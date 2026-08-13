 Atac în Odesa asupra civililor: un tren de călători a fost lovit de o dronă rusească. 2 pasageri au murit
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Atac în Odesa asupra civililor: un tren de călători a fost lovit de o dronă rusească. 2 pasageri au murit

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Două persoane au murit joi în urma unui atac cu o dronă rusească asupra unui tren de călători din Ucraina, a anunțat compania feroviară de stat ucraineană Ukrzaliznytsia.

Atac asupra unui tren ucrainean/sursă foto: Getty Images
Atac asupra unui tren ucrainean/sursă foto: Getty Images

  Trenul, care transporta 340 de pasageri, a fost lovit de o dronă cu motor cu reacție în regiunea Odesa, din sudul țării.  

Victime în urma atacului din Odesa

Oleksandr Pertsovskyi a declarat că, cu puțin timp înainte de atac, fusese detectată o amenințare din partea unei drone, iar echipa de monitorizare a emis ordinul de oprire a trenului. Garnitura urma să intre în stație pentru ca pasagerii să poată fi evacuați în siguranță, potrivit publicației Pravda.

Un Shahed cu propulsie jet a lovit locomotiva unui tren de pasageri în regiunea Odesa. Din păcate, trebuie să transmit personal cele mai rele vești: primele informații arată că lovitura nu le-a lăsat nicio șansă de supraviețuire membrilor echipajului- mecanicul și asistentul său”.

Cei 340 de pasageri și membri ai echipajului de bord niciunul rănit, au fost evacuați într-o zonă sigură. În prezent, sunt organizate autobuze pentru a transporta pasagerii către Odesa. 

În urma atacului, mecanicul și asistentul său au decedat. „Conform primelor informaţii disponibile, acest atac nu a lăsat nicio şansă echipajului locomotivei noastre - mecanicul şi asistentul său", a declarat Oleksandr Perţovski pe reţelele sociale. "Este vorba de un act terorist îngrozitor, comis zilnic, şi de un atac ţintit împotriva civililor", a declarat Oleksandr Pertsovskyi.

Bombardamentele asupra Ucrainei continuă

  Un atac masiv cu rachete balistice și drone rusești a provocat moartea a cel puțin 15 persoane și rănirea altor 51 în capitala Ucrainei și în regiunea Kiev, în timp ce incendiile au cuprins Kievul și suburbiile sale, au anunțat autoritățile în noaptea de 5 august.  

  Forțele Aeriene ale Ucrainei au declarat că Rusia a lansat 24 de rachete balistice și patru rachete hipersonice în timpul atacului, precum și 115 drone de tip Shahed. Niciuna dintre rachete nu a fost interceptată, potrivit publicației Kiev Independent.

Ministerul rus al Apărării a susținut că a atacat centre logistice și puncte de aprovizionare din Kiev și din regiunea capitalei. Potrivit Moscovei, aceste centre erau folosite pentru depozitarea și transportul armelor și al echipamentelor militare, precum și pentru producerea și distribuirea dronelor.  

Atacurile se intensifică din ambele părți

Rusia a intensificat în ultimele săptămâni atacurile asupra Kievului, în timp ce Ucraina a crescut numărul loviturilor asupra infrastructurii civile din Rusia, inclusiv asupra unor obiective energetice.

Forțele ucrainene au vizat în mod repetat depozitele gigantului rus de comerț online Wildberries. Cel mai recent atac, produs marți dimineață în regiunea Moscovei, s‑a soldat cu cinci morți și zece răniți.

Cu o zi înainte, autoritățile ruse au raportat șapte victime și 58 de răniți după un atac cu drone asupra unei plaje aglomerate din Krasnodar, în sudul Rusiei.

Ucraina a criticat dur Rusia după apariția unei filmări în care un bărbat din Herson este urmărit de o dronă, incident descris de autoritățile ucrainene drept o „vânătoare” deliberată, un „safari” împotriva civililor.

Ambele tabere susțin că nu vizează în mod intenționat populația civilă.

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