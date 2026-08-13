Cine este sora mai mică a lui Mihai Gâdea. Mesajul emoționant pentru ziua de naștere a Emei: „Mami m-a lăsat să te țin în brațe”

Mihai Gâdea a transmis un mesaj emoționant cu ocazia zilei de naștere a surorii sale mai mici, Ema Gâdea. Prezentatorul și-a exprimat emoțiile într-un mod mai puțin obișnuit pentru imaginea pe care o afișează în fața publicului și a vorbit, într-un mesaj sincer și profund, despre legătura specială pe care o are cu sora sa.

Cu această ocazie, Mihai Gâdea a rememorat un moment din copilărie și a povestit despre dragostea pe care a simțit-o pentru Ema încă din primele clipe în care a ținut-o în brațe. Mesajul său scoate la iveală o latură mai sensibilă a prezentatorului, care a vorbit despre familie, despre oamenii dragi și despre cât de importantă este relația dintre frați.

Fotografie rară cu sora lui Mihai Gâdea

În mesajul dedicat surorii sale, Mihai Gâdea i-a transmis Emei cât de mult o iubește și o prețuiește, numind-o unul dintre cele mai frumoase daruri ale vieții sale.

„La mulți ani, Emi.

Îmi place să cred că iubirea pentru tine a început înainte să știu eu prea bine ce înseamnă iubirea.

Îmi amintesc ziua în care ai venit de la maternitate. Mami m-a lăsat să te țin în brațe și te-am ținut atât de mult, încât astăzi nici nu mai știu dacă au fost minute sau ore. Știu doar că nu voiam să-ți dau drumul. Te lăsam din brațe doar când aveai nevoie de Mami. În rest, locul tău era la mine.

Au trecut anii, dar ceva a rămas exact la fel: ești sora mea cea mică și o parte din mine va vrea mereu să te țină aproape.

Am avut privilegiul enorm să învăț iubirea în familie. De la tine, de la Dana, de la Alina, de la Mami, de la Buni, de la Tata. Și, cu cât trece timpul, cu atât înțeleg mai bine cât de rar și de prețios este ceea ce am primit.”

„Unul dintre cele mai frumoase daruri ale vieții mele”

În încheierea mesajului său, prezentatorul de la Antena 3 I-a mulțumit lui Dumnezeu pentru familia pe care o are, mărturisind că Ema este unul dintre „cele mai frumoase daruri ale vieții sale”. Totodată, Mihai Gâdea i-a transmis surorii sale cât de mult o iubește și o prețuiește.

„Nu știu cum aș putea să-I mulțumesc vreodată suficient lui Dumnezeu pentru tine și pentru toți ai noștri. Știu doar că, atunci când mă uit la voi, îmi dau seama cât de bogat sunt în lucrurile care contează cu adevărat.

Iar tu, Emi, ești unul dintre cele mai frumoase daruri ale vieții mele. Karina este foarte măgulită să știe că seamănă cu tine.

Te iubesc enorm. Te prețuiesc. Te admir infinit pentru omul care ești și pentru omul care continui să devii.

La mulți ani, sora mea cea mică. Te iubesc infinit!”

Mihai Gâdea și-a pierdut mama în urmă cu câteva luni

Familia a ocupat întotdeauna un loc important în viața lui Mihai Gâdea, iar prezentatorul a încercat să fie cât mai prezent în viața celor dragi. În primăvara acestui an, acesta a trecut însă printr-o pierdere dureroasă: mama sa, Rodica Gâdea, s-a stins din viață.

Vestea tristă a fost anunțată chiar de Mihai Gâdea, printr-un mesaj în care a vorbit despre rolul esențial pe care mama sa l-a avut în viața lui și a surorilor sale, Alina, Dana și Emi.

„Pentru mine și pentru surorile mele, mama a fost stânca noastră, căldura noastră și izvorul nesfârșit de iubire”, a transmis acesta, adăugând că a fost o mamă „plină de dragoste, răbdare și credință”.

Prezentatorul a vorbit și despre perioada dificilă prin care a trecut Rodica Gâdea înainte de moarte, mărturisind cât de greu le-a fost copiilor să înțeleagă suferința mamei lor.

„ A fost o mamă desăvârșită , plină de dragoste, răbdare și credință. De aceea, pentru noi a fost atât de greu să înțelegem suferința prin care a trecut.”

Mihai Gâdea: „Ne vom revedea curând”

În fața pierderii, Mihai Gâdea a mărturisit că familia și-a găsit alinarea în credință și în speranța revederii cu cea care le-a fost mamă.

„Credința noastră rămâne neclintită în Mântuitorul Isus Hristos. În aceste momente grele, suntem liniștiți de convingerea că ea se odihnește acum în brațele Lui. Și trăim cu nădejdea vie că ne vom revedea curând, pentru că promisiunea Lui este sigură: El va veni și ne va reuni pe toți.”