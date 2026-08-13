Mihaela Borcea, în doliu. Tatăl acesteia s-a stins din viață la vârsta de 86 de ani: „S-a oprit o parte din lumea mea…”

Tatăl Mihaelei Borcea, Ion-Claudiu, s-a stins din viață la vârsta de 86 de ani. Anunțul trist a fost făcut chiar de fiica acestuia, prin intermediul unui mesaj emoționant publicat pe rețelele de socializare.

S-a stins din viață tatăl Mihaelei Borcea

Momente dificile pentru familia Mihaelei Borcea, după ce părintele ei s-a stins din viață. Cel care i-a fost sprijin și un exemplu pentru cei dragi a trecut în neființă, iar Mihaela Borcea și-a exprimat durerea provocată de pierderea tatălui său și a rememorat omul puternic și luptător care i-a fost alături de-a lungul vieții.

„Tăticul meu drag, astăzi s-a oprit o parte din lumea mea…

Ai fost un luptător, un om puternic, pozitiv, care a trecut prin încercările vieții cu demnitate și cu fruntea sus. La 86 de ani, ai lăsat în urma ta nu doar amintiri, ci o viață întreagă de iubire, sacrificii și lecții pe care le vom purta mereu în suflet.

Nu sunt suficiente cuvintele pentru durerea pe care o simt astăzi. Aș vrea să mai pot să te strâng o dată în brațe, să-ți mai aud glasul și să-ți spun cât de mult te iubesc.

Drum lin către lumină, tăticul meu iubit!Odihnește-te în pace după toate luptele pe care le-ai dus.

Pentru mine vei rămâne mereu eroul meu, luptătorul meu, tatăl meu, iar eu, feblețea ta.

Te voi iubi până la sfârșitul vieții mele și te voi purta mereu în inima mea.Dumnezeu să te ierte și să te odihnească în pace!”, a transmis Mihaela Borcea pe rețelele de socializare, în dreptul unei fotografii.

„Să te întărească bunul Dumnezeu să poți duce!”

Mesajul publicat de Mihaela Borcea a stârnit numeroase reacții din partea celor care au dorit să îi transmită condoleanțe și să îi fie alături în aceste momente grele. Pierderea tatălui reprezintă o lovitură profundă pentru vedetă, care și-a exprimat public dragostea și recunoștința pentru omul care i-a fost model și sprijin de-a lungul vieții.

De asemenea, fosta soție a lui Cristi Borcea a primit numeroase mesaje de susținere, dar și de părere de rău pentru pierderea suferită.

„Dumnezeu să-i dea sufletului odihnă veșnică, iar vouă, familiei, putere, liniște și mângâiere în aceste momente atât de grele. Suntem cu sufletul și cu gândul alături de voi! Sincere condoleanțe!”

„Condoleanțe! Doamne, ce greu trebuie să-ți fie! Să te întărească bunul Dumnezeu să poți duce!”

„Dumnezeu să-l odihnească în pace!”

„Dumnezeu să-l odihnească în Împărăția Lui! Condoleanțe familiei îndurerate!”