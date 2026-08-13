Ce oraș va găzdui Eurovision 2027. Surpriza Bulgariei este la doar câteva ore de România

Eurovision 2027 va avea loc într-un oraș bulgăresc de la Marea Neagră, nu în capitala Sofia, așa cum se anticipa. Burgas a fost ales oficial drept gazda celei de-a 71-a ediții a celebrului concurs muzical, oferind o combinație neobișnuită între atmosfera de litoral, evenimente culturale și spiritul Eurovision. Orașul se află la aproximativ 315 kilometri de București și poate fi o destinație accesibilă pentru românii care vor să asiste la competiție.

Bulgaria se pregătește pentru un moment important în istoria sa culturală și muzicală: în 2027, țara va organiza pentru prima dată Eurovision Song Contest. Alegerea orașului gazdă a venit însă cu o surpriză, deoarece Burgas a fost preferat în fața capitalei Sofia.

Orașul de pe litoralul Mării Negre este una dintre destinațiile cunoscute ale Bulgariei, iar în fiecare vară atrage numeroși turiști datorită plajelor, parcurilor și evenimentelor organizate în sezonul estival.

Burgas a fost ales pentru Eurovision 2027

Organizatorii au confirmat oficial că Burgas va găzdui Eurovision 2027, după ce orașul a fost considerat o alegere potrivită pentru dimensiunea și caracterul competiției.

Alegerea este cu atât mai surprinzătoare cu cât Sofia era considerată de multe surse din Bulgaria drept principala favorită pentru organizarea evenimentului.

Potrivit organizatorilor EBU, Burgas a fost preferat datorită caracterului său distinct și a atmosferei pe care o poate oferi unui concurs urmărit de milioane de oameni din întreaga lume.

EBU a descris orașul drept o destinație care poate oferi „fanilor Eurovisionului un cadru cu totul unic pentru cel mai mare eveniment de muzică live din lume”.

De ce a fost ales Burgas în locul capitalei Sofia

Burgas este al patrulea oraș ca mărime din Bulgaria și are o identitate diferită de cea a capitalei. Situat pe litoralul Mării Negre, orașul este cunoscut pentru plajele sale, zonele verzi, viața culturală și numeroasele evenimente organizate în timpul verii.

Toate aceste elemente au cântărit în alegerea orașului gazdă, mai ales în condițiile în care Eurovision nu este doar o competiție muzicală, ci și un eveniment care atrage turiști, artiști, jurnaliști și fani din numeroase țări.

Organizatorii EBU spun că „al patrulea oraș ca mărime din Bulgaria și-a construit o reputație solidă datorită plajelor, parcurilor, vieții culturale și evenimentelor vibrante de vară, precum și datorită faptului că găzduiește evenimente muzicale, artistice și culturale internaționale”.

Astfel, Eurovision 2027 ar putea transforma Burgas într-unul dintre cele mai importante puncte turistice ale Europei în perioada desfășurării concursului.

Burgas este la aproximativ 315 kilometri de București

Pentru români, alegerea orașului Burgas este cu atât mai interesantă datorită distanței relativ mici față de România.

Burgas se află la aproximativ 315 kilometri de București, ceea ce face ca orașul bulgăresc să fie accesibil inclusiv pentru cei care vor să urmărească Eurovision 2027 din apropierea scenei.

În plus, Burgas este deja o destinație cunoscută pentru turiștii români care aleg litoralul bulgăresc în timpul verii.

Organizarea Eurovisionului în luna mai oferă însă o perspectivă diferită asupra orașului. Evenimentul ar putea aduce un număr important de vizitatori într-o perioadă în care sezonul estival abia începe.

Bulgaria va organiza pentru prima dată Eurovision

Ediția din 2027 va avea o semnificație specială pentru Bulgaria. Țara va găzdui pentru prima dată în istorie Concursul Muzical Eurovision.

Organizarea competiției vine după victoria formației DARA cu piesa „Bangaranga”, la ediția din 2026, desfășurată în luna mai la Viena.

Victoria a oferit Bulgariei dreptul de a organiza următoarea ediție, iar acum atenția se îndreaptă către pregătirile pentru marele spectacol muzical european.

Pentru Burgas, evenimentul reprezintă și o oportunitate importantă de promovare internațională.

Ce spune organizatorul Eurovision despre alegerea orașului

Martin Green, directorul Concursului Muzical Eurovision, a salutat alegerea orașului de la Marea Neagră și a subliniat faptul că ediția din 2027 trebuie să păstreze atât identitatea Bulgariei, cât și spiritul specific Eurovisionului.

„Suntem încântați că Burgas va fi orașul gazdă al Concursului Muzical Eurovision din 2027. Pentru primul Concurs Muzical Eurovision care va avea loc vreodată în Bulgaria, dorim să creăm ceva care să aibă o atmosferă cu adevărat bulgară, dar care să fie în același timp inconfundabil Eurovision – o sărbătoare care unește oamenii prin muzică”, a spus Martin Green, directorul Concursului Muzical Eurovision.

Declarația evidențiază una dintre principalele particularități ale ediției din 2027: competiția va încerca să combine imaginea internațională a Eurovisionului cu specificul local al orașului Burgas și al Bulgariei.

Când va avea loc Eurovision 2027

Programul celei de-a 71-a ediții a Concursului Eurovision a fost deja stabilit. Marea finală Eurovision 2027 va avea loc sâmbătă, 15 mai. Cele două semifinale sunt programate pentru marți, 11 mai, și joi, 13 mai.

Datele sunt importante nu doar pentru concurenți și fani, ci și pentru industria turistică din Burgas, care se pregătește pentru un aflux important de vizitatori.

Burgas, o alegere diferită pentru cel mai mare concurs muzical european

Alegerea Burgasului schimbă și imaginea obișnuită asociată orașelor gazdă Eurovision. În locul unei capitale europene, competiția va ajunge într-un oraș de litoral, cunoscut mai ales pentru turism, plaje și evenimente culturale.

Pentru fanii Eurovision, acest lucru poate transforma experiența într-una diferită, în care spectacolul muzical se combină cu atmosfera de vacanță de la Marea Neagră.

Pentru Bulgaria, însă, miza este mult mai mare. Prima organizare a Eurovisionului în țară reprezintă o oportunitate de a-și promova cultura, muzica și turismul în fața unui public internațional uriaș.

Eurovision 2027, o veste importantă și pentru turiștii români

Distanța relativ mică dintre București și Burgas poate face ca Eurovision 2027 să fie atractiv și pentru publicul din România.

Orașul este deja familiar multor turiști români, iar accesul rutier către litoralul bulgăresc este o variantă utilizată frecvent în sezonul de vacanță.

În mai 2027, Burgas ar putea deveni astfel unul dintre punctele de interes pentru românii care vor să combine o escapadă în Bulgaria cu participarea la unul dintre cele mai urmărite evenimente muzicale din Europa.

Eurovision 2027 va transforma, pentru câteva zile, Burgas dintr-o destinație populară de la Marea Neagră într-unul dintre centrele muzicale ale Europei. Iar pentru România, faptul că orașul se află la doar câteva sute de kilometri de București face ca această ediție să fie cu atât mai interesantă pentru publicul român.