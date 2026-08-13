Vremea schimbă registrul în România. Temperaturile scad, iar ploile și vântul își fac apariția

După zilele cu temperaturi ridicate, vremea se răcorește în mai multe regiuni ale țării. Sudul și sud-vestul României resimt cel mai clar schimbarea, în timp ce canicula iese din prognoză. Meteorologii anunță maxime de până la 32 de grade, perioade cu nori și ploi slabe, dar și intensificări ale vântului.

Schimbarea vremii vine după o perioadă în care temperaturile au urcat considerabil în numeroase zone din România. Joi, valorile termice încep să coboare, în special în sud și sud-vest, astfel că senzația de caniculă dispare.

Potrivit prognozei meteorologilor, temperaturile maxime se vor situa între 22 și 32 de grade Celsius. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în Banat și Crișana, în timp ce în nord-vestul Munteniei vremea va fi mult mai răcoroasă.

Răcirea vremii se simte cel mai mult în sudul țării

Sudul și sud-vestul României sunt regiunile în care scăderea temperaturilor va fi cel mai ușor de observat. După zilele în care mercurul din termometre a urcat la valori ridicate, temperaturile revin la un nivel mai apropiat de normal.

Cerul va fi schimbător, iar în anumite intervale norii se vor aduna și vor acoperi temporar mai multe regiuni. Sunt posibile ploi slabe în zona Carpaților Meridionali, dar și izolat în Oltenia, Muntenia și Transilvania.

Cantitățile de apă nu vor fi importante. În zonele în care sunt prognozate precipitații, acestea ar putea ajunge, în general, la valori de aproximativ 5-10 litri pe metru pătrat.

În schimb, în vestul și nord-vestul țării temperaturile vor rămâne mai ridicate, cu maxime care pot ajunge până la 32 de grade Celsius.

Vântul se intensifică și accentuează senzația de răcoare

Schimbarea regimului termic va fi însoțită și de intensificări ale vântului în anumite regiuni ale țării. În cea mai mare parte a teritoriului, acesta va sufla slab până la moderat, însă în sud și nord-vest poate deveni mai puternic.

Meteorologii estimează că viteza rafalelor poate ajunge la 40-45 de kilometri pe oră. Vântul, asociat cu temperaturile mai scăzute și perioadele cu cer noros, va contribui la o senzație de răcorire mai accentuată.

Ploile rămân, însă, în general slabe și nu sunt estimate cantități importante de apă.

Cum va fi vremea în București

Și locuitorii Capitalei vor simți răcirea vremii. Temperatura maximă prognozată pentru București este de aproximativ 27-28 de grade Celsius, cu câteva grade mai puțin comparativ cu zilele anterioare.

Cerul va avea perioade cu înnorări, iar vântul va sufla moderat. Rafalele din București pot ajunge la 30-35 de kilometri pe oră, ceea ce poate accentua senzația de răcoare.

Astfel, vremea din Capitală va fi vizibil mai plăcută după zilele cu temperaturi ridicate, chiar dacă vara își păstrează în continuare caracterul schimbător.

Canicula dispare din prognoză, dar temperaturile rămân de vară

Scăderea temperaturilor nu înseamnă că vara se încheie, ci marchează o pauză după episodul de căldură din ultimele zile. În timp ce în sud valorile termice coboară, vestul și nord-vestul țării vor rămâne cele mai calde regiuni.

Pentru joi, prognoza indică o vreme mai răcoroasă în sud și sud-vest, cu maxime cuprinse între 22 și 32 de grade Celsius la nivel național. Norii, ploile slabe și vântul vor completa tabloul meteorologic și vor aduce o schimbare binevenită după temperaturile ridicate din zilele precedente.