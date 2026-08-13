 Familia Maxer s-a mărit! Ce cadou i-a făcut Dinu soției sale, Magdalena: „De azi avem o bebelușă!”
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Familia Maxer s-a mărit! Ce cadou i-a făcut Dinu soției sale, Magdalena: „De azi avem o bebelușă!”

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Dinu Maxer și soția lui, Magdalena Chihaia, se află în această perioadă pe Litoral. Printre cântări și spectacole, Dinu găsește și momente în care să-și răsfețe soția. Iată ce cadou prețios i-a făcut actriței, care a rămas fără cuvinte! 

Cățelușa Sisi, noua membră a familiei Maxer foto: Arhivă personală
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Cățelușa Sisi, noua membră a familiei Maxer foto: Arhivă personală

Magdalena Chihaia și Dinu Maxer s-au mutat, pe perioada verii, la mare. Cei doi cântă și prezintă o serie de spectacole la o terasa celebră din Mamaia, îmbinând astfel utilul cu plăcutul. 

Ce cadou a primit Magdalena de la Dinu Maxer, la mare?

Dinu este însă un bărbat cât se poate de romantic așa că, zilele trecute, și-a surprins partenera cu un cadou care a impresionat-o pe actriță până la lacrimi: un cățeluș superb! 

„Viața noastră s-a îmbogățit cu acest suflețel, noul membru al familiei Maxer. Suntem foarte fericiți că o avem pe Sisi, fetița noastră, un pui de yorkshire terrier toy de talie mică, care ne umple sufletul de bucurie. 

Am un soț minunat care știe să mă surprindă și să-mi facă surprize frumoase. Când mi-a spus că am un cadou de care o să mă îndrăgostesc nu știam la ce se referă și când am văzut-o, exact așa s-a întâmplat

E dulce și jucăușă! Mulțumesc Elena Șerban pentru că ai complotat cu soțul meu si datorită cățelușilor tăi am cel mai dulce puiuț”, a spus Magdalena Chihaia după ce a primit cadoul de la soțul ei. 

Dinu Maxer: „E cumințică. Prima noapte a fost mai grea”

Dinu Maxer a explicat, pentru Click!, care este semnificația numelui dat cățelușei Sisi. 

„De azi avem o bebelușă! Pe Sisi am luat-o de la o familie de lângă București. Au văzut-o și copiii și au îndrăgit-o pe loc. Erau și ei la mare când a venit. Noi stăm la mare în perioada aceasta. Este cumințică. Prima noapte a fost mai grea, dar apoi o singură trezire. Momentan, facem pe rând. Copiii m-au rugat sa fie treziți de Sisi și așa am și făcut. 

Istoria numelui e însă una foarte drăguță. De la prințesa Sisi a Imperiului Austro-Ungar, care fiind interpretata de Romy Schneider, a inspirat-o pe Magda să urmeze actoria. Ea chiar a fost supranumită Romy Schneider de România!”, a declarat Dinu Maxer, în exclusivitate pentru Click!

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