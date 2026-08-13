Regele Charles a fost la un pas de moarte. Momentul terifiant din trecut pe care monarhul nu l-a uitat: „A fost la limită”

Regele Charles a vorbit deschis despre avalanșa din 1988 în care a fost la un pas să își piardă viața. În cadrul unei întâlniri cu o echipă de salvamontiști, monarhul a rememorat momentele teribile de la Klosters, în care prietenul său apropiat și-a pierdut viața pe munte.

Amintiri tulburătoare pentru Regele Marii Britanii de la un moment care ar fi putut schimba definitiv istoria Familiei Regale.

Prezent la un eveniment aniversar desfășurat la Castelul Mey din Scoția, monarhul a evocat drama prin care a trecut în primăvara anului 1988, când o avalanșă devastatoare a măturat versantul pe care schia în Elveția.

Experiența de atunci l-a marcat profund și i-a oferit o perspectivă diferită asupra pericolelor din mediul montan.

Mărturia din Castelul Mey

Discuția despre tragedia din Alpi a avut loc cu ocazia marcării a 50 de ani de activitate ai echipei Assynt Mountain Rescue.

Regele Charles le-a mărturisit salvatorilor că amintirile legate de momentul în care s-a aflat la granița dintre viață și moarte rămân extrem de vii în memoria sa.

Echipa de salvare a apreciat deschiderea regelui, subliniind că experiența trăită de acesta arată respectul profund pe care îl poartă salvatorilor montani.

„Regele a vorbit despre momentul în care a fost la un pas de moarte în acea avalanșă, în contextul pericolelor pe care le prezintă munții. A spus că a fost la limită. Evident, după toți acești ani, încă își amintește foarte bine acel moment, dar experiența i-a oferit o perspectivă asupra muncii importante pe care o facem”, a povestit Ben Dyson, liderul echipei Assynt Mountain Rescue.

Tragicul incident din 1988 de la Klosters: pierderea unui prieten drag

Evenimentul dramatic a avut loc pe 10 martie 1988, pe traseul off-piste Wang deasupra stațiunii Klosters, recunoscut drept unul dintre cele mai periculoase și dificile din zonă.

Prințul de Wales de la acea vreme schia alături de ghidul local Bruno Sprecher și un grup de apropiați în momentul în care s-a declanșat avalanșa.

În timp ce o parte din grup a reușit să se adăpostească, maiorul Hugh Lindsay, fost aghiotant al Reginei Elisabeta a II-a și un prieten foarte apropiat al lui Charles, a fost luat de valul de zăpadă și târât aproximativ 400 de metri pe versant, pierzându-și viața.

Prințesa Diana și Sarah Ferguson nu se aflau pe munte în acel moment, rămânând la cabana din stațiune Regele Charles și Prințesa Diana au însoțit personal sicriul maiorului Lindsay înapoi în Marea Britanie.

Pasiunea pentru schi lăsată în trecut

Muntele și stațiunea Klosters au rămas strâns legate de viața Casei Regale, Charles revenind acolo de-a lungul anilor alături de fiii săi, William și Harry.

De altfel, stațiunea elvețiană a botezat două telescaune după numele său, iar în 2004 a fost locul unde Prințul William și Kate Middleton au fost fotografiați împreună la începutul relației lor.

Cu toate acestea, trecerea anilor și riscurile asociate l-au determinat pe Regele Charles să renunțe definitiv la sporturile de iarnă.

Regele Charles, „declarat mort” din greșeală la radio

Un moment de panică a avut loc la Radio Caroline, după ce un angajat care făcea mentenanță la calculatorul studioului a accesat, „din curiozitate”, fișierele audio pregătite pentru situații de urgență.

Fără să își dea seama că acțiunea sa va ajunge direct pe post, acesta a redat înregistrările care anunțau moartea Regelui Charles.

Mesajele au fost urmate de imnul național britanic și de aproximativ 16 minute de liniște, înainte ca situația să fie lămurită. Oficiul pentru Comunicații (Ofcom) a considerat incidentul o eroare foarte gravă, iar postul a fost sancționat pentru că nu a corectat suficient de repede informația falsă.