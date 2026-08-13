Salvare miraculoasă în Polonia! O fetiță căzută de la etajul 5 a fost prinsă într-o pătură de vecini

Prezența de spirit a unor vecini din orașul polonez Łomża a salvat viața unei fetițe de patru ani, prăbușită de la etajul cinci al unui bloc. Oamenii au întins o pătură pe terasa de la parter și au prins copilul în ultimul moment, în timp ce mama se afla în apartament sub influența alcoolului.

Un gest eroic al unor locatari din orașul polonez Łomża a prevenit o adevărată tragedie. O fetiță în vârstă de doar patru ani s-a prăbușit de la etajul cinci al unui imobil de locuințe, după ce a ieșit pe ușa deschisă a balconului și s-a urcat pe balustradă.

Observând pericolul iminent, trei bărbați din bloc au reacționat fulgerător, au sărit pe terasa de la parter cu o pătură și au prins copilul exact în momentul impactului.

Diagnostic miraculos

O martoră aflată la fața locului, de profesie medic, a sunat imediat la numărul de urgență 112 și a coborât în fugă pentru a acorda primul ajutor.

În mod uluitor, amortizarea oferită de pătura întinsă de vecini a salvat viața micuței, care s-a ales doar cu răni minore în momentul în care s-a rostogolit pe asfalt.

Copila a fost transportată de urgență la Spitalul Clinic Universitar de Copii din Białystok, unde medicii au confirmat starea sa stabilă.

Prof Ewa Matuszczak de la Spitalul de Copii Białystok: „Copilul nu a avut nevoie de intervenție chirurgicală. Deși a căzut de la o înălțime foarte mare, de la etajul cinci, fetița a căzut în pătură și doar s-a rostogolit de pe pătura în care au prins-o, suferind astfel doar contuzii ușoare”, potrivit presei poloneze.

Mama fetiței dormea în casă și este cercetată pentru neglijență gravă

Anchetatorii sosiți la fața locului au constatat că mama copilului dormea în apartament în momentul în care fetița a ajuns pe balustradă.

Testările efectuate de polițiști au indicat că femeia se afla sub influența băuturilor alcoolice, având o alcoolemie de 0,7 la mie în sânge.

Oamenii legii au deschis un dosar penal pe numele mamei, aceasta fiind cercetată pentru neglijență gravă și punerea în primejdie a vieții minorului.

Comisar adjunct Karolina Wojciekian, Poliția Municipală din Łomża: „Ofițerul de serviciu a primit un apel privind un copil aflat pe balustrada unui balcon. S-a stabilit că mama dormea în apartamentul din care copilul ieșise pe balcon. Primele verificări indică faptul că mama se afla sub influența alcoolului.”

sursa Tiktok