Reguli noi la Evaluarea Națională și Bacalaureat 2027. Ce se schimbă pentru elevi și cum vor fi verificate lucrările

Elevii care vor susține Evaluarea Națională sau Bacalaureatul în 2027 ar putea avea parte de noi reguli privind verificarea lucrărilor și soluționarea contestațiilor. Ministerul Educației și Cercetării a pus în consultare publică proiectele de metodologie pentru examenele naționale, iar una dintre principalele modificări propuse vizează situațiile în care există diferențe importante între notele acordate de evaluatori.

Scopul noilor prevederi este creșterea acurateței evaluării și reducerea situațiilor în care diferențele dintre punctajele acordate de profesori influențează semnificativ rezultatul final al unui candidat.

Ce se schimbă la Evaluarea Națională 2027

Pentru absolvenții clasei a VIII-a care vor susține Evaluarea Națională în 2027 este prevăzută o procedură suplimentară atunci când cei doi evaluatori acordă note prea diferite.

La Limba și literatura română și la Limba și literatura maternă, dacă diferența dintre cele două note depășește un punct, profesorii vor fi anunțați automat și vor trebui să își reanalizeze punctajele.

În cazul probei de Matematică, pragul este mai mic. O diferență de peste 0,50 puncte între cele două evaluări va declanșa aceeași procedură de verificare.

Dacă, după reanalizare, diferența dintre punctajele acordate de cei doi profesori se menține, lucrarea va fi transmisă automat și aleatoriu către alți doi evaluatori. Aceștia vor realiza o nouă evaluare a lucrării.

Prin urmare, anumite lucrări ar putea fi analizate de patru profesori, atunci când există diferențe semnificative între primele două evaluări.

Cum se va calcula nota finală la Evaluarea Națională

În situația în care o lucrare ajunge la patru evaluatori, nota finală nu va fi stabilită printr-o simplă medie a tuturor celor patru punctaje.

După validarea evaluărilor, vor fi eliminate cea mai mare și cea mai mică dintre cele patru note. Nota finală va reprezenta media aritmetică a celor două valori rămase.

Calculul se va face cu două zecimale, fără rotunjire.

Această procedură urmărește să reducă impactul unei evaluări care se îndepărtează semnificativ de celelalte punctaje și să ofere un rezultat cât mai apropiat de nivelul real al lucrării.

Reguli noi și la Bacalaureat 2027

Modificări similare sunt propuse și pentru examenul de Bacalaureat din 2027.

În cazul în care platforma de evaluare digitalizată identifică o diferență mai mare de un punct între notele acordate de primii doi evaluatori, aceștia vor primi automat o notificare pentru a-și verifica din nou punctajele.

Dacă diferența persistă și după această reanalizare, lucrarea va fi transmisă aleatoriu către alți doi profesori. Aceștia vor efectua o nouă evaluare.

Și în cazul Bacalaureatului, nota finală va fi stabilită după analizarea celor patru punctaje, prin eliminarea celei mai mari și a celei mai mici note și calcularea mediei celor două valori rămase.

Rezultatul va fi exprimat cu două zecimale, fără rotunjire.

Ce se întâmplă dacă elevul depune contestație

Proiectele de metodologie propun modificări și în ceea ce privește soluționarea contestațiilor depuse după afișarea rezultatelor inițiale.

La Evaluarea Națională, dacă între nota obținută inițial și cea stabilită după contestație apare o diferență mai mare de un punct, evaluatorii vor fi notificați pentru a reanaliza punctajele.

Dacă diferența de peste un punct se menține, lucrarea va ajunge la alți doi profesori, care nu au participat la evaluarea anterioară.

Aceștia vor efectua o nouă verificare, însă vor avea acces la punctajele acordate anterior pentru lucrarea respectivă.

Prag mai mic pentru contestațiile la Bacalaureat

Un mecanism asemănător este prevăzut și pentru Bacalaureat.

Dacă după contestație există o diferență mai mare de un punct între nota inițială și cea rezultată în urma reevaluării, lucrarea va intra într-o nouă etapă de verificare.

În cazul în care diferența se păstrează, lucrarea va fi transmisă către alți doi evaluatori.

Una dintre modificările importante este reducerea pragului de la 1,5 puncte la un punct.

Astfel, mai multe situații în care rezultatul inițial și cel obținut după contestație diferă considerabil ar putea ajunge la o verificare suplimentară.

Ministerul Educației explică de ce sunt propuse noile măsuri

Documentul pus în consultare publică precizează că noile mecanisme sunt gândite pentru creșterea acurateței procesului de evaluare.

„Precizăm că în această ultimă fază a etapei de soluţionare a contestaţiilor a fost introdus accesul la punctajele acordate anterior pentru lucrarea respectivă. Subliniem faptul că aceste propuneri nu sunt singurele acţiuni care au în vedere creşterea acurateţii procesului de evaluare în cazul evaluării lucrărilor scrise din cadrul examenelor naţionale, ci sunt cele care se aplică acestui document cadru”, mai arată sursa citată.

Prin accesul la punctajele acordate anterior, evaluatorii care verifică din nou o lucrare vor putea avea o imagine mai clară asupra modului în care aceasta a fost analizată în etapele precedente.

Elevii își vor putea vedea lucrările înainte de contestație

O altă prevedere importantă pentru candidații de la Evaluarea Națională și Bacalaureat este posibilitatea de a vizualiza lucrările după afișarea rezultatelor inițiale.

Elevii vor putea consulta lucrările înainte de a decide dacă depun sau nu contestație.

Vizualizarea lucrării nu va reprezenta însă o condiție obligatorie pentru contestarea notei. Cu alte cuvinte, un candidat va putea solicita reevaluarea chiar dacă nu a ales să își consulte lucrarea în prealabil.

Această prevedere le oferă elevilor posibilitatea de a lua o decizie mai bine informată, fără să transforme accesul la lucrare într-o etapă obligatorie.

Ce trebuie să știe elevii care vor susține examenele în 2027

Noile reguli propuse pentru Evaluarea Națională și Bacalaureatul din 2027 pun accent pe verificarea suplimentară a lucrărilor atunci când apar diferențe importante între evaluări.

Pentru elevi, una dintre cele mai importante schimbări este faptul că o diferență semnificativă între două punctaje poate declanșa automat o nouă analiză a lucrării.

În plus, procedura contestațiilor ar urma să includă un mecanism suplimentar pentru cazurile în care nota inițială și rezultatul după contestație diferă cu mai mult de un punct.

Proiectele de metodologie se află în consultare publică, astfel că prevederile pot suferi modificări înainte de forma finală.

Pentru Evaluarea Națională 2027 și Bacalaureatul 2027, elevii și părinții trebuie să urmărească forma finală a metodologiilor aprobate de Ministerul Educației, deoarece aceasta va stabili exact procedurile aplicabile examenelor.