasta pentru a-i oferi un viitor mai bun.

„Acest premiu este pentru mama mea, care a plecat din România în căutarea unei vieți mai bune și mi-a dat totul. Și pentru tatăl meu vitreg, Toni, care a luat o mamă singură cu un copil deja mare. Mulțumesc că ai fost un bărbat adevărat!”, a spus Sebastian Stan.

Pentru actor, succesul nu a însemnat renunțarea la trecut, ci mai degrabă o împăcare cu propriile origini.

Copilăria lui Sebastian Stan în Constanța

Sebastian Stan s-a născut la 13 august 1982, la Constanța. Părinții săi au divorțat când el avea aproximativ doi ani, iar copilăria sa a fost influențată de separarea de tatăl său.

După Revoluția din 1989, mama sa, profesoară de pian, a decis să plece din România împreună cu el. Prima destinație a fost Viena, unde cei doi au locuit aproximativ trei ani, înainte de a se muta în Statele Unite.

Pentru un copil, schimbarea a fost dificilă. Sebastian Stan avea să povestească mai târziu cât de puternic l-a afectat plecarea definitivă din România.

„Când e vorba de supraviețuirea ta, ești capabil să te adaptezi foarte repede. Dar eu nu am avut de ales. Mama mi-a spus: mâine plecăm în America. (…) Când ești copil, tot ce vrei e să te simți în siguranță. De multe ori nu m-am simțit în siguranță. Țin minte că eram copil și mama mi-a spus că plecăm definitiv și nu ne mai întoarcem. Am plâns. Am fost terifiat, nu înțelegeam ce se întâmplă, deși s-a dovedit a fi cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat”.

În cele din urmă, familia s-a stabilit la New York, iar mama lui Sebastian Stan s-a recăsătorit.

„Mi-a fost rușine, teamă, să spun că sunt român”

Adaptarea într-o societate nouă nu a fost întotdeauna simplă. În adolescență, accentul său și originea românească au devenit pentru Stan surse de nesiguranță.

Actorul a povestit că, o perioadă, a simțit rușine atunci când trebuia să vorbească despre România și despre faptul că era român.

„Timp de mai mulți ani, până când am împlinit 16 sau 17 ani, mi-a fost rușine, teamă, să spun că sunt român”.

Cu timpul, relația sa cu originile s-a schimbat radical. Dacă în adolescență încerca să se adapteze și să nu iasă în evidență, ca adult a ajuns să vorbească deschis despre România, copilăria sa și familia rămasă în țară.

Mai mult, faptul că părinții săi au continuat să vorbească în limba română cu el a contribuit la păstrarea limbii materne. Chiar dacă a petrecut doar primii ani ai copilăriei în România, Sebastian Stan vorbește fluent românește.

Legătura cu Constanța și amintirile din copilărie

Deși Bucureștiul a devenit în ultimii ani o destinație mai accesibilă pentru actor, întoarcerea la Constanța are o încărcătură emoțională aparte.

Într-un interviu acordat Știrilor ProTV, Sebastian Stan explica de ce îi este mai greu să revină în orașul natal:

„Acolo era și mamaia, dar mamaia a murit și pentru mine e puțin mai trist, ar însemna să merg la cimitir, să retrăiesc…”.

Astfel de amintiri explică și de ce legătura lui cu România nu este una strict legată de naționalitate. Pentru Sebastian Stan, România înseamnă în primul rând copilărie, familie, oameni dragi și o parte importantă din propria identitate.

Sebastian Stan și Cristian Mungiu: primul rol în limba română

Un alt moment important pentru relația actorului cu cinematografia română îl reprezintă colaborarea cu regizorul Cristian Mungiu. Sebastian Stan urma să joace în „Fjord”, un proiect în care ar fi interpretat rolul unui tată român stabilit în Norvegia și confruntat cu sistemul de protecție a copilului din această țară.

Colaborarea dintre cei doi nu a apărut însă peste noapte. Cristian Mungiu și Sebastian Stan se cunosc încă din 2016, când actorul a venit la o proiecție a filmului „Bacalaureat” la Festivalul de Film de la New York.

Mungiu a rememorat întâlnirea într-un interviu pentru Agerpres:

„În 2016, Sebastian a venit la proiecţia cu „Bacalaureat” din Festivalul de Film de la New York ca să ne cunoaştem. Îmi amintesc întâlnirea pentru că mama lui a făcut efortul să conducă 300 de mile în acea zi doar ca Sebastian şi cu mine să putem să vorbim un pic după proiecţie. Am povestit şi a rămas să ţinem legătura, să vedem dacă într-o zi am putea găsi un proiect la care să lucrăm împreună. Câţiva ani mai târziu l-am invitat pe Sebastian ca oaspete la American Independent Film Festival, iar aceea a fost prima lui întâlnire cu publicul din România. Una foarte caldă, aş zice, chiar dacă nu avea notorietatea de astăzi”.

Coincidența a făcut ca Sebastian Stan să primească vestea nominalizării la Oscar chiar în București, în perioada în care se pregătea pentru colaborarea cu Cristian Mungiu.