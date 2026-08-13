Cine este misterioasa „Anna”, femeia pentru care un pensionar a vandalizat o stâncă de pe Transfăgărășan

Cazul bărbatului surprins în timp ce desena o inimă uriașă și numele „ANNA” pe o stâncă de pe Transfăgărășan a luat o turnură neașteptată. Identificat de poliție, fostul angajat MApN riscă sancțiuni drastice, în timp ce în mediul online au apărut detalii uluitoare despre o presupusă relație.

Ce părea la prima vedere doar un gest infantil și de prost gust al unui turist neinspirat s-a transformat rapid într-un adevărat telenovelă națională care a depășit granițele țării, ajungând până în presa din Italia.

O filmare distribuită de Salvamont Argeș, în care un bărbat colorează cu spray o formațiune stâncoasă protejată de pe Transfăgărășan pentru a-și declara dragostea, a stârnit un val de indignare și o anchetă fulger a poliției.

La scurt timp după identificarea autorului, detaliile despre identitatea misterioasei „Anna” au explodat pe rețelele de socializare.

Cine este Anna

Cercetările făcute de comunitatea online și de presa de tabloid au scos la iveală detalii picante despre motivele din spatele gestului necugetat.

Anna nu este soția bărbatului, ci o femeie cu care acesta ar avea o relație extraconjugală de mai mult timp, cei doi petrecând recent și o vacanță împreună în Croația, potrivit cancan.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, femeia este cetățean ucrainean și s-a refugiat la București în 2022 împreună cu fiul ei adolescent, aceasta activând în domeniul esteticii și fitnessului. Soțul acesteia ar fi rămas pe frontul din Ucraina.

Fostul angajat Mapn este căsătorit la rândul său

Polițiștii au reușit să îl dea în vileag pe autorul actului de vandalism. Este vorba despre un bărbat din București în vârstă de 55 de ani, fost cadru în Ministerului Apărării Naționale, în prezent pensionar, căsătorit și tată al unui copil adult.

Pe lângă dosarul deschis pentru deteriorarea mediului natural și amenzile usturătoare pe care le riscă, autoritățile au anunțat că bărbatul va fi obligat să curețe vopseaua de pe formațiunea stâncoasă de pe cel mai spectaculos drum montan din România.

Valul de critici de pe rețelele sociale a fost uriaș la adresa bărbatului. Una dintre reacțiile distribuite de mii de ori și preluată inclusiv de publicația italiană La Stampa a fost scurtă și la obiect: „Anna, ține-ți idiotul acasă!”

Ce riscă bărbatul

Potrivit legislației în vigoare, pentru desene sau inscripții neautorizate pe bunuri, autorul poate primi o amendă cuprinsă între 3.000 și 6.000 de lei.

Pe lângă sancțiunea financiară, acesta poate fi obligat să îndepărteze inscripția și să suporte costurile pentru repararea pagubelor produse. Totodată, bunurile folosite la comiterea faptei, precum spray-urile sau vopselele, pot fi confiscate.