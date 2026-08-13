 Mihaela Borcea, în doliu. Tatăl acesteia s-a stins din viață la vârsta de 86 de ani: „S-a oprit o parte din lumea mea…”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Mihaela Borcea, în doliu. Tatăl acesteia s-a stins din viață la vârsta de 86 de ani: „S-a oprit o parte din lumea mea…”

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Tatăl Mihaelei Borcea, Ion-Claudiu, s-a stins din viață la vârsta de 86 de ani. Anunțul trist a fost făcut chiar de fiica acestuia, prin intermediul unui mesaj emoționant publicat pe rețelele de socializare.

A murit tatăl Mihaelei Borcea. Foto: social media
A murit tatăl Mihaelei Borcea. Foto: social media

S-a stins din viață tatăl Mihaelei Borcea

Momente dificile pentru familia Mihaelei Borcea, după ce părintele ei s-a stins din viață. Cel care i-a fost sprijin și un exemplu pentru cei dragi a trecut în neființă, iar Mihaela Borcea și-a exprimat durerea provocată de pierderea tatălui său și a rememorat omul puternic și luptător care i-a fost alături de-a lungul vieții.

„Tăticul meu drag, astăzi s-a oprit o parte din lumea mea…

Ai fost un luptător, un om puternic, pozitiv, care a trecut prin încercările vieții cu demnitate și cu fruntea sus. La 86 de ani, ai lăsat în urma ta nu doar amintiri, ci o viață întreagă de iubire, sacrificii și lecții pe care le vom purta mereu în suflet.

Nu sunt suficiente cuvintele pentru durerea pe care o simt astăzi. Aș vrea să mai pot să te strâng o dată în brațe, să-ți mai aud glasul și să-ți spun cât de mult te iubesc.

Drum lin către lumină, tăticul meu iubit!Odihnește-te în pace după toate luptele pe care le-ai dus.

Pentru mine vei rămâne mereu eroul meu, luptătorul meu, tatăl meu, iar eu, feblețea ta.

Te voi iubi până la sfârșitul vieții mele și te voi purta mereu în inima mea.Dumnezeu să te ierte și să te odihnească în pace!”, a transmis Mihaela Borcea pe rețelele de socializare, în dreptul unei fotografii. 

Anunțul făcut de Mihaela Borcea. Foto: social media
Anunțul făcut de Mihaela Borcea. Foto: social media

„Să te întărească bunul Dumnezeu să poți duce!”

Mesajul publicat de Mihaela Borcea a stârnit numeroase reacții din partea celor care au dorit să îi transmită condoleanțe și să îi fie alături în aceste momente grele. Pierderea tatălui reprezintă o lovitură profundă pentru vedetă, care și-a exprimat public dragostea și recunoștința pentru omul care i-a fost model și sprijin de-a lungul vieții.

De asemenea, fosta soție a lui Cristi Borcea a primit numeroase mesaje de susținere, dar și de părere de rău pentru pierderea suferită. 

„Dumnezeu să-i dea sufletului odihnă veșnică, iar vouă, familiei, putere, liniște și mângâiere în aceste momente atât de grele. Suntem cu sufletul și cu gândul alături de voi! Sincere condoleanțe!”

„Condoleanțe! Doamne, ce greu trebuie să-ți fie! Să te întărească bunul Dumnezeu să poți duce!”

„Dumnezeu să-l odihnească în pace!”

„Dumnezeu să-l odihnească în Împărăția Lui! Condoleanțe familiei îndurerate!”

Ghid de cumpărături

image png
Mesajul Larisei Uță după ce a ieșit din sala de operație. Cum se simte vedeta Vedete românești
zodie zodii pixabay jpg
Cele trei zodii care vor avea cea mai mare putere în următoarele 4 luni. Astrele le aduc succes, influență și oportunități neașteptate Horoscop
image
Statistica dezolantă scoasă la suprafață de accidentul, în care au murit cinci oameni, comis de un tânăr fără permis, din Dâmbovița adevarul.ro
image
Trei dintre cele mai înfricoșătoare eclipse solare din istorie. Haosul care a izbucnit după întunecarea cerului și fenomenul care a oprit un război adevarul.ro

Parteneri

image
FC Botoșani își pierde vedeta înaintea meciului cu FCSB. „Va pleca de la noi!”. Câți bani primește Valeriu Iftime www.fanatik.ro
image
Cât a plătit un turist pentru o masă de patru persoane în Eforie Nord: "E mult? E ok?" observatornews.ro
image
Ce audiențe a făcut Denise Rifai cu emisiunea „Furnicuțele” www.antena3.ro
image
Ce se întâmplă, în închisoare, cu autorii masacrului de la Urziceni. Criminalii se așteaptă la ce este mai rău www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit. Ceremonia a avut loc în Portugalia www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Reacţia presei din Rusia după ce David Popovici l-a bătut pe Egor Kornev as.ro
image
Ai trimis bani către un IBAN greșit. Mai poți anula transferul după ce a fost făcut? playtech.ro
image
Marius Șumudică, verdict necruțător înainte de U Craiova – KuPS: „E dezastru dacă nu te califici!!” www.fanatik.ro
image
Ce salariu primește Cătălin Măruță să prezinte 'Furnicuțele' de la Antena 1. Ia mai mult decât la Pro TV www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu www.unica.ro
image
Cât curent consumă aparatele lăsate în priză și pe care este bine să le scoți în plină criză energetică din România playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
După ce a învins cancerul, ce face concret Prințesa Kate ca să rămână sănătoasă okmagazine.ro
image
Viitoarea regină olandeză, cu bune și cu rele! Prințesa Amalia nu s-a temut să-și arate cicatricea uriașă de pe mâna stângă okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
De ce a fost ucis Sitting Bull, liderul carismatic al indienilor Lakota historia.ro
image
#Antichitate
Odiseea este bântuită de misterioasele „Popoare ale Mării” – dar cine au fost ele, de fapt? historia.ro
Banner Claudia Ghitulescu
#Exclusiv Click!
Claudia Ghițulescu a investit foarte mult în dezvoltarea ei profesională. Ce curs a făcut artista Vedete românești
banner eclipsă png
#Exclusiv Click!
Cum au văzut vedetele noastre eclipsa? Abia mutată, Emily Burghelea a prins-o în Tenerife: „S-a luat și curentul!” Vedete românești
banner dinu maxer png
#Exclusiv Click!
Familia Maxer s-a mărit! Ce cadou i-a făcut Dinu soției sale, Magdalena: „De azi avem o bebelușă!” Vedete românești
mihaela radulescu jpg
Mihaela Rădulescu, mesaj neașteptat la un an de la moartea lui Felix Baumgartner: „Este timpul să scriu o nouă poveste” Vedete românești
image png
Ce fac Gabriela Cristea și Tavi Clonda în timp ce le este demolat conacul din Italia: „Lăsăm marea în urmă” Vedete românești
Brad Pitt foto Shutterstock jpg
Brad Pitt s-a reapucat de băut după șapte ani. Ce i-a promis iubitei sale că nu va face niciodată Vedete internaționale
image png
Mesajul Larisei Uță după ce a ieșit din sala de operație. Cum se simte vedeta Vedete românești
image png
Influencerul Damon Darling, șocat după ce a primit interdicție pe viață în magazinele Walmart: „Eu doar cumpăr alimente pentru oameni!” Vedete internaționale
image
Mureșenilor, „șoseaua morții” din centrul Brașovului. Cel puțin 10 accidente în ultimii ani, ultimul s-a soldat cu doi morți actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net