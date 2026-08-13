 Regele Charles a fost la un pas de moarte. Momentul terifiant din trecut pe care monarhul nu l-a uitat: „A fost la limită”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Regele Charles a fost la un pas de moarte. Momentul terifiant din trecut pe care monarhul nu l-a uitat: „A fost la limită”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Regele Charles a vorbit deschis despre avalanșa din 1988 în care a fost la un pas să își piardă viața. În cadrul unei întâlniri cu o echipă de salvamontiști, monarhul a rememorat momentele teribile de la Klosters, în care prietenul său apropiat și-a pierdut viața pe munte. 

Regele Charles vorbește despre o experință veche de la schi/ sursa arhivă
Regele Charles vorbește despre o experință veche de la schi/ sursa arhivă

Amintiri tulburătoare pentru Regele Marii Britanii de la un moment care ar fi putut schimba definitiv istoria Familiei Regale.

Prezent la un eveniment aniversar desfășurat la Castelul Mey din Scoția, monarhul a evocat drama prin care a trecut în primăvara anului 1988, când o avalanșă devastatoare a măturat versantul pe care schia în Elveția.

Experiența de atunci l-a marcat profund și i-a oferit o perspectivă diferită asupra pericolelor din mediul montan.

Mărturia din Castelul Mey

Discuția despre tragedia din Alpi a avut loc cu ocazia marcării a 50 de ani de activitate ai echipei Assynt Mountain Rescue.

Regele Charles le-a mărturisit salvatorilor că amintirile legate de momentul în care s-a aflat la granița dintre viață și moarte rămân extrem de vii în memoria sa.

Echipa de salvare a apreciat deschiderea regelui, subliniind că experiența trăită de acesta arată respectul profund pe care îl poartă salvatorilor montani.

 „Regele a vorbit despre momentul în care a fost la un pas de moarte în acea avalanșă, în contextul pericolelor pe care le prezintă munții. A spus că a fost la limită. Evident, după toți acești ani, încă își amintește foarte bine acel moment, dar experiența i-a oferit o perspectivă asupra muncii importante pe care o facem”, a povestit Ben Dyson, liderul echipei Assynt Mountain Rescue.

Tragicul incident din 1988 de la Klosters: pierderea unui prieten drag

Evenimentul dramatic a avut loc pe 10 martie 1988, pe traseul off-piste Wang deasupra stațiunii Klosters, recunoscut drept unul dintre cele mai periculoase și dificile din zonă.

Prințul de Wales de la acea vreme schia alături de ghidul local Bruno Sprecher și un grup de apropiați în momentul în care s-a declanșat avalanșa.

În timp ce o parte din grup a reușit să se adăpostească, maiorul Hugh Lindsay, fost aghiotant al Reginei Elisabeta a II-a și un prieten foarte apropiat al lui Charles, a fost luat de valul de zăpadă și târât aproximativ 400 de metri pe versant, pierzându-și viața.

Prințesa Diana și Sarah Ferguson nu se aflau pe munte în acel moment, rămânând la cabana din stațiune Regele Charles și Prințesa Diana au însoțit personal sicriul maiorului Lindsay înapoi în Marea Britanie. 

Pasiunea pentru schi lăsată în trecut

Muntele și stațiunea Klosters au rămas strâns legate de viața Casei Regale, Charles revenind acolo de-a lungul anilor alături de fiii săi, William și Harry.

De altfel, stațiunea elvețiană a botezat două telescaune după numele său, iar în 2004 a fost locul unde Prințul William și Kate Middleton au fost fotografiați împreună la începutul relației lor.

Cu toate acestea, trecerea anilor și riscurile asociate l-au determinat pe Regele Charles să renunțe definitiv la sporturile de iarnă.

Regele Charles, „declarat mort” din greșeală la radio

Un moment de panică a avut loc la Radio Caroline, după ce un angajat care făcea mentenanță la calculatorul studioului a accesat, „din curiozitate”, fișierele audio pregătite pentru situații de urgență.

Fără să își dea seama că acțiunea sa va ajunge direct pe post, acesta a redat înregistrările care anunțau moartea Regelui Charles.

Mesajele au fost urmate de imnul național britanic și de aproximativ 16 minute de liniște, înainte ca situația să fie lămurită. Oficiul pentru Comunicații (Ofcom) a considerat incidentul o eroare foarte gravă, iar postul a fost sancționat pentru că nu a corectat suficient de repede informația falsă.

Ghid de cumpărături

mihaela radulescu jpg
Mihaela Rădulescu, mesaj neașteptat la un an de la moartea lui Felix Baumgartner: „Este timpul să scriu o nouă poveste” Vedete românești
banner dinu maxer png
#Exclusiv Click!
Familia Maxer s-a mărit! Ce cadou i-a făcut Dinu soției sale, Magdalena: „De azi avem o bebelușă!” Vedete românești
image
Judecătoare filmată la Untold în zona VIP, alături de omul de afaceri pe care îl judecă. Imaginile controversate, publicate pe TikTok adevarul.ro
image
„Ne-au dat afară din hotel”. O familie de români, evacuată dintr-un hotel de 4 stele în timpul vacanței în Bulgaria: „Am plecat cu copiii noaptea” adevarul.ro

Parteneri

image
David Popovici, semifinale 200 m liber, LIVE la CE de natație Paris 2026. S-a anunţat ora de start a cursei şi adversarii www.fanatik.ro
image
"Strigoii" bântuie de două nopți un sat din Buzău. Oamenii nu mai dorm de frică: "Se sperie și câinii" observatornews.ro
image
Cine au fost, de fapt, soldații germani de sub motocicleta din Dunăre? Plăcuțele de identificare oferă primele indicii care dau fiori www.antena3.ro
image
Grupul 4 Rovinari va fi repornit. Au fost aduși specialiști de la pensie pentru a repune în funcțiune termocentrala www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit. Ceremonia a avut loc în Portugalia www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Reacţia presei din Rusia după ce David Popovici l-a bătut pe Egor Kornev as.ro
image
Șoselele din România unde sunt amplasate radarele e-SIGUR. Cât plătești dacă depășești viteza playtech.ro
image
Filipe Coelho, avertizat dur înainte de U Craiova – KuPS: „Nu are nicio scuză dacă ratează examenul european!” www.fanatik.ro
image
Explicația halucinantă a pensionarului SRI despre Anna. Cum a încercat 'Romeo' de pe Transfăgărășan să iasă basma curată după ce familia l-a luat la întrebări www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu www.unica.ro
image
Cât curent consumă aparatele lăsate în priză și pe care este bine să le scoți în plină criză energetică din România playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
După ce a învins cancerul, ce face concret Prințesa Kate ca să rămână sănătoasă okmagazine.ro
image
El este prințul care a promovat fitnessul în țara lui și a transformat sportul într-un brand regal okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
De ce a fost ucis Sitting Bull, liderul carismatic al indienilor Lakota historia.ro
image
#Antichitate
Odiseea este bântuită de misterioasele „Popoare ale Mării” – dar cine au fost ele, de fapt? historia.ro
image png
Declarațiile șoferului care a ucis doi turiști în centrul Brașovului, după ce ar fi avut o criză epileptică la volan: „Mi s-a rupt filmul” Național
concediat jpg
Angajat concediat pentru că a băut 3 cafele de 2,97 euro. Compania trebuie să-i plătească despăgubiri de 21.000 de euro Internațional
Insomnie - lipsa somn - femeie in pat FOTO Shutterstock
Motivul pentru care dormi mai prost într-un loc străin. Explicația cercetătorilor Fapt divers
masina politie jpeg
Patrick, fiul lui Cristi Borcea, acuzat că a pătruns în locuința fostei iubite și a agresat-o. A fost pus sub monitorizare electrică Național
cozile la vama jpg
Ce plan a avut o familie pentru a fenta taxele de autostradă din Franța timp de mai multe luni. Cum au fost prinși și ce amendă au plătit Internațional
bacalaureat istorie foto unsplash jpg
Are 69 de ani și a mers să susțină Bacalaureatul în Botoșani. „Nu am mai întâlnit așa ceva până acum” Național
23555986 interior design 7132520 jpg
Cele mai bune 5 schimbări pe care le poți face la locuința ta, pentru a-ți îmbunătăți fiecare zi. Ce spun experții în design interior Fapt divers
Plaja Voutoumi, insula Antipaxos din Grecia FOTO Shutterstock
Alertă pentru turiștii din Grecia! Virusul West Nile se răspândește rapid. Au fost înregistrate mai multe decese Internațional
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net
image
INTERVIU | Cum transformi un start-up de 5.000 € într-un brand de lux. Marius Dan, antreprenor: „Primul showroom, un apartament din Vitan, București. Îl împărțeam cu o agenție imobiliară. Când a dat faliment, am preluat spațiul, adică livingul” actualitate.net