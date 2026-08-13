Demi Moore, emoționată la proba rochiei de mireasă a fiicei sale. Imagini inedite cu Tallulah Willis: „Sunt atât de recunoscătoare”

Nominalizata la Oscar Demi Moore a celebrat nunta fiicei sale, Tallulah Willis, printr-o postare emoționantă pe social media, în care a împărtășit imagini intime de la proba rochiei de mireasă.

Imaginile emoționante cu Demi Moore și Tallulah

Actrița în vârstă de 63 de ani, cunoscută pentru filmele „The Substance” și „Ghost”, a publicat marți pe Instagram un carusel cu fotografii de la proba rochiei purtate de Tallulah, acum în vârstă de 32 de ani, la câteva zile după ce aceasta s-a căsătorit cu muzicianul Justin Acee, sâmbătă, în cadrul unei ceremonii din Sun Valley, Idaho, potrivit Entertainment Week.

„O privire în culisele probei rochiei de mireasă a dragei mele Tallulah. Toate momentele tandre dinaintea zilei ei speciale sunt pentru totdeauna întipărite în inima mea. Sunt atât de recunoscătoare că am putut împărtăși acest eveniment prețios împreună, ca familie.

Mulțumesc, Pierre Paulo, pentru că ai creat o rochie atât de remarcabilă și ai transformat visul fetiței mele în realitate”, a declarat actrița.

Nunta lui Tallulah a avut loc într-un moment delicat pentru familie, în timp ce tatăl ei, Bruce Willis, trăiește cu demență frontotemporală- diagnostic pus după ce actorul din Die Hard a fost depistat cu afazie în 2023.

Actrița continuă să îl comemoreze pe fostul soț

Demi Moore și-a sărbătorit familia cu ocazia Zilei Tatălui. Aceasta i-a adus un omagiu fostului ei soț, Bruce Willis, într-o postare emoționantă pe Instagram. Actrița a publicat mai multe imagini cu Bruce alături de cele trei fiice ale lor, Rumer Willis , 37 de ani, Scout Willis, 34 de ani, și Tallulah Willis , 32 de ani, pe vremea când erau doar niște copii. Moore a distribuit și o fotografie cu Willis ținând-o în brațe pe nepoata sa, Louetta Isley Thomas Willis . Louetta este fiica lui Rumer și a fostului ei iubit, Derek Richard Thomas.

„Generații de iubire. Astăzi sărbătorim incredibilul nostru BW. Transmitem dragoste tuturor taților, astăzi și întotdeauna”, a mai scris Demi Moore în postare.

Cum s-au cunoscut cei doi actori

Demi Moore și Bruce Willis s-au cunoscut la o proiecție a filmului „Stakeout” , în care a jucat Emilio Estevez, logodnicul de atunci al lui Moore. În noiembrie 1987, după ce a rupt logodna cu Estevez, Moore s-a căsătorit cu Bruce în Las Vegas. Cuplul a avut prima lor fiică, Rumer, în august 1988 și a doua lor fiică, Scout, în iulie 1991, urmată de Tallulah în februarie 1994, conform instyle.com.

La scurt timp după aceea, în iunie 1998, Bruce și Moore au anunțat că se despart după 11 ani de căsnicie. Au finalizat divorțul în octombrie 2000 și de atunci au menținut o relație de prietenie, fiind părinții fiicelor lor împreună. În primele zile ale pandemiei de COVID-19, cei doi au intrat în carantină împreună cu copiii lor adulți.

În 2009, Bruce s-a căsătorit cu Emma Heming Willis , cu care are două fiice, Mabel, în vârstă de 14 ani, și Evelyn, în vârstă de 12 ani.

Bruce Willis a fost diagnosticat în 2022, la 67 de ani, cu demență frontotemporală. Atunci, Emma a decis să-l mute pe acesta într-o casă separată și a declarat că a fost copleșită de tot ceea ce i se întâmpla.