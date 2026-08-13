Ce fac Gabriela Cristea și Tavi Clonda în timp ce le este demolat conacul din Italia: „Lăsăm marea în urmă”

Gabriela Cristea și Tavi Clonda se bucură de o vacanță în Italia, acolo unde își construiesc casa visurilor lor. Dacă, în urmă cu câteva zile, cei doi povesteau pe rețelele de socializare că a început demolarea conacului din Abruzzo, fosta prezentatoare TV a revenit cu un mesaj în care le-a povestit urmăritorilor ce activități are în această zi.

În timp ce muncitorii se ocupă de demolarea conacului din Italia, în locul căruia va fi construită o casă pe care Gabriela Cristea și Tavi Clonda își doresc să o transforme într-o pensiune de lux destinată adulților, cei doi reușesc să se bucure și de timpul petrecut alături de familie. Chiar dacă proiectul va necesita timp și multe resurse, aspecte de care Gabriela și Tavi sunt conștienți, aceștia profită de vacanță și descoperă zonele frumoase ale Italiei.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda se bucură de vacanța din Italia

În dimineața acestei zile, Gabriela Cristea a publicat mai multe fotografii pe rețelele de socializare, însoțite de un mesaj în care a povestit ce activități va desfășura alături de familie. Vedeta le-a dezvăluit urmăritorilor că ziua a început în Sicilia, cu o cafea și o priveliște spectaculoasă asupra mării, însă planurile pentru restul zilei sunt ceva mai diferite.

„Buongiorno din Sicilia!

Așa ne prinde dimineața astăzi: cu un espresso, marea în față și un plan care promite să fie… interesant.

Suntem în continuare în Sicilia și, astăzi, schimbăm puțin registrul. Lăsăm pentru câteva ore marea în urmă și pornim să descoperim o cu totul altă față a insulei.

Nu vă spun încă unde mergem, dar vă dau un indiciu: rochia din poze sigur nu vine cu mine.”

Cum decurg lucrările din Italia

Gabriela Cristea și soțul ei au ajuns în Italia în urmă cu câteva zile, iar printre primele lucruri pe care le-au făcut a fost să meargă la proprietatea pe care o dețin în regiunea Abruzzo.

Cei doi au împărtășit cu urmăritorii lor și primele informații despre evoluția lucrărilor. Imediat după ce au ajuns la proprietate, Gabriela Cristea și Tavi Clonda au putut vedea cu ochii lor primele schimbări importante: o parte din vechiul conac fusese deja demolată, semn că proiectul lor a intrat într-o nouă etapă.

Lucrările sunt în plină desfășurare, iar cei doi urmăresc îndeaproape transformarea proprietății din Abruzzo. Conacul urmează să fie înlocuit cu o construcție nouă, proiect pe care Gabriela Cristea și Tavi Clonda îl au în plan de ceva timp și în care sunt implicați personal.

„Am ajuns în Italia și nici n-am apucat bine să ne așezăm bagajele, că am fugit direct pe șantier.

Jumătate din casa veche… nu mai există. Și, culmea, privind la ceea ce pentru alții poate părea doar un șantier, eu vedeam deja ce va fi aici.

Unde va fi casa, unde vom sta la povești, unde vom bea cafeaua dimineața, unde vor alerga fetele, unde vom primi oameni dragi… Parcă le vedeam pe toate.

E un sentiment tare ciudat să vezi cum ceva dispare ca să facă loc unui vis mult mai mare.

Mai avem enorm de mult de muncă. Vor fi sigur și emoții, și probleme, și momente în care o să ne întrebăm în ce ne-am băgat. Dar astăzi am stat în mijlocul terenului și mi-am amintit încă o dată de ce am început aventura asta.

Visează mare, dacă vrei să faci lucruri mărețe.

Iar apoi suflecă-ți mânecile și apucă-te de treabă. Visurile nu se construiesc singure.

Italia, aventura noastră abia începe…”, a scris vedeta pe rețelele de socializare.