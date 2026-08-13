„Simt că sunt pe cale să orbesc!”. Mărturiile persoanelor care au făcut greșeala de a privi eclipsa de soare fără ochelari de protecție

Aseară, milioane de oameni au urmărit cea mai spectaculoasă eclipsă de soare din ultimele decenii. Mulți însă nu au avut ochelari de protecție și au ignorat recomandările experților de a nu privi direct spre Soare. Acum, unele persoane se confruntă cu probleme de vedere.”

Mărturiile persoanelor care s-au confruntat cu probleme de vedere, după eclipsa de soare

Pe TikTok au apărut zeci de clipuri în care utilizatori îngrijorați descriu simptome compatibile cu afectarea retinei, potrivit Daily Mail. Într-un video, o tânără spune: „M-am uitat direct. Mă dor ochii îngrozitor. E o senzație pe care n-am mai avut-o și cred că o să orbesc”.

Un alt utilizator povestește că a „aruncat doar o privire rapidă, crezând că nu se va întâmpla nimic”, dar acum are dureri de cap și vedere încețoșată, iar un alt internaut adaugă: „Nu glumeau. Am privit eclipsa direct și acum am o pată roșiatică în centrul câmpului vizual”.

Mfazo Hove, chirurg oftalmolog și fondator al Blue Fin Vision, a declarat pentru Daily Mail că nu există un „număr sigur de secunde” în care poți privi soarele.

„Privirea directă către Soare, chiar și pentru o perioadă scurtă, poate provoca retinopatie solară- o leziune a zonei fotosensibile din retină, responsabilă pentru vederea noastră centrală clară”, explică Hove.

„Important este că, în momentul expunerii, nu simți durere, pentru că retina nu are receptori pentru durere. Așa că este posibil să nu îți dai seama că ai suferit o afectare”.

Datele spitalelor privind internările pentru leziuni oculare nu au fost încă publicate, însă există deja dovezi că mulți au crezut că „o privire rapidă” nu le va face rău.

Numărul căutărilor pe Google pentru termenul „mă dor ochii” a fost cu 5.000 la sută mai mare miercuri seara decât în aceeași perioadă a anului trecut. De asemenea, căutările pentru „leziuni oculare” au crescut cu 700 la sută față de săptămâna precedentă, după încheierea eclipsei.

Între timp, rețelele sociale s-au umplut de britanici îngrijorați, care nu știu dacă și-au afectat permanent vederea.

Eclipsa a făcut spectacol pe cer în nord-vestul României

Miercuri seară, 12 august 2026, cerul din vestul și nord-vestul României a găzduit un spectacol astronomic rar. Discul solar a fost acoperit parțial de Lună chiar înainte de apus, oferind imagini memorabile pentru pasionații de astronomie din județe precum Timiș, Satu Mare și Bistrița-Năsăud.

În regiunile vestice și nord-vestice ale țării, conditiile meteorologice au fost ideale pentru observarea eclipsei parțiale de Soare la apus.

Pasionații de fotografie și astronomie s-au adunat pe dealuri și în puncte de observare din județele Timiș, Satu Mare și Bistrița-Năsăud pentru a imortaliza momentul în care discul solar a fost mușcat de umbra selenară.

Nuanțele calde ale apusului de august au amplificat contrastul dintre discul solar și profilul Lunii, oferind un cadru de-a dreptul hipnotizant exact la linia orizontului.

Instantanee spectaculoase au fost realizate și din județele Timiș sau Satu Mare, unde cerul senin a permis urmărirea acoperirii parțiale până în ultimul moment în care Soarele a dispărut sub orizont.

Unde s-a văzut cel mai bine

Eclipsa de Soare din 12 august a fost vizibilă în mai multe regiuni ale lumii. Primele zone în care fenomenul a putut fi observat au fost Alaska, Canada și Groenlanda.

Totodată, imagini spectaculoase au fost înregistrate în Spania, care a fost cufundată timp de aproape 1 minut în întuneric, în punctul maxim al eclipsei totale de soare.