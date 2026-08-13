 Mihaela Rădulescu, mesaj neașteptat la un an de la moartea lui Felix Baumgartner: „Este timpul să scriu o nouă poveste”
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Mihaela Rădulescu, mesaj neașteptat la un an de la moartea lui Felix Baumgartner: „Este timpul să scriu o nouă poveste”

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După mai bine de un an de la moartea lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu pare pregătită să privească spre viitor. Vedeta, care i-a fost parteneră celebrului sportiv austriac timp de mai bine de un deceniu, a transmis un mesaj care i-a făcut pe fani să se întrebe dacă aceasta este pregătită să înceapă un nou capitol al vieții sale.

Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner
Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner

Povestea de iubire dintre Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner a fost una intensă și discretă, departe, în multe momente, de ochii publicului. Cei doi au format un cuplu timp de mai mulți ani, iar relația lor a fost una dintre cele mai cunoscute povești de dragoste din lumea mondenă.

Mihaela Rădulescu, pregătită pentru un nou capitol al vieții

Moartea lui Felix Baumgartner a venit în mod tragic și neașteptat, în urma unui accident de parapantă, la vârsta de 56 de ani, pe 17 iulie 2025. Dispariția sportivului a lăsat în urmă o durere profundă, iar Mihaela Rădulescu a trecut printr-o perioadă dificilă după pierderea celui care i-a fost alături mai bine de un deceniu.

În lunile care au urmat tragediei, vedeta a păstrat discreția în privința vieții sale personale și a vorbit în repetate rânduri, prin mesaje încărcate de emoție, despre dorul și suferința provocate de pierderea partenerului său. Acum, însă, una dintre cele mai recente postări ale sale pare să indice o schimbare de perspectivă.

„Este timpul să scriu o nouă poveste”  

Mihaela Rădulescu a atras atenția urmăritorilor printr-o postare cu o puternică încărcătură simbolică. Vedeta a distribuit imaginea unui tablou pe care era scris mesajul „Este timpul să scriu o nouă poveste”, aceeași frază fiind preluată și în descrierea postării.

Alegerea făcută de Mihaela Rădulescu nu s-a oprit însă aici. Pentru imaginea publicată în mediul online, aceasta a ales ca fundal sonor un fragment dintr-o piesă de dragoste lansată în 2012 și interpretată de L'Equipe du Son. Combinația dintre mesajul transmis și melodia aleasă i-a făcut pe mulți dintre cei care o urmăresc să se întrebe dacă vedeta se pregătește, într-adevăr, să lase în urmă o etapă dureroasă și să înceapă una nouă.

Deocamdată, Mihaela Rădulescu nu a oferit o explicație și nu a precizat la ce anume se referă atunci când vorbește despre „o nouă poveste”. Mesajul său rămâne, astfel, deschis interpretărilor, iar fanii au încercat să descifreze semnificația din spatele cuvintelor sale.

Postarea Mihaelei Rădulescu. Foto: Instagram
Postarea Mihaelei Rădulescu. Foto: Instagram

Mihaela Rădulescu, „ștearsă” din viața lui Felix Baumgartner

În ziua comemorării lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu a avut parte de o surpriză care a stârnit reacții. Vedeta a susținut că pagina de Wikipedia dedicată fostului său partener a fost modificată, iar secțiunea referitoare la viața personală a sportivului a fost eliminată.

„Am fost ștearsă complet din existența lui, ca și cum fie aș fi făcut ceva greșit, fie… cineva chiar nu vrea ca lumea să știe că Felix, un bărbat adult, a fost nebunește îndrăgostit și a avut cea mai lungă și mai frumoasă relație din viața lui cu… mine, fata din România”, a scris Mihaela Rădulescu.

„Doamne, trebuie să le fie frică de mine…”

Vedeta a mai susținut că există persoane care încearcă să schimbe imaginea relației lor și să prezinte o altă versiune a vieții personale a lui Felix.

„Lui Felix nu i se permite să aibă viața personală pe care și-a ales-o, femeia pe care a iubit-o din toată inima, ci o versiune diferită, modificată ca să se potrivească intereselor actuale. Doamne, trebuie să le fie frică de mine…”, a mai transmis vedeta.

Pentru a-și susține afirmațiile, Mihaela Rădulescu a publicat două capturi din istoricul paginii de Wikipedia dedicate lui Felix Baumgartner. Potrivit vedetei, una dintre modificări, realizată la 17 iulie 2026, ar fi dus la eliminarea secțiunii „Viața personală”, cu explicația „blog, not a reliable source”. Mihaela Rădulescu consideră că astfel este omisă perioada în care ea și sportivul au format un cuplu.

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