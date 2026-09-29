 Cine este românul care a câștigat 67.710,30 de lei la Loto 6/49. Ce vrea să facă cu banii
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Cine este românul care a câștigat 67.710,30 de lei la Loto 6/49. Ce vrea să facă cu banii

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Marian Petruț din Săsciori, județul Alba, este unul dintre acei jucători care nu au renunțat niciodată la speranță. De două ori pe săptămână, de zeci de ani, bărbatul trece pragul agențiilor Loteriei Române, convins că într-o zi biletele completate cu răbdare îi vor aduce un câștig. Ziua aceea a venit.

Cine este românul care a câștigat 67.710,30 de lei la Loto 6/49
Cine este românul care a câștigat 67.710,30 de lei la Loto 6/49 Foto: arhivă

Ce mesaj a transmis Marian Petruț după marele câștig la Loto 6/49

Prietenii și familia au încercat adesea să-l convingă să lase jocul în urmă, însă Marian a rămas fidel ritualului său, cu o încredere pe care puțini ar fi putut să o păstreze atât de mult timp.

Potrivit unui comunicat emis de Loteria Română, perseverența i-a fost, în cele din urmă, răsplătită. Marian a câștigat 67.710,30 de lei la Loto 6/49, un premiu care i-a schimbat nu doar ziua, ci și planurile de viitor.

„De câștig aveam nevoie ca de aer! A sosit exact când aveam cea mai mare nevoie”, mărturisește el, vizibil emoționat. Pentru bărbatul din Săsciori, banii nu reprezintă doar o sumă importantă, ci și șansa de a duce la capăt un proiect pe care îl tot amâna: renovarea casei.

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Foto: Facebook/Loteria Română

Tragere LOTO duminică, 27 septembrie

La Loto 6/49, categoria I, s-a înregistrat un report în valoare de peste 10,2 milioane de lei, adică peste 1,91 milioane de euro. De asemenea, la categoria Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,23 milioane de ei, însemnând peste 991.400 de euro.

Pentru cei care au jucat la Joker, reportul la categoria I a fost în valoare de peste 7,91 milioane de lei, adică peste 1,49 milioane de euro. La categoria a II-a reportul a fost de peste 178.600 de lei, iar la categoria a III-a peste 51.900 de lei. 

Pentru Noroc Plus s-a înregistrat un report cumulat în valoare de peste 68.600 de lei. Când a venit vorba de Loto 5/40, aici, la categoria I, s-a înregistrat un report de peste 1,81 milioane de lei (peste 344.100 de euro). La Super Noroc a fost în joc un report cumulat în valoare de peste 450.700 de lei (peste 85.400 de euro).

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