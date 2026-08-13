Femeile din Afganistan, tot mai izolate de lume. Jumătate dintre ele ies din casă cel mult de două ori pe lună

Situația femeilor din Afganistan continuă să se degradeze la cinci ani de la revenirea talibanilor la putere. Datele prezentate de UN Women arată că mai mult de jumătate dintre femeile intervievate părăsesc locuința de cel mult două ori pe lună, în timp ce o proporție importantă spune că nu se simte în siguranță atunci când iese fără un însoțitor de sex masculin. Restricțiile privind educația, munca și participarea la viața publică au transformat izolarea într-o realitate cotidiană pentru milioane de femei și fete.

Femeile din Afganistan, tot mai puțin prezente în spațiul public

La cinci ani după revenirea talibanilor la conducerea Afganistanului, libertatea de mișcare a femeilor este sever limitată. Potrivit datelor citate de UN Women, mai mult de jumătate dintre femeile chestionate au declarat că ies din locuință de două ori pe lună sau chiar mai rar.

Situația este cu atât mai dificilă cu cât aproape trei sferturi dintre femeile participante la cercetare au spus că se simt în nesiguranță atunci când ies din casă fără un tutore sau însoțitor de sex masculin, cunoscut sub denumirea de „mahram”.

Organizația ONU consideră că aceste restricții contribuie la izolarea femeilor și la reducerea drastică a accesului lor la educație, servicii, locuri de muncă și participarea la viața comunității. UN Women descrie Afganistanul drept un caz fără precedent în lumea modernă în ceea ce privește amploarea restricțiilor aplicate drepturilor femeilor.

UN Women: drepturile femeilor au fost restrânse sistematic

Potrivit UN Women, autoritățile talibane au introdus, de la revenirea la putere în august 2021, numeroase decrete și măsuri care afectează direct femeile și fetele.

„La jumătate de deceniu de la preluarea puterii de către talibani în august 2021 Afganistanul a demontat sistematic drepturile a jumătate din populația sa, devenind un caz unic la nivel mondial, fără precedent în lumea modernă”, a declarat UN Women într-un comunicat.

Restricțiile nu se limitează la libertatea de circulație. Femeile sunt excluse din numeroase domenii ale vieții publice, iar accesul la educație și la piața muncii a fost puternic redus.

Datele oficiale ale UN Women confirmă faptul că femeile și fetele afgane rămân în mare parte limitate la viața privată, cu acces sever restricționat la educație, guvernare, locuri de muncă și spații publice.

Talibanii susțin că femeile afgane beneficiază de drepturi

Autoritățile talibane resping însă acuzațiile privind restrângerea drepturilor femeilor.

Islam Khyber, purtător de cuvânt al Ministerului pentru Promovarea Virtuții și Prevenirea Viciului de la Kabul, instituție responsabilă de aplicarea mai multor reguli impuse de regimul taliban, a declarat pentru Reuters că informațiile potrivit cărora femeile nu se simt în siguranță în afara locuințelor sunt false.

Potrivit acestuia, femeile din Afganistan „au acces la toate drepturile lor”.

„Este pentru prima dată în aproximativ 50 de ani când toți cetățenii Afganistanului simt că trăiesc în siguranță și securitate”, a spus el, adăugând că situația drepturilor femeilor din țară se îndreaptă într-o „direcție pozitivă”.

Declarațiile autorităților talibane sunt însă în contradicție cu datele prezentate de organizațiile internaționale, care indică o reducere semnificativă a libertăților și oportunităților disponibile femeilor afgane.

Educația fetelor, una dintre cele mai afectate

Una dintre cele mai grave consecințe ale politicilor talibanilor este limitarea accesului fetelor la educație.

Potrivit informațiilor prezentate în materialul inițial, UNESCO a arătat că aproximativ 2,4 milioane de fete afgane au fost private de accesul la învățământul secundar de la revenirea talibanilor la putere în 2021.

În plus, femeilor le este interzis accesul la universități, ceea ce limitează drastic posibilitatea unei întregi generații de femei de a urma cariere în domenii precum medicina, ingineria, agricultura sau educația.

Aceste restricții contribuie la izolarea socială și economică a femeilor și reduc posibilitatea ca acestea să devină independente financiar sau să participe activ la dezvoltarea societății.

Șapte din zece femei spun că sănătatea lor mintală este afectată

Izolarea nu are doar consecințe sociale și economice. Potrivit UN Women, restricțiile impuse femeilor au contribuit și la o deteriorare accentuată a stării de sănătate mintală.

Șapte din zece femei intervievate și-au descris sănătatea mintală drept „rea” sau „foarte rea”. Printre cauzele invocate se numără izolarea, pierderea oportunităților și accesul redus la rețelele de sprijin.

Datele oficiale ale UN Women arată, de asemenea, că femeile afgane sunt expuse unei vulnerabilități crescute tocmai din cauza restricționării accesului la servicii, la justiție și la spațiul public.

Femeile sunt tot mai mult excluse și din economie

Restricțiile impuse de regimul taliban au afectat și participarea femeilor la piața muncii.

Conform datelor prezentate de UN Women în raportul citat, doar 7% dintre femei sunt angajate, comparativ cu 84% dintre bărbați. Diferența ilustrează amploarea decalajului economic dintre femei și bărbați în Afganistan.

Accesul limitat la locuri de muncă înseamnă nu doar pierderea unei surse de venit, ci și o dependență mai mare față de familie și de bărbații din gospodărie.

UN Women notează că noile restricții privind mobilitatea și participarea femeilor la viața publică au afectat negativ inclusiv posibilitatea acestora de a obține venituri și de a-și construi mijloace independente de trai.

Noi reguli au redus și protecția juridică

Problemele nu se opresc la educație și economie. Potrivit UN Women, unele dintre măsurile adoptate de autoritățile talibane au slăbit și mai mult protecția juridică a femeilor.

Printre schimbările semnalate se află eliminarea egalității juridice dintre bărbați și femei în fața legii, consolidarea autorității bărbaților în cadrul căsătoriei și apariția unor obstacole suplimentare pentru femeile care încearcă să obțină divorțul.

În acest context, organizația ONU avertizează că femeile au acces limitat nu doar la educație și muncă, ci și la mecanismele prin care și-ar putea apăra drepturile.

Cât de amplă este restricționarea libertății femeilor

Imaginea rezultată din datele colectate este una a unei societăți în care femeile sunt împinse tot mai mult spre spațiul privat.

UN Women arată că femeile și fetele din Afganistan sunt în mare parte excluse din educație și din structurile de guvernare, în timp ce accesul lor la locuri de muncă, infrastructură și spații publice este puternic limitat.

În plus, obligativitatea prezenței unui „mahram” în anumite situații face ca simpla deplasare în afara locuinței să devină dificilă pentru multe femei.

Pentru cele care nu au un însoțitor disponibil, consecința poate fi renunțarea la deplasare, la servicii sau la activități care altfel ar face parte din viața de zi cu zi.

Datele provin din mii de interviuri

Concluziile UN Women se bazează pe date colectate prin mai multe metode. Cercetarea menționată în materialul citat a inclus un sondaj realizat din ușă în ușă în rândul a 2.190 de persoane, în perioada februarie-martie 2025.

Ulterior, în aprilie și mai 2026, au fost realizate sondaje telefonice în rândul altor 2.811 persoane.

Prin amploarea cercetării, datele oferă o imagine asupra modului în care restricțiile impuse de autoritățile talibane sunt resimțite în viața de zi cu zi a femeilor afgane.

Afganistanul rămâne în centrul criticilor internaționale

La cinci ani de la revenirea talibanilor la putere, situația femeilor din Afganistan continuă să atragă atenția organizațiilor internaționale.

În timp ce autoritățile de la Kabul susțin că măsurile adoptate sunt compatibile cu propria interpretare a legii islamice și a culturii afgane, organizațiile internaționale avertizează asupra consecințelor asupra drepturilor fundamentale.

Pentru milioane de femei și fete, restricțiile înseamnă mai puțină educație, mai puține oportunități profesionale, acces redus la spațiul public și o dependență tot mai mare de familie.

Iar faptul că atât de multe femei declară că părăsesc locuința doar o dată sau de două ori pe lună arată cât de profundă a devenit izolarea femeilor în Afganistan.