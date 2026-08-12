Ramona Olaru, într-o ipostază rară. Confesiunile asistentei de la Neatza: „Nu mai vreau să fiu rănită niciodată”

Ramona Olaru și-a deschis sufletul în fața urmăritorilor săi și și-a arătat latura sensibilă. Asistenta de la Neatza se afișează mereu ca fiind o femeie puternică, hotărâta și fără frici, însă a mărturisit că nu a fost mereu așa.

Vedeta a apărut într-o ipostază mai puțin obișnuită, deoarece a vorbit sincer despre felul ei de a fi, despre cum viața a schimbat-o și cum a învățat singură să gestioneze situațiile. În același timp, ea a recunoscut că, uneori, își dorește să poată fi vulnerabilă fără să aibă de pierdut.

Ramona Olaru, într-o ipostază rară

Asistenta de la Neatza se afișează mereu cu zâmbetul pe buze. Este toată ziua pe drumuri, reușind să îndeplinească toate obiectivele de zi cu zi. Aceasta e împarte între platoul de la Antena 1 și proiecte personale, dar își lasă timp și pentru vacanțe de lux.

Cu toate acestea, Ramona Olaru recunoaște că nu îi este ușor, iar atitudinea pe care toată lumea o vede este rezultatul lecțiilor învățate odată cu trecerea anilor. Cu toate acestea, recunoaște că uneori devine obositor. De menționat este că aceasta urmează în prezent un curs de actorie, iar acesta a fost prilejul perfect pentru a crea un monolog ce o descrie perfect, potrivit spuselor ei.

„Toată forța asta vine dintr-un mare: «Nu mai vreau să fiu rănită niciodată. Nici de oameni, nici de familie, nici de prieteni, nici de iubiți, de absolut nimeni». Și, în timp, mi-am construit pereți din sarcasm, din glume bune, diplome, rochii scumpe, să fiu sigură că nu intră nimeni, și a funcționat. Dar, uneori, noaptea, mi-aș dori să pot... Mi-aș dori să pot lăsa garda jos, fără să pierd teren”, a transmis Ramona Olaru, pe rețelele sociale.

Ce își dorește asistenta de la Neatza de la viitorul iubit

În același timp, Ramona Olaru a spus urmăritorilor săi că și-ar dori să găsească o persoană care să-i fie alături. În același timp, ar trebui să nu-i pună „stop” și să o lase să fie ea, fără bariere.

„Am nevoie de cineva care să fie, am nevoie de cineva care să mă țină, dar să nu mă țină strâns. Am nevoie de cineva care să nu se simtă inferior doar pentru că am vorbele la mine și pentru că spun de fiecare dată ce gândesc (...) Aș vrea măcar o dată în viață să nu mai fiu în control, să nu mai negociez iubirea”, a mai explicat Ramona Olaru.