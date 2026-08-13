 Brad Pitt s-a reapucat de băut după șapte ani. Ce i-a promis iubitei sale că nu va face niciodată
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Brad Pitt s-a reapucat de băut după șapte ani. Ce i-a promis iubitei sale că nu va face niciodată

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Brad Pitt a început din nou să bea cu moderație, după ce a petrecut șapte ani fără să pună gura pe alcool. El a mai recunoscut că de un an jumătate merge periodic la întâlnirile Alcoolicilor Anonimi, astfel că încearcă să rămână cât de profesionist poate în ceea ce privește cantitatea de băuturi alcoolice consumate.

Brad Pitt merge la întâlniri AA/sursă foto: shutterstock
Brad Pitt merge la întâlniri AA/sursă foto: shutterstock

Actorul încearcă să mențină controlul

În această săptămână, o sursă apropiată taberei lui Brad Pitt a declarat pentru Daily Mail că revenirea actorului la alcool a fost „un proces gradual în ultimii ani”, pe măsură ce Pitt a încercat treptat să își dea seama „cu ce se simțea confortabil și ce considera potrivit pentru el”.

Brad Pitt a insistat că acum bea „într-un mod mult mai temperat”, explicând că „de câteva ori a devenit prea încrezător, apoi și-a spus: «Da, nu, nu e bine pentru mine.» Nu în cantități mari”. El clarificat că poate să bea „câteva” pahare de vin, dar nu mai mult. „Trebuie să fiu profesionist în privința asta”.

Fosta sa soție, Angelina Jolie, l-a acuzat în trecut pe Brad Pitt că a devenit violent cu ea și copiii lor atunci când se afla în stare de ebrietate. 

În timpul celor opt ani de bătălie juridică pentru divorț, Jolie a depus documente în instanță în care îl acuza pe Pitt că ar fi atacat-o în stare de ebrietate pe ea și pe unii dintre copiii lor, în urma unei presupuse altercații petrecute la bordul unui avion privat, în septembrie 2016.

Jolie și-a acuzat atunci soțul că ar fi „abuzat fizic” cei șase copii ai lor – Maddox, care avea 15 ani, Pax, 12, Zahara, 11, Shiloh, zece, și gemenii Vivienne și Knox, de opt ani – în timpul zborului.

Documente ale FBI, făcute publice în 2022, au detaliat amploarea incidentului.

Acestea susțin că Pitt ar fi „sărit” spre unul dintre copii, care încerca să-și apere mama, și că ulterior ar fi „strangulat” un alt copil și ar fi „lovit altul în față”.

Colegul de breaslă care l-a ajutat să se lase de alcool

O investigație a FBI a fost deschisă, însă nu au fost formulate niciodată acuzații. Serviciile pentru protecția copilului nu au identificat abuz. Pitt a negat întotdeauna acuzațiile de violență.

Actorul fie a căutat ajutor, fie a fost îndemnat să o facă, fiind văzut ieșind de la Alcoholics Anonymous chiar în luna respectivă.

„Brad a fost treaz atât de mult timp pentru că băuse constant timp de peste 40 de ani”, a declarat o sursă apropiată pentru Daily Mail.

Anul trecut, actorul a vorbit despre cât de adânc l-a împins dependența, spunând în podcastul Armchair Expert al lui Dax Shepard: „Eram practic în genunchi și eram cu adevărat deschis. Încercam orice și pe oricine, orice îmi sugera cineva. A fost o perioadă dificilă. Aveam nevoie de un restart. Trebuia să mă trezesc dracului la realitate în anumite privințe”.

Anterior, Pitt i-a atribuit actorului Bradley Cooper meritul de a-l fi ajutat să se lase de băut, afirmând în 2020 că „fiecare zi a fost mai fericită de atunci. Te iubesc și îți mulțumesc”.

A glumit că are „cel mai curat tract urinar din tot Los Angelesul” după ce și-a schimbat băutura preferată în „suc de merișoare și apă carbogazoasă”.

Prin urmare, unii dintre prietenii lui Brad de la Alcoholics Anonymous și-au exprimat îngrijorarea că a început din nou să bea, chiar dacă actorul spune că o face în moderație.

O recidivă acum ar fi deosebit de catastrofală pentru Pitt, având în vedere că cariera lui nu a fost afectată de atenția mediatică generată de incidentul din avion.

Brad Pitt are o nouă relație

Povestea de dragoste dintre Brad Pitt și Ines de Ramon a început în 2022, iar relația lor pare să devină din ce în ce mai serioasă. Surse apropiate cuplului susțin că Ines are o relație excelentă cu familia actorului și este considerată deja parte din aceasta. Cu toate acestea, apropiații lui Brad afirmă că actorul nu intenționează, cel puțin pentru moment, să se căsătorească din nou, chiar dacă este extrem de fericit alături de partenera sa.

Potrivit surselor, de Ramon este cea care îl oprește pe Pitt să depășească limita și să cadă din nou în capcana dependenței. Abia în iulie anul acesta, originara din New Jersey și-a făcut relația oficială pe Instagram, publicând mai multe fotografii de la nunta lui Taylor Swift și Travis Kelce, organizată la Madison Square Garden din New York – unde Pitt consuma alcool.

Cu toate acestea, actorul i-a promis iubitei sale Ines că va avea grijă să nu întreacă măsura în ceea ce privește consumul de alcool și va menține o atitudine profesionistă.

Brad Pitt și iubita sa/sursă foto: profimedia
Brad Pitt și iubita sa/sursă foto: profimedia

„Ines fumează și îi place să bea unul sau două pahare de vin, mai ales la cină”, a declarat o sursă apropiată companiei de producție Plan B Entertainment.

Copiii lui Brad Pitt se îndepărtează de el

  Fiica actorului, Zahara, și fiul său, Maddox, au publicat anunțuri prin care își exprimă intenția de a renunța la „Pitt” din numele lor de familie, potrivit documentelor judiciare obținute de Daily Mail. Ambele anunțuri au fost publicate în Los Angeles Daily Journal pe parcursul lunilor iunie și iulie.  

Aceasta survine la o lună după ce Zahara a depus o cerere prin care solicita ca noul ei nume să fie Zahara Marley Jolie. Maddox a depus, de asemenea, o cerere pentru a renunța la numele de familie al actorului la sfârșitul lunii mai.

Zahara a renunțat public la numele de familie în urmă cu trei ani, când s-a alăturat unei frății studențești la Spelman College. Ea a folosit numele Zahara Marley Jolie și în timpul ceremoniei de absolvire, la care tatăl ei ar fi lipsit.

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