Alertă pentru turiștii din Grecia! Virusul West Nile se răspândește rapid. Au fost înregistrate mai multe decese

Situația epidemiologică legată de virusul West Nile în Grecia s-a agravat semnificativ în vara anului 2026. Organizația Națională de Sănătate Publică din Grecia (EODY) a înregistrat zeci de cazuri noi într-o singură săptămână și subliniind circulația deosebit de intensă a virusului în Attica.

Virusul se răspândește rapid

Gravitatea situației actuale se reflectă și în starea pacienților. Până la data de 12 august, s-au înregistrat nouă decese în rândul pacienților cu infecție cu virusul West Nile și manifestări la nivelul sistemului nervos central.

Toți cei care au decedat aveau peste 65 de ani, vârsta medie fiind de 82 de ani, iar intervalul de vârstă cuprins între 66 și 91 de ani, potrivit Euronews.

În același timp, 35 de pacienți se aflau încă în spital. Dintre aceștia, 19 se aflau în secții obișnuite de spital și 16 în unități de terapie intensivă, în timp ce niciunul nu se afla într-o unitate de îngrijire specială. În total, 61 de pacienți au fost externați, iar cinci dintre cazurile înregistrate nu au necesitat spitalizare.

Vârsta pare să fie o caracteristică cheie a cazurilor mai grave. Vârsta mediană a pacienților cu manifestări la nivelul SNC este de 73 de ani, deși cazurile acoperă o gamă de vârstă mult mai largă, de la 19 la 91 de ani.

Amploarea reală a infecțiilor ar putea fi mult mai mare

Cele 110 cazuri confirmate în laborator, contractate pe teritoriul țării, nu reflectă neapărat numărul total al persoanelor infectate.

EODY reamintește că, potrivit rezultatelor unui studiu seroepidemiologic din 2010, pentru fiecare caz de infecție cu virusul West Nile care afectează sistemul nervos central (SNC) există aproximativ 140 de persoane infectate, care fie prezintă simptome ușoare, fie rămân asimptomatice.

Aceasta este o precizare importantă în interpretarea cifrelor oficiale: cazurile grave înregistrate reprezintă doar o parte din circulația generală a virusului în rândul populației.

Care sunt cele mai afectate regiuni

Spata‑Artemida și Markopoulo, printre zonele cu cea mai mare povară a cazurilor Estul regiunii Attica pare a fi afectat în mod deosebit.

În municipiul Spata‑Artemida au fost înregistrate 11 pacienți cu manifestări ale sistemului nervos central (SNC) și doi fără astfel de manifestări. În Markopoulo Mesogaias, autoritățile raportează opt pacienți cu afectare SNC și trei fără, iar în Vari‑Voula‑Vouliagmeni au fost consemnate cinci cazuri cu manifestări SNC și două fără.

Situația este similară și în alte localități:

Pallini – cinci cazuri cu afectare SNC

Agia Paraskevi – șase

Acharnes – trei

Chalandri – trei

Glyfada – trei

Atena – trei

Proporția cazurilor severe este deosebit de ridicată în anumite municipalități din Estul Atticii. În Markopoulo Mesogaias, rata ajunge la 36,8 cazuri cu manifestări SNC la 100.000 de locuitori, iar în Spata‑Artemida la 31,5 cazuri la 100.000 de locuitori.

Cum se manifestă infecția cu West Nile

Infecția cu virusul West Nile se poate manifesta în două moduri. Majoritatea persoanelor infectate nu au simptome deloc, însă atunci când apar, seamănă cu o viroză obișnuită: febră, dureri de cap, dureri musculare și articulare, oboseală accentuată, greață sau vărsături, uneori și o erupție pe piele. Aceste manifestări sunt de obicei ușoare și trec în câteva zile.

Există însă și forma severă, mult mai rară, dar gravă, în care virusul afectează sistemul nervos central. În aceste situații pot apărea rigiditate a gâtului, confuzie, dezorientare, tulburări de vorbire, slăbiciune musculară, convulsii sau chiar paralizie. Această formă necesită îngrijire medicală imediată.

Virusul se transmite prin înțepătura țânțarilor infectați, nu de la om la om. Iar dacă cineva dezvoltă simptome neurologice precum confuzie, slăbiciune sau rigiditate a gâtului, este important să solicite cât mai rapid ajutor medical.