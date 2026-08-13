 Claudia Ghițulescu a investit foarte mult în dezvoltarea ei profesională. Ce curs a făcut artista
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Claudia Ghițulescu a investit foarte mult în dezvoltarea ei profesională. Ce curs a făcut artista

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Claudia Ghițulescu se ocupă din ce în ce mai mult de ea în această perioadă și investește din plin în persoană ei și în starea ei de bine.

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Vedeta merge la constelații, la sală, are o prietenă foarte bună care este psiholog și care o îndeamnă să aibă și să emane numai energii pozitive.

Recent, îndrăgita artistă a absolvit un curs de coaching, o experiență foarte bună și potrivită pentru autocunoașterea ei.

„Mi-a oferit o perspectivă mult mai profundă asupra modului în care pot interacționa cu oamenii”

Claudia Ghițulescu este încântată pentru etapa în care se află acum, atât din punct de vedere profesional cât și personal.

Pe lângă parcursul meu profesional, am urcat pe canalul meu de youtube cântece noi etno, colaje pentru petreceri  am investit foarte mult în dezvoltarea mea personală. Recent, am absolvit un curs de coaching alături de Adriana Anghel, care este și psihologul meu. Această experiență nu doar că mi-a oferit metode interesante de lucru, dar a fost și o etapă importantă în autocunoașterea mea. Consider că abilitatea de a înțelege și susține oamenii este esențială. De aceea, am decis să urmez un curs de coaching structurat de psihologul Adriana Anghel. Faptul că am lucrat direct cu un specialist în psihologie mi-a oferit o perspectivă mult mai profundă asupra modului în care pot interacționa cu oamenii”, ne-a declarat Claudia Ghițulescu pentru Click!

„Am învățat cum traumele din trecut influențează reacțiile bărbaților din viața noastră”

În urma acestui curs de coaching, Claudia Ghițulescu a avut numai lucruri bune de învățat. Ce înseamnă și cum influențează traumele trecutului, descifrarea comportamentelor și faptul că poți privi cu detașare dincolo de măștile oamenilor, acestea au fost doar câteva dintre lucrurile pe care artista le-a învățat acum.

Pentru mine, evoluția constantă este o prioritate. Un pas important în acest sens a fost finalizarea acestui curs de coaching cu psihologul meu, o experiență care m-a ajutat să îmi dezvolt atât competențele profesionale, cât și echilibrul personal...dar și relațiile cu oamenii. Aplicația cea mai importantă a fost în relații. Am învățat cum traumele din trecut influențează reacțiile bărbaților din viața noastră. Această înțelegere profundă m-a ajutat să nu mai iau lucrurile personal, să fiu mai empatică și să privesc dincolo de măști sau mecanisme de apărare. Am învățat să descifrez comportamente, să înțeleg ce răni ascund anumite reacții ale partenerului și cum putem construi o relație matură, bazată pe acceptare, nu pe reproșuri”, ne-a mai spus Claudia Ghițulescu care a înțeles totodată făcând acest curs de coaching și dinamica unei relații de cuplu, așa că a avut numai de câștigat pentru ea și cultura ei generală.

„Viața mea este fericită pentru că am învățat cum să mi-o fac fericită”

Artista se consideră o persoană fericită și împlinită și vrea să atragă în viața ei numai stări de bine, pozitive și o fericire deplină.

„De exemplu, în plan personal, acest curs m-a ajutat să înțeleg mult mai bine dinamica din relația de cuplu. Am învățat să recunosc traumele din spatele anumitor comportamente masculine, iar asta mi-a oferit o claritate uriașă și capacitatea de a comunica de la suflet la suflet, fără a mai judeca. Sincer, cred că acest curs ar fi util pentru oricine. Am deveni cu toții mai toleranți și am înțelege mult mai bine ce se ascunde în spatele acțiunilor celor din jur și am fi mult mai empatici unii cu ceilalți. Iar ca o încheiere, aș vrea să vă spun că viața mea este fericită pentru că am învățat cum să mi-o fac fericită — atât pe a mea, cât și pe a celor din jurul meu”, ne-a mai mărturisit Claudia Ghițulescu extrem de sinceră cum este mereu în viața ei de zi cu zi.

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