 Cum au văzut vedetele noastre eclipsa? Abia mutată, Emily Burghelea a prins-o în Tenerife: „S-a luat și curentul!”
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Cum au văzut vedetele noastre eclipsa? Abia mutată, Emily Burghelea a prins-o în Tenerife: „S-a luat și curentul!”

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Pe 12 august 2026, Spania a fost destinația preferată pentru milioane de turiști și „vânători de eclipse”, fiind singura țară unde faza finală a totalității s-a putut observa în mod spectaculos, chiar înainte de apusul soarelui. Iată ce vedete din România au avut prilejul să admire eclipsa de soare în toată splendoarea ei, din Tenerife, Marbella sau Ibiza. 

Eclipsa de soare 2026, vizibilă în Spania foto: Facebook
Eclipsa de soare 2026, vizibilă în Spania foto: Facebook

Eclipsa totală de Soare a avut loc pe data de 12 august 2026, fiind primul fenomen astronomic de acest tip vizibil din Europa continentală în ultimii 27 de ani.

Pentru că în România fenomenul a fost vizibil doar parțial în vestul țării, sute de români au ales să meargă  în Spania special pentru a vedea momentul în care Luna va acoperi complet Soarele. 

Iată ce vedete de la noi s-au bucurat de acest spectacol astronomic. 

Emily Burghelea s-a mutat cu familia în Tenerife foto: Instagram
Emily Burghelea s-a mutat cu familia în Tenerife foto: Instagram

 Emily Burghelea, spectacol pe cer în Tenerife: „S-au aliniat toate planetele”

Pentru Emily Burghelea ziua de 12 august a fost una pe care nu o va uita toată viața ei! Influencera și-a luat toată familia, soțul și cei trei copii, și s-au mutat definitiv în Tenerife. 

Cum au pus piciorul pe pământ spaniol, Emily și familia au mers și și-au lăsat bagajele în casa lor cea nouă de care sunt foarte încântați, apoi fosta vedetă Pro TV a fugit la plajă cu copiii. S-au răsfățat la soare și s-au dat și cu nămol. 

Eclipsa, vizibilă și în Tenerife foto:Instagram
Eclipsa, vizibilă și în Tenerife foto:Instagram

Dar, adevărata surpriză a venit spre finalul zilei când Emily și copiii au avut  ocazia să vadă eclipsa de soare în toată splendoarea ei. După această experiență memorabilă, Emily s-a considerat o persoană din cale afară de norocoasă. 

„Ieri, am trăit efectiv cea mai tare zi din viața noastră! S-au aliniat toate planetele! Pe bune! 

12 august 2026 a fost chiar o zi ieșită din comun în Spania. Nu doar astrologic, ci și astronomic: a avut loc o eclipsă totală de Soare, iar Spania a fost una dintre țările-cheie pentru observarea ei! Am fost norocoși că am văzut-o și noi!

La un moment dat, am rămas și fără curent. Cred că vecinii au dat cu bormașina ceva sau a fost de la eclipsă, nu ne-am dat prea bine seama”, a declarat Emily Burghelea, pentru Click!

Antonela Pătruț este iubita lui Arpad Paszkany foto: Facebook
Antonela Pătruț este iubita lui Arpad Paszkany foto: Facebook

Antonela Pătruț a fotografiat fenomenul astronomic în Marbella

Antonela Pătruț (31 de ani), fosta ispită de la „Insula Iubirii”, este actuala iubită a lui Arpad Paszkany (54 de ani), fostul patron de la CFR Cluj.

Cei doi îndrăgostiți își împart acum viața între Budapesta și Marbella, acolo unde milionarul deține proprietăți. Vara aceasta însă și-au petrecut-o mai mult în Marbella, unde Antonela a prins ieri și eclipsa de soare pe care a fotografiat-o.

Eclipsa de soare, văzută din Marbella foto: Facebook
Eclipsa de soare, văzută din Marbella foto: Facebook

„Am reușit să vedem eclipsa de acasă. Noi stăm destul de sus ,așa că am prins o parte foarte frumoasă din ea. Din păcate nu am văzut-o complet, mai ales faza finală, dar chiar și așa a fost un moment minunat și foarte special.

Vara aceasta, mai toată perioada, noi o să fim la Marbella, nu avem în plan să mergem în altă parte în vacanță”, a declarat iubita milionarului Arpad Paszkany, în exclusivitate pentru Click!

Natalia Mateuț, în vacanță în Ibiza foto: Instagram
Natalia Mateuț, în vacanță în Ibiza foto: Instagram

Natalia Mateuț a admirat-o la un festival pe plajă, în San Antonio 

Natalia Mateuț se află în acest moment în vacanță în Ibiza, acolo unde merge în fiecare vară să se distreze împreună cu o gașcă de prietene. 

Eclipsa în San Antonio foto: Instagram
Eclipsa în San Antonio foto: Instagram

Fetele s-au pregătit, ieri, pentru eclipsă. S-au îmbrăcat sexy și au mers să o admire la un festival în San Antonio. 

„Am mers cu fetele în San Antonio la un festival foarte tare ca să vedem eclipsa de soare. Am prins-o, aici s-a văzut foarte bine. Ne-am distrat pe cinste de eclipsă”, a spus Natalia Mateuț, care a fost foarte încântată de spectacolul de pe cer. 

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